拜登簽署里程碑式槍支管制法案，能管得住全美3.9億支槍嗎？
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據估計，目前在美國有3.93億支槍。美國是全球發達國家中槍支死亡率最高的國家——根據非營利性研究機構槍支暴力檔案（Gun Violence Archive），在美國今（2022）年有超過2萬900人在槍支暴力中喪生。
6月25日，美國總統拜登簽署了一項槍支管制法案，一舉打破美國近30年來未端出任何控槍法案的局面。
這一法案最重要的背景，是一個月前在美國德州尤瓦爾迪市羅布小學發生的校園槍擊事件——一名年僅18歲高中生攜步槍、手槍和大容量彈匣等武器，闖入羅布小學，向校園內的兒童和教師連續開槍，造成19名兒童和2名教師死亡。
另一值得注意的背景是，本周四（23日）美國最高法院首次表示，美國憲法保護個人在公共場合攜帶手槍進行自衛的能力。拜登稱其為「可怕的決定」。
拜登簽署的最新控槍法案將對年輕的槍支買家實行更嚴格的檢查，並允許州或聯邦法院強制收繳被法官認為具有危險性的持槍人員的槍支。
拜登在簽署上述法案時表示，受害者的親人期望美國政府能做些什麼，「今天，我們做到了。」
法案的內容是什麼？
法案的名稱是《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act），主要內容包括：
- 加強對18至21歲的潛在槍支購買者的背景調查，包括這一年齡段的青少年的精神健康記錄，以過濾不合格的槍支購買者；
- 為心理健康項目和學校安全升級提供150億美元聯邦資金；
- 提供資金，鼓勵美國各州通過《紅旗法案》（red flag laws），即允許州或聯邦法院強制收繳被法官認為具有危險性的持槍人員的槍支；
- 堵塞所謂「男友漏洞」，現有法律禁止與受害者有婚姻關係的家暴犯罪者購買槍支，但忽視了男女朋友這一情況，新法案將補上這一漏洞。
該法案沒有禁止銷售突擊型步槍或高容量彈夾，不過確實在背景調查方面採取了一些措施，比如首次允許獲取青少年所犯重大罪行的訊息。
拜登總統以及相關的控槍組織曾推動更大的改革——包括禁止攻擊性武器，這些武器在德州和水牛城槍擊案中被使用——或者至少提高購買這些武器的年齡。比如，德州槍擊案中的槍手在年滿18歲後幾天內購買了兩支半自動步槍。
新法案沒有達到上述目標，但它確實在背景調查方面採取了一些措施，首次允許獲取青少年所犯重大罪行的訊息。
拜登承認，「雖然這項法案沒有做到我想要的一切，但它確實包括了我長期以來所呼籲的將會拯救生命的行動。」
兩黨的合作與妥協
新法案的另一重要意義在於，這是幾十年來第一次得到了民主黨和共和黨共同支持的槍支改革。
過去，槍支管制在美國存在巨大分歧，一直受到共和黨的阻撓，對槍支銷售進行新管制的嘗試一次又一次地失敗。
然而震驚全球的針對兒童的大規模槍擊事件發生後，美國國會在兩黨的支持下批准了這項立法。
「在華盛頓似乎不可能完成任何事情的時候，我們正在做一些有意義的事情。如果我們能夠在槍支問題上達成妥協，我們應該能夠在其他關鍵問題上達成妥協，」拜登表示，「我知道還有很多工作要做，而我永遠不會放棄。但這是一個具有紀念意義的日子。」
在槍支問題上，分歧依然未能消弭。比如保守派的重要勢力全國步槍協會（NRA）即反對該法案，認為它不會阻止暴力。
而且上周四，目前保守派大法官佔多數的美國最高法院，則以6票支持、3票的結果，判定紐約州一項限制民眾在公共場所「隱蔽攜槍」（concealed carry）的控槍州級法律違憲，有效地擴大了持槍權利。最高法院還首次表示，美國憲法保護個人在公共場合攜帶手槍進行自衛的能力。
「最高法院做出了一些可怕的決定，」拜登獲悉這一裁決後告訴記者，上周五最高法院的另一項裁決則在全國範圍內取消了女性墮胎的權利。
對於拜登而言，這一法案還有助於在11月8日中期選舉前幫民主黨提升支持率，槍支管制方面的勝利將作為民主黨其對選民的宣傳要素。
為何槍支管制在美國如此重要
據估計，目前在美國有3.93億支槍。
美國是全球發達國家中槍支死亡率最高的國家——根據非營利性研究機構槍支暴力檔案（Gun Violence Archive），在美國今（2022）年有超過2萬900人在槍支暴力中喪生。
但在美國許多人認為受憲法第二修正案保護的槍支權利非常重要。
上一次重要的聯邦槍支管制立法是在1994年通過的，禁止製造民用突擊步槍和大容量彈夾——但該法案在十年後就失效了。
儘管民意調查顯示，大多數美國人支持槍支管制工作，但許多共和黨參議員所代表的州有大量支持擁槍的選民。而那些議員們需要贏得黨內初選，共和黨的選民們往往反對控槍改革。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。