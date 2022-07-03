微笑與「出於恐懼的咧嘴」？關於微笑起源與演變的五個問題

說起微笑的力量，在英語語境中，人們會說，「一個燦爛的微笑勝過萬語千言」；漢語中類似的表述也有很多，一笑泯恩仇、千金一笑、一笑傾城、笑一笑十年少等等。

微笑往往幸福、開心、友善和愉悅的象徵，但其實並非一直如此。

1. 微笑的起源原來是這樣？

微笑有長達三千萬年的進化歷史。雖然微笑今天往往被認為是一個友善的姿態，但來自世界各地動物行為科學家的證據顯示，微笑最初源於恐懼。

對微笑最早的研究之一將微笑與「出於恐懼的咧嘴」，或是「靜靜地齜牙」相關聯。

根據1990年代靈長類動物學家普魯紹夫特博士（Signe Preuschoft）的研究，出於恐懼的咧嘴（fear grinning）可以追溯到靈長類動物，比如恆河猴。它們用這樣的微笑來建立自己的統治或服從地位，尤其在危險情況下。

它就是我們當今微笑習慣的起源。

2. 古人怎樣看微笑？

快進到公元前6世紀，當時古希臘流行用藝術展現人類的自然主義手法。這段時期也被稱為古風時期（Archaic period）。如果你仔細觀看這段時期的希臘雕塑，你可能會注意到每一座雕像人物嘴角都略微上翹，這種特有的微笑名為「古風微笑」（Archaic smile），在公元前650-480年之間創作的雕塑中非常流行。

雖然對當時的人們來說，微笑的真正含義尚不清楚，但它卻引起很多爭議。有人認為，它可能是由於人們對人體解剖學的興趣越來越濃而產生的，其他人則相信它可能反映了健康和幸福的一種理想狀態。

3. 畫中人為何不笑？

你可能注意到了，一些歷史上最著名的畫像中微笑很罕見。以達文西（Da Vinci）繪的《蒙娜麗莎》為例，其著名的微笑已經在全世界引發爭論；或是楊・范・艾克（Jan van Eyck）的《一個男人的畫像》，主人公的嘴角緊閉，沒有笑容。

肖像中的人物一般不笑有幾個原因。其中最實際的原因是，這樣做對畫家以及模特本人都很難，因為需要長時間擺姿勢。除此之外，當時在整個歐洲，大笑還被認為非常不禮貌，因此，不是上流社會禮儀的一部分——至少不要在公共場合這樣做。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

4. 微笑怎樣與時俱進？

但隨著維多利亞時代早期攝影的採用，微笑的概念徹底改變了。

1839年，一位名叫羅伯特・科尼利厄斯（Robert Cornelius）的業餘化學家，在他家位於費城商店的後院拍了史上第一張自拍照（selfie），比「自拍」這個詞被收入字典還早174年。

1888年柯達推出盒式相機，讓普通人比以往任何時候都更容易使用攝影技術。同時，廣告在微笑與攝影關係之間也扮演了重要角色。在1998年的一篇論文中學者施羅德（Fred Schroeder）說，在20世紀的第二個10年中，許多廣告商已經在利用微笑這一人類幸福最廣為人知的象徵，來傳達對他們產品滿意的理念。

2015年由加州大學伯克利分校和布朗大學聯手進行的一項研究，調查了在1905-2005之間拍攝的高中年鑒照片。通過分析近3萬8千張正面照片的數據庫，他們能夠看出，每隔10年，照片中人們平均的唇曲度就有所增加，而女性自始至終比男性都更愛微笑。

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5. 數碼時代我們怎樣笑？

隨著互聯網的出現，數字世界中出現微笑符號一定很自然。

1982年法爾曼（Scott Fahlman ）教授決定，需要找到一種方法來表達卡內基梅隆大學網上公告欄上的幽默帖子。為此，他建議他同事用微笑字符系列 :-)來表達諷刺，或是用 :-(來表達嚴肅。

而他有所不知的是，他正在永遠改變我們在網上交流的方式。據估計，人們每天發送100億個表情符號。

根據統一碼聯盟（Unicode Consortium，他們負責將世界語言數字化）的數據，2021年排在國際前10名的表情符號裏，就有五個是微笑表情符號。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 利用現代科技讓老人開心和微笑

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航