習近平親赴香港賀「7.1回歸」？分析：視乎疫情
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5年前的「七一」，習近平於6月29日至7月1日期間赴港，除了出席香港回歸20週年暨第5屆政府就職典禮，並有視察行程。但今年《新華社》未公布具體時間，有分析指可能與疫情有關。
（中央社）《新華社》昨日（25日）指中國國家主席習近平將出席香港回歸25週年大會，但未提及習近平是否親自赴港。分析指，主要視乎未來數天香港疫情，建制派已為一旦習近平不赴港開脫，減少政治震盪。
官媒《新華社》25日報道：「習近平將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。」
報道沒有提及習近平是否親自赴港，或者在港視察， 2017年習近平來港前《新華社》曾發文指，「習近平將赴香港出席慶祝香港回歸祖國20周年大會」及「視察香港特別行政區」，有所區別。
港府2重要官員確診
官媒《新華社》25日報道，中國國家主席習近平將出席香港回歸25週年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。
今年7月1日是香港主權移交25週年，又是香港新任行政長官及主要官員宣誓就任之日，外界十分關注習近平是否赴港參加相關慶祝活動，但由於COVID-19疫情，外界一直無法得知習近平屆時是否確定出席。
此外，港府23日晚間公布，候任政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衛同時確診，可能無法出席「七一」的宣誓就任儀式，有港區人大代表因此推測習近平當天可能以線上方式發表講話。
《香港電台》昨日（25日）報道，全國人大常委譚耀宗表示，相信由於疫情原因，《新華社》的報道沒有交代習近平是否來港及具體行程，但他認為習近平準備出席回歸活動是對香港很大支持和鼓舞，說明中央重視香港。
譚耀宗說，習近平具體以什麼形式出席有待北京中央及特區政府安排，也要視乎整體疫情，確保防疫工作完善和安全，呼籲外界等多一陣子。
全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，按常理估計，相信習近平會親自來港主持新一屆政府官員就任儀式，並發表重要講話，但暫時不清楚是否在香港社區視察。
中國問題專家劉銳紹昨日告訴《中央社》，中國領導人一向將主導權掌握自己手中及留有彈性，相信習近平是否來港主要視乎未來數天香港疫情走勢，因疫情在中國境內相當敏感，而習近平一向關注香港的疫情，所以當天《新華社》的新聞稿中沒有提及出席慶典的形式。
若習近平不來港，是否與中國境內的政治不穩定有關，劉銳紹認為，習近平已為20大連任作準備，開始安插自己親信，包括舊部王小洪將任中國公安部長，習近平政權穩固。
劉銳紹又說，建制派在《新華社》發稿後立即對習近平是否親自赴港作解說，為一旦習近平不來港減少政治震盪，以及否定外界有聲音指，若習近平不來港表示他對香港防疫沒有信心的言論。
劉銳紹表示，若香港疫情不惡化，相信習近平仍有超過一半機會來港，因為這是在國際上曝光的最好機會，顯示他大權在握，以及宣示一國兩制經撥亂反正已成功實踐，相信他本人也想親自來港。
習近平已2年沒有離開中國大陸，透過視訊方式主持國際性會議，若這次他赴港，將是2年來首次出境訪問。
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責任編輯：Alvin
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