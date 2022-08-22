桃園空軍基地彈藥失竊案（上）：在刑求施暴的「科學辦案」下，三位無辜士兵遭起訴
我們想讓你知道的是
靠著「科學辦案」手法，急於立功的專案小組得到了3位嫌犯，3位年輕士兵則要為他們從未犯下的重大竊案，被依貪汙和盜竊彈藥等重罪起訴，面對不是死刑就是無期徒刑的殘酷未來。
某個月黑風高的夜晚，一群心懷不軌的小賊們，聚集在某個倉庫前面，用油壓剪破壞了門鎖，拿取倉庫中的物品。趁著夜色，竊賊們帶著贓物消失無蹤。
這個場景，乍看之下只是一起普通竊案。 但問題是，這群竊賊所偷的倉庫，可不是普通倉庫，而是桃園空軍基地的彈藥庫。所謂贓物，則是八箱近9000發的T65突擊步槍穿甲彈。損失的金額不論，光是失竊所造成的國安問題，就可以讓負責官兵從上到下統統被電到飛起來。
更不用說，犯案時間讓整起案件變得如何棘手。本案爆發之際，正是1999年末，距離即將於隔年舉辦的總統大選只剩下不到半年的時間。那場選舉正是挾帶高人氣、脫黨參選的前台灣省省長宋楚瑜，對決受「百年老店」國民黨支持的候選人副總統連戰，以及同樣有高人氣的民進黨候選人、前臺北市市長陳水扁的2000年總統大選。
在這個緊繃的局面中，任何一個小錯誤，都會被對手陣營拿來大打特打，掉票不已。不難想像，在這個時間點發現彈藥失竊的長官，臉色會有多麼難看吧。事件的序幕，就在這高壓的氣氛下緩緩升起……
限期破案，沒招也得出招
桃園空軍基地發生彈藥失竊的事件，在1999年10月3日上了新聞。至於實際案發時間，則比這一天早上許多。可以合理想像，即使軍方高層不願消息曝光，但本次案件共有8960發子彈失竊，事情大條的程度，恐怕要壓也很難壓住；新聞一出，輿論譁然。面對長官的壓力，以及民意代表跟社會輿論的批評，相關單位身上的壓力更加沉重了。
看見新聞報導，隻身管理「軍中人權促進會」的黃媽媽深感憂心。自從1995年兒子黃國章的命案起，人稱「黃媽媽」的陳碧娥女士，就投入大量心力研究國軍體制、法令、文化，並成立NGO組織「軍中人權促進會」，維護受到軍隊不當侵害的官兵人權。她疲於奔命，只為阻止發生在自己兒子身上的悲劇，再次發生在別人兒子身上。
對於國軍的行事作風已有一定程度了解的她，一看到桃園空軍基地發生如此嚴重竊案的新聞，就預知到軍方的調查將會出事。畢竟，理應管理森嚴的空軍基地，竟一次失竊了近9000發子彈，這是難以容忍的錯誤；加上總統選舉將至，高層想必會要求「限期破案」。軍方的破案壓力既然大，又必須在期限內拿出讓高層滿意的成果，往往就會做出不顧官兵權益舉動，造成更多冤屈和遺憾。
因此，黃媽媽從新聞出來的那一天就開始關注事件發展。她與國防部官兵權益保障委員會的陳伯昭委員合作，對事件展開調查；她們先到桃園空軍基地做地形勘查，另一方面也盯著軍方的一舉一動，憂心又會有別人的孩子，被體制拿去犧牲……。
神祕的單位「政四」介入調查
黃媽媽等知情人士設想得沒錯：軍方的調查單位果然有「限期破案」的壓力。這股壓力之龐大，足以壓垮人的判斷力，甚至暫時蒙蔽原有的良知。
在這裡，先簡單介紹一下中華民國國軍的調查單位：國軍的調查業務基本上由政戰單位負責。一般來說，發生盜竊這類軍紀案件，應該是負責軍紀監察的「政三」調查。然而，這次的桃園空軍基地彈藥失竊案，偏偏又不一般——大量軍火失竊，牽涉到「保防安全」的問題，這就是「政四」的權限；而政四就宛如軍情單位，行事手法比政三更加神祕。
如果這起案件性質，純屬由政三調查即可的軍紀事件，或許還會比較平順落幕；然而，因為負責保防安全的政四介入了，便導致整個調查程序變得比一般的國軍調查還要更為隱密、晦暗，也更容易違法犯紀、藏汙納垢。在這個不顧人權、只顧效率的程序中，會出現多少不當的偵查跟審訊手段呢？各位讀者——特別是有當過兵的讀者——或許可以稍微想像一下。
為了達成長官「限期破案」的命令，專案小組必須快速鎖定嫌犯。可是他們現在對案情仍缺乏頭緒，要怎麼辦到這件事呢？他們採用的方式，是根據彈藥失竊的推測時間，找出站夜哨的士兵名單，一一進行審問與「測謊」。
然而測謊並不是一個可靠的調查方式，諸多外部因素都有可能造成測謊結果失真，例如一個高壓的環境，就可能導致受測者過度緊張，說實話也被判斷成說謊。而軍方的審訊室正是最高壓的環境。但專案小組並不知道——或不在乎——這點。
1996年同樣發生在空軍的江國慶案，也是靠測謊「偵破」的；到1999年，江國慶還未因DNA證據獲得平反，因此國軍的調查單位仍對他們的測謊手段引以為傲，深信測謊將帶領他們找出本案嫌犯。
「反正，你沒有做，你就應該通得過測謊啊。通不過就是你心裡有問題吧。」 恐怕有很多掌握調查權力的人是這麼相信的。就是這個信念，帶領他們從夜哨的士兵名單中找出了沒有通過測謊的羅樟坪。
「供認不諱」以求解脫的小兵No.1
一看到士兵沒有通過測謊，調查官兵便見獵心喜，鎖定這位「說謊」的士兵，相信他就是偷竊彈藥的嫌犯。只不過，羅樟坪之所以無法通過測謊檢定，很可能是因為個性膽小的他被審訊人員嚇到了，不知如何做出正確的反應。就如同前面所說的，沒有說謊、沒有犯罪的人，很容易在高壓之下崩潰，結果就在測謊機前成了「心虛說謊的人」。
但專案小組不在乎。他們以這個結果認定羅樟坪就是偷竊近9000發裝甲彈的竊盜犯。他們進一步恐嚇、對羅樟坪施暴，個性溫和膽小的少年士兵，很快就被恐怖的審訊和刑求嚇哭。接下來，無論審訊軍官要他承認什麼，他都「供認不諱」，不知道自己就這樣成了重大竊案的嫌犯。
Tags：
【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
我們想讓你知道的是
不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
☞ 現在就訂閱 Adobe Photoshop，開啟你的創作之路吧！