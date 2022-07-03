長命百歲如今不再是稀奇事，四位科學家談「如何活到一百歲」的秘訣

曾幾何時，長命百歲似乎是不可能的事，現在情況不再如此。那麼，衰老的過程可以減緩甚至逆轉嗎？ 那些百歲壽星是否掌握著可以幫助所有人長壽的秘訣？

1903年1月2日星期五，一名女嬰兒出生在日本南部島嶼的一個小村莊裏，她叫田中加子。 就在這一年，首屆環法自行車賽從巴黎出發，福特汽車公司賣出第一部汽車。

今年4月，田中加子去世，享年119歲，被官方認定為世界上最長壽的人。她的最後幾年是在養老院度過的，每天早上6點起牀，解數學題，玩棋盤遊戲，吃巧克力，喝咖啡和蘇打水。

田中加子這樣的百歲老人現在已經不再是稀奇的事情。

那麼，我們如何活到100歲？BBC國際台的《調查》節目請來四位專家探討這個問題。

第二人生

秋山博子博士（Hiroko Akiyama）專攻老年學，也就是專注於對衰老的研究。她是日本科學委員會的前副主席，也是東京大學的名譽教授。

秋山博子表示，日本是快速老齡化社會的領跑者之一，日本人的平均預期壽命如今高達88歲，超過四分之一的人口在65歲以上。

與日本平均預期壽命相近的還包括香港、新加坡、瑞士、意大利和西班牙等。

日本厚生勞動省的數據顯示，去年日本百歲以上人口達到創紀錄的8萬6510人，同比增加了6000多人。

秋山指出，長壽是多種因素共同作用的結果，其中之一就是全民健康保險制度。日本從20世紀60年代開始，人們很容易獲得醫療保健；其次，日本人比較注重健康，有相對健康的生活方式；許多人定期去做健康檢查；日本人在日常生活中也進行更多的體育活動。

另外，日本也是發達國家中肥胖率最低的國家之一。 秋山說，食物是另一個因素。低脂肪攝入，多吃魚、蔬菜、海藻和綠茶，許多日本人認為適度對生活的各方面都有好處。

然而，儘管人們的壽命在延長，日本的總人口卻在減少。這是因為出生率已經下降了一段時間，去年達到了歷史最低水平。

秋山說，勞動年齡人口一直在穩步減少，而65歲及以上的人口，特別是75歲及以上的人口正在增加。

隨著老年人數量的增長，人們也意識到，老年人有不同的需求。

日本的各屆政府都承認這一點，然而付諸的努力卻傾向於繼續推動既有政策。

秋山博子說，「政府主要關注醫療保健系統，養老系統，住房和交通系統。但這個社會是在人口年輕得多的時候建立起來的。因此，我們需要重新設計社會的硬基礎設施和軟基礎設施，政府正在做很多事情。 」

目前需要一種更激進的方法。秋山博士和她的研究團隊在農村和城市地區進行了幾項社會實驗，以探索讓人們獨立生活更長時間的方法。

她說，「我們正在努力重新設計社區，以滿足高度老齡化社會的需求。我們想建立那種可以讓人們活100歲的社區。讓他們保持健康，積極，與人聯繫，生活有安全感。所以這不是退休社區。我們不僅僅是為老年人工作，而是為所有年齡段的人努力。 」

隨著越來越多的人壽命越來越長，就出現了填補不斷縮小的勞動力市場的就業缺口機會。在日本，退休後開始全新工作被稱為「第二職業」或「第二人生」。人們認為，對一些人來說，就業帶來了一種使命感和規律的生活，反過來又有助於健康。這啟發了另一個社會試驗，那就是在學校、政府辦公室和養老院建立社區工作場所。

78歲的秋山博子已經開始她的第二職業。

她說，「我當了很長一段時間的大學教授。我70歲的時候，開始務農。實際上包括我在內有四個人，有很多不同的技能，我們創建了一家公司，租了很大的農田，開始了小型農業生產。我年輕的時候，想成為一個農民。所以這是一個多年的夢想。」

當被問及是否想活到100歲時，她說， 「我不確定。我母親三年前去世了，享年98歲。 她的生活很美好。我不確定我想活得比她長......我沒有活到100歲以上的強烈願望。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 很多日本老人退休後開始「第二職業」。

什麼是衰老？

英國伯明翰阿斯頓健康老齡化研究中心的高級講師凱西・斯拉克（Cathy Slack）專注研究人為什麼會變老，以及是否可以減緩這個生物過程。

衰老的外部跡象是眾所周知的，比如皺紋和白髮，但我們皮膚下還有更多的內部東西卻有所不同。

斯拉克說，衰老是一個非常個人化的過程，沒有兩個人會以相同的方式變老。

她說，衰老真的會影響身體的所有組織。許多人隨著年齡的增長，會經歷人們所說的與年齡相關的多方面衰退，從大腦到生殖系統。 「在老年人身上觀察到的生理上的衰老表現都是由構成這些組織的分子和細胞的潛在變化引起的。」

這些變化是衰老過程的關鍵特徵，也被稱為衰老的標誌。到目前為止，已經發現了其中的9個。

斯拉克還說，包括許多細胞代謝過程，如細胞內蛋白質質量失控，細胞內線粒體功能失調。線粒體是產生能量的細胞的一部分，變老時它們功能就沒那麼好了。細胞也很難迅速分裂和繁殖，舊細胞積聚會引發新細胞出現炎症。

「所以我們發現，隨著年齡的增長，與炎症相關的慢性疾病的發病率開始增加，比如心血管疾病，糖尿病。隨著人口年齡的增長，很多慢性疾病的發病率也在增加。這是因為年齡的增長是患上這些疾病的主要風險因素。 」

另外，隨著年齡的增長，大腦也出現了變化。斯拉克說，有些人大腦的實際體積會變小。這種腦容量的減少似乎發生在大腦中有重要認知功能的區域。因此，老年人可能會出現記憶力衰退或同時處理很多事情的能力下降，甚至出現行為變化。他們可能會變得更加焦慮或感到沮喪。但需要強調的是，並非所有老年人都會以相同的方式經歷這些變化。