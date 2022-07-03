長命百歲如今不再是稀奇事，四位科學家談「如何活到一百歲」的秘訣
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那麼，究竟如何活到100歲呢？答案是，無法保證，但是，盡量合理飲食，多運動，找個人或與動物聊聊天，這些都會有幫助。如果你生活在一個老年人數量超過年輕人的國家，現在可能已經看到了一些變化，以確保你的晚年生活充滿活力而且舒適。
曾幾何時，長命百歲似乎是不可能的事，現在情況不再如此。那麼，衰老的過程可以減緩甚至逆轉嗎？ 那些百歲壽星是否掌握著可以幫助所有人長壽的秘訣？
1903年1月2日星期五，一名女嬰兒出生在日本南部島嶼的一個小村莊裏，她叫田中加子。 就在這一年，首屆環法自行車賽從巴黎出發，福特汽車公司賣出第一部汽車。
今年4月，田中加子去世，享年119歲，被官方認定為世界上最長壽的人。她的最後幾年是在養老院度過的，每天早上6點起牀，解數學題，玩棋盤遊戲，吃巧克力，喝咖啡和蘇打水。
田中加子這樣的百歲老人現在已經不再是稀奇的事情。
那麼，我們如何活到100歲？BBC國際台的《調查》節目請來四位專家探討這個問題。
第二人生
秋山博子博士（Hiroko Akiyama）專攻老年學，也就是專注於對衰老的研究。她是日本科學委員會的前副主席，也是東京大學的名譽教授。
秋山博子表示，日本是快速老齡化社會的領跑者之一，日本人的平均預期壽命如今高達88歲，超過四分之一的人口在65歲以上。
與日本平均預期壽命相近的還包括香港、新加坡、瑞士、意大利和西班牙等。
日本厚生勞動省的數據顯示，去年日本百歲以上人口達到創紀錄的8萬6510人，同比增加了6000多人。
秋山指出，長壽是多種因素共同作用的結果，其中之一就是全民健康保險制度。日本從20世紀60年代開始，人們很容易獲得醫療保健；其次，日本人比較注重健康，有相對健康的生活方式；許多人定期去做健康檢查；日本人在日常生活中也進行更多的體育活動。
另外，日本也是發達國家中肥胖率最低的國家之一。 秋山說，食物是另一個因素。低脂肪攝入，多吃魚、蔬菜、海藻和綠茶，許多日本人認為適度對生活的各方面都有好處。
然而，儘管人們的壽命在延長，日本的總人口卻在減少。這是因為出生率已經下降了一段時間，去年達到了歷史最低水平。
秋山說，勞動年齡人口一直在穩步減少，而65歲及以上的人口，特別是75歲及以上的人口正在增加。
隨著老年人數量的增長，人們也意識到，老年人有不同的需求。
日本的各屆政府都承認這一點，然而付諸的努力卻傾向於繼續推動既有政策。
秋山博子說，「政府主要關注醫療保健系統，養老系統，住房和交通系統。但這個社會是在人口年輕得多的時候建立起來的。因此，我們需要重新設計社會的硬基礎設施和軟基礎設施，政府正在做很多事情。 」
目前需要一種更激進的方法。秋山博士和她的研究團隊在農村和城市地區進行了幾項社會實驗，以探索讓人們獨立生活更長時間的方法。
她說，「我們正在努力重新設計社區，以滿足高度老齡化社會的需求。我們想建立那種可以讓人們活100歲的社區。讓他們保持健康，積極，與人聯繫，生活有安全感。所以這不是退休社區。我們不僅僅是為老年人工作，而是為所有年齡段的人努力。 」
隨著越來越多的人壽命越來越長，就出現了填補不斷縮小的勞動力市場的就業缺口機會。在日本，退休後開始全新工作被稱為「第二職業」或「第二人生」。人們認為，對一些人來說，就業帶來了一種使命感和規律的生活，反過來又有助於健康。這啟發了另一個社會試驗，那就是在學校、政府辦公室和養老院建立社區工作場所。
78歲的秋山博子已經開始她的第二職業。
她說，「我當了很長一段時間的大學教授。我70歲的時候，開始務農。實際上包括我在內有四個人，有很多不同的技能，我們創建了一家公司，租了很大的農田，開始了小型農業生產。我年輕的時候，想成為一個農民。所以這是一個多年的夢想。」
當被問及是否想活到100歲時，她說， 「我不確定。我母親三年前去世了，享年98歲。 她的生活很美好。我不確定我想活得比她長......我沒有活到100歲以上的強烈願望。」
什麼是衰老？
英國伯明翰阿斯頓健康老齡化研究中心的高級講師凱西・斯拉克（Cathy Slack）專注研究人為什麼會變老，以及是否可以減緩這個生物過程。
衰老的外部跡象是眾所周知的，比如皺紋和白髮，但我們皮膚下還有更多的內部東西卻有所不同。
斯拉克說，衰老是一個非常個人化的過程，沒有兩個人會以相同的方式變老。
她說，衰老真的會影響身體的所有組織。許多人隨著年齡的增長，會經歷人們所說的與年齡相關的多方面衰退，從大腦到生殖系統。 「在老年人身上觀察到的生理上的衰老表現都是由構成這些組織的分子和細胞的潛在變化引起的。」
這些變化是衰老過程的關鍵特徵，也被稱為衰老的標誌。到目前為止，已經發現了其中的9個。
斯拉克還說，包括許多細胞代謝過程，如細胞內蛋白質質量失控，細胞內線粒體功能失調。線粒體是產生能量的細胞的一部分，變老時它們功能就沒那麼好了。細胞也很難迅速分裂和繁殖，舊細胞積聚會引發新細胞出現炎症。
「所以我們發現，隨著年齡的增長，與炎症相關的慢性疾病的發病率開始增加，比如心血管疾病，糖尿病。隨著人口年齡的增長，很多慢性疾病的發病率也在增加。這是因為年齡的增長是患上這些疾病的主要風險因素。 」
另外，隨著年齡的增長，大腦也出現了變化。斯拉克說，有些人大腦的實際體積會變小。這種腦容量的減少似乎發生在大腦中有重要認知功能的區域。因此，老年人可能會出現記憶力衰退或同時處理很多事情的能力下降，甚至出現行為變化。他們可能會變得更加焦慮或感到沮喪。但需要強調的是，並非所有老年人都會以相同的方式經歷這些變化。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。