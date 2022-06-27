G7峰會聚焦烏克蘭，俄羅斯趁機空襲基輔，拜登新倡議抗衡「一帶一路」

Photo Credit: Reuters / BBC News G7領導人在德國召開峰會。

就在G7召開之際，烏克蘭首都基輔再次遭到至少14枚導彈襲擊，併發生大爆炸。

BBC在基輔記者威廉姆斯（Sophie Williams）報導說，據烏克蘭武裝部隊發言人說，基輔一座公寓樓在受到導彈襲擊後，導致1人死亡，數人受傷。這也是數週以來基輔首次受到襲擊，而且正值G7集團在德國舉行峰會之際。

基輔市長稱，這次襲擊是俄羅斯為國際峰會召開前恐嚇烏克蘭所為。

Photo Credit: EPA / BBC News 基輔被襲大樓

烏克蘭問題是本次G7峰會討論的主要議題之一。歐盟高峰會主席表示，G7國家領導人有一個共同的目標，就是要「切斷給俄羅斯戰爭機器的供氧」。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，G7和北約必須團結一致，反對俄羅斯入侵烏克蘭。

在數週激戰之後，星期六（25日）俄羅斯宣佈完全佔領了烏克蘭東部重鎮北頓內次克（Severodonetsk）。

烏克蘭、中國成峰會主要關注點

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與此同時，由主要發達經濟體組成的七國集團（G7）的領導人今日（26日）齊聚德國巴伐利亞阿爾卑斯山（Bavarian Alps），召開為期三天的峰會。俄羅斯與烏克蘭危機是本次峰會的重要議題，有關中國的討論也提上日程。

美國總統拜登預計將在本次G7峰會上發起一項有關全球基礎設施的倡議，以團結各國抗衡中國的「一帶一路」倡議。

據路透社報導，白宮週六（6月25日）表示，七國集團還將討論他們所認為的中國使用強迫勞動和竊取知識產權等問題。

本次G7峰會在俄羅斯與烏克蘭的戰爭陰影下召開。俄烏戰爭與新冠疫情帶來的影響疊加，許多國家擔心能源短缺和糧食供應危機將持續。中國作為世界大國能否幫助緩解危機受到矚目，但該國與俄羅斯越走越近的行為也令許多國家感到擔憂。七國集團的領導人將如何討論這些問題成為一大焦點。

七國集團包括英國、美國、加拿大、日本、法國、德國和義大利，聯合了來自北美、歐洲和亞洲的關鍵民主國家的力量。

G7峰會後，北大西洋公約組織（北約）將於29日至30日在西班牙馬德里召開峰會，首次邀請了日本、韓國、澳大利亞和紐西蘭等亞太地區的國家領袖。本次北約峰會預計將出爐一份北約新戰略概念文件，首次提到中國帶來的挑戰。

拜登新倡議抗衡「一帶一路」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 6月25日，在七國集團峰會前夕，美國總統拜登抵達德國慕尼黑的機場。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日在華盛頓的一次會議上表示，拜登將發起一項夥伴關係，涵蓋全球基礎設施、民生健康和數字基礎設施。

蘇利文說，「我們認為，這可以代替中國人所提供的東西，成為另一種選擇——如果加上我們的七國集團伙伴將做的事情，總額將達到數百億美元，乃至達到數千億美元。」

蘇利文說：「我們打算讓這成為拜登政府在其剩餘任期內的外交政策的標誌之一。」他還說，這項行動將依賴於私營部門的資金和較少的美國政府直接撥款。

中國官方通訊社新華社25日報導指出，美國發起這一倡議的真正意圖是「圍堵中國、遏制中國發展」。「美國試圖以經濟援助的『空頭支票』，引誘其他國家尤其是發展中國家服務於美國自身的地緣政治目的。」

拜登總統一年前在會見G7領導人時就敦促他們支持一項計劃，旨在替代中國通過「一帶一路」倡議為世界各地的基礎設施項目提供融資。這項計劃被稱為「重建更美好的世界」（Build Back Better World），也被認為是對拜登全面改革國內經濟的一種宣傳。

拜登表示，這是一項價值觀驅動的、高標凖且透明的融資機制，將在氣候、健康、數位化技術和性別平等四個關鍵領域提供支持。

中國在2013年發起了「一帶一路」倡議。近十年來，中國一直在拉丁美洲、非洲和亞洲修建道路、橋樑等大型基礎設施項目，在迫切需要融資的國家獲得了立足點，但也被批評在這一過程中獲得了經濟和政治上的讓步。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 七國集團峰會前夕，法國總統馬克宏抵達德國慕尼黑的機場，檢閲由巴伐利亞傳統步槍組成的儀仗隊。

再度支持烏克蘭

在本次G7峰會上，領導人預計將尋求在支持烏克蘭問題上保持統一戰線。

此次峰會的東道主、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本週表示：「這次峰會不僅要傳達北約和七國集團比以往任何時候都更加團結的訊息，而且要讓全世界的民主國家站在一起反對普亭（Vladimir Putin）的帝國主義，就像他們在對抗饑餓和貧困時所做的那樣。」

路透社引述一位知情人士表示，七國集團成員國將同意禁止從俄羅斯進口黃金。預計七國集團領導人還將討論應對能源價格上漲以及替代俄羅斯石油和天然氣進口的方案。

英國首相強森（Boris Johnson）將承諾向烏克蘭提供進一步的財政支持，包括為世界銀行貸款提供4.29億英鎊的擔保。他將敦促盟國繼續支持基輔，反對莫斯科的「野蠻行徑」，並表示現在不是放棄烏克蘭的時候。

Photo Credit: PA Media / BBC News 強森最近訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會談。

強森在G7峰會召開之前表示：「面對普亭的野蠻行徑，烏克蘭人民進行了真正英勇的抵抗，後代將受到敬畏和鼓舞……烏克蘭能贏，也一定會贏。但他們這樣做需要我們的支持。現在不是放棄烏克蘭的時候。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）也將通過視訊連線向七國集團發表講話。目前烏克蘭正在緊急請求更多的財政援助，如果沒有進一步的支持，可能會在秋天耗盡資金。

七國集團已經通過一系列制裁措施加大對俄羅斯的壓力，包括禁止或逐步停止進口俄羅斯石油。

七國集團成立於1975年，當時是最富裕國家討論石油輸出國組織（OPEC）有關石油禁運等危機的平台。蘇聯解體六年後，俄羅斯被接納為第八國集團成員，但其成員身份在2014年吞併克里米亞後被暫停。