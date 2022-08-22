桃園空軍基地彈藥失竊案（上）：在刑求施暴的「科學辦案」下，三位無辜士兵遭起訴

某個月黑風高的夜晚，一群心懷不軌的小賊們，聚集在某個倉庫前面，用油壓剪破壞了門鎖，拿取倉庫中的物品。趁著夜色，竊賊們帶著贓物消失無蹤。

這個場景，乍看之下只是一起普通竊案。 但問題是，這群竊賊所偷的倉庫，可不是普通倉庫，而是桃園空軍基地的彈藥庫。所謂贓物，則是八箱近9000發的T65突擊步槍穿甲彈。損失的金額不論，光是失竊所造成的國安問題，就可以讓負責官兵從上到下統統被電到飛起來。

更不用說，犯案時間讓整起案件變得如何棘手。本案爆發之際，正是1999年末，距離即將於隔年舉辦的總統大選只剩下不到半年的時間。那場選舉正是挾帶高人氣、脫黨參選的前台灣省省長宋楚瑜，對決受「百年老店」國民黨支持的候選人副總統連戰，以及同樣有高人氣的民進黨候選人、前臺北市市長陳水扁的2000年總統大選。

在這個緊繃的局面中，任何一個小錯誤，都會被對手陣營拿來大打特打，掉票不已。不難想像，在這個時間點發現彈藥失竊的長官，臉色會有多麼難看吧。事件的序幕，就在這高壓的氣氛下緩緩升起……

限期破案，沒招也得出招

桃園空軍基地發生彈藥失竊的事件，在1999年10月3日上了新聞。至於實際案發時間，則比這一天早上許多。可以合理想像，即使軍方高層不願消息曝光，但本次案件共有8960發子彈失竊，事情大條的程度，恐怕要壓也很難壓住；新聞一出，輿論譁然。面對長官的壓力，以及民意代表跟社會輿論的批評，相關單位身上的壓力更加沉重了。

看見新聞報導，隻身管理「軍中人權促進會」的黃媽媽深感憂心。自從1995年兒子黃國章的命案起，人稱「黃媽媽」的陳碧娥女士，就投入大量心力研究國軍體制、法令、文化，並成立NGO組織「軍中人權促進會」，維護受到軍隊不當侵害的官兵人權。她疲於奔命，只為阻止發生在自己兒子身上的悲劇，再次發生在別人兒子身上。

對於國軍的行事作風已有一定程度了解的她，一看到桃園空軍基地發生如此嚴重竊案的新聞，就預知到軍方的調查將會出事。畢竟，理應管理森嚴的空軍基地，竟一次失竊了近9000發子彈，這是難以容忍的錯誤；加上總統選舉將至，高層想必會要求「限期破案」。軍方的破案壓力既然大，又必須在期限內拿出讓高層滿意的成果，往往就會做出不顧官兵權益舉動，造成更多冤屈和遺憾。

因此，黃媽媽從新聞出來的那一天就開始關注事件發展。她與國防部官兵權益保障委員會的陳伯昭委員合作，對事件展開調查；她們先到桃園空軍基地做地形勘查，另一方面也盯著軍方的一舉一動，憂心又會有別人的孩子，被體制拿去犧牲……。

神祕的單位「政四」介入調查

黃媽媽等知情人士設想得沒錯：軍方的調查單位果然有「限期破案」的壓力。這股壓力之龐大，足以壓垮人的判斷力，甚至暫時蒙蔽原有的良知。

在這裡，先簡單介紹一下中華民國國軍的調查單位：國軍的調查業務基本上由政戰單位負責。一般來說，發生盜竊這類軍紀案件，應該是負責軍紀監察的「政三」調查。然而，這次的桃園空軍基地彈藥失竊案，偏偏又不一般——大量軍火失竊，牽涉到「保防安全」的問題，這就是「政四」的權限；而政四就宛如軍情單位，行事手法比政三更加神祕。

如果這起案件性質，純屬由政三調查即可的軍紀事件，或許還會比較平順落幕；然而，因為負責保防安全的政四介入了，便導致整個調查程序變得比一般的國軍調查還要更為隱密、晦暗，也更容易違法犯紀、藏汙納垢。在這個不顧人權、只顧效率的程序中，會出現多少不當的偵查跟審訊手段呢？各位讀者——特別是有當過兵的讀者——或許可以稍微想像一下。

為了達成長官「限期破案」的命令，專案小組必須快速鎖定嫌犯。可是他們現在對案情仍缺乏頭緒，要怎麼辦到這件事呢？他們採用的方式，是根據彈藥失竊的推測時間，找出站夜哨的士兵名單，一一進行審問與「測謊」。

然而測謊並不是一個可靠的調查方式，諸多外部因素都有可能造成測謊結果失真，例如一個高壓的環境，就可能導致受測者過度緊張，說實話也被判斷成說謊。而軍方的審訊室正是最高壓的環境。但專案小組並不知道——或不在乎——這點。

1996年同樣發生在空軍的江國慶案，也是靠測謊「偵破」的；到1999年，江國慶還未因DNA證據獲得平反，因此國軍的調查單位仍對他們的測謊手段引以為傲，深信測謊將帶領他們找出本案嫌犯。

「反正，你沒有做，你就應該通得過測謊啊。通不過就是你心裡有問題吧。」 恐怕有很多掌握調查權力的人是這麼相信的。就是這個信念，帶領他們從夜哨的士兵名單中找出了沒有通過測謊的羅樟坪。

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「供認不諱」以求解脫的小兵No.1

一看到士兵沒有通過測謊，調查官兵便見獵心喜，鎖定這位「說謊」的士兵，相信他就是偷竊彈藥的嫌犯。只不過，羅樟坪之所以無法通過測謊檢定，很可能是因為個性膽小的他被審訊人員嚇到了，不知如何做出正確的反應。就如同前面所說的，沒有說謊、沒有犯罪的人，很容易在高壓之下崩潰，結果就在測謊機前成了「心虛說謊的人」。

但專案小組不在乎。他們以這個結果認定羅樟坪就是偷竊近9000發裝甲彈的竊盜犯。他們進一步恐嚇、對羅樟坪施暴，個性溫和膽小的少年士兵，很快就被恐怖的審訊和刑求嚇哭。接下來，無論審訊軍官要他承認什麼，他都「供認不諱」，不知道自己就這樣成了重大竊案的嫌犯。