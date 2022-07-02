拜登簽署里程碑式槍支管制法案，能管得住全美3.9億支槍嗎？

Photo Credit: EPA / BBC News 拜登稱，新法案將幫助「挽救生命」。

6月25日，美國總統拜登簽署了一項槍支管制法案，一舉打破美國近30年來未端出任何控槍法案的局面。

這一法案最重要的背景，是一個月前在美國德州尤瓦爾迪市羅布小學發生的校園槍擊事件——一名年僅18歲高中生攜步槍、手槍和大容量彈匣等武器，闖入羅布小學，向校園內的兒童和教師連續開槍，造成19名兒童和2名教師死亡。

另一值得注意的背景是，本周四（23日）美國最高法院首次表示，美國憲法保護個人在公共場合攜帶手槍進行自衛的能力。拜登稱其為「可怕的決定」。

拜登簽署的最新控槍法案將對年輕的槍支買家實行更嚴格的檢查，並允許州或聯邦法院強制收繳被法官認為具有危險性的持槍人員的槍支。

拜登在簽署上述法案時表示，受害者的親人期望美國政府能做些什麼，「今天，我們做到了。」

法案的內容是什麼？

法案的名稱是《兩黨安全社區法案》（Bipartisan Safer Communities Act），主要內容包括：

加強對18至21歲的潛在槍支購買者的背景調查，包括這一年齡段的青少年的精神健康記錄，以過濾不合格的槍支購買者；

為心理健康項目和學校安全升級提供150億美元聯邦資金；

提供資金，鼓勵美國各州通過《紅旗法案》（red flag laws），即允許州或聯邦法院強制收繳被法官認為具有危險性的持槍人員的槍支；

堵塞所謂「男友漏洞」，現有法律禁止與受害者有婚姻關係的家暴犯罪者購買槍支，但忽視了男女朋友這一情況，新法案將補上這一漏洞。

該法案沒有禁止銷售突擊型步槍或高容量彈夾，不過確實在背景調查方面採取了一些措施，比如首次允許獲取青少年所犯重大罪行的訊息。

拜登總統以及相關的控槍組織曾推動更大的改革——包括禁止攻擊性武器，這些武器在德州和水牛城槍擊案中被使用——或者至少提高購買這些武器的年齡。比如，德州槍擊案中的槍手在年滿18歲後幾天內購買了兩支半自動步槍。

新法案沒有達到上述目標，但它確實在背景調查方面採取了一些措施，首次允許獲取青少年所犯重大罪行的訊息。

拜登承認，「雖然這項法案沒有做到我想要的一切，但它確實包括了我長期以來所呼籲的將會拯救生命的行動。」

Photo Credit: REUTERS / BBC News 法案內容遠未達到民主黨人士和一些激進人士所呼籲的程度。

兩黨的合作與妥協

新法案的另一重要意義在於，這是幾十年來第一次得到了民主黨和共和黨共同支持的槍支改革。

過去，槍支管制在美國存在巨大分歧，一直受到共和黨的阻撓，對槍支銷售進行新管制的嘗試一次又一次地失敗。

然而震驚全球的針對兒童的大規模槍擊事件發生後，美國國會在兩黨的支持下批准了這項立法。

「在華盛頓似乎不可能完成任何事情的時候，我們正在做一些有意義的事情。如果我們能夠在槍支問題上達成妥協，我們應該能夠在其他關鍵問題上達成妥協，」拜登表示，「我知道還有很多工作要做，而我永遠不會放棄。但這是一個具有紀念意義的日子。」

在槍支問題上，分歧依然未能消弭。比如保守派的重要勢力全國步槍協會（NRA）即反對該法案，認為它不會阻止暴力。

而且上周四，目前保守派大法官佔多數的美國最高法院，則以6票支持、3票的結果，判定紐約州一項限制民眾在公共場所「隱蔽攜槍」（concealed carry）的控槍州級法律違憲，有效地擴大了持槍權利。最高法院還首次表示，美國憲法保護個人在公共場合攜帶手槍進行自衛的能力。

「最高法院做出了一些可怕的決定，」拜登獲悉這一裁決後告訴記者，上周五最高法院的另一項裁決則在全國範圍內取消了女性墮胎的權利。

對於拜登而言，這一法案還有助於在11月8日中期選舉前幫民主黨提升支持率，槍支管制方面的勝利將作為民主黨其對選民的宣傳要素。

Photo Credit: GETTY IMAGES / BBC News 據估計，目前在美國有3.93億支槍。

為何槍支管制在美國如此重要

據估計，目前在美國有3.93億支槍。

美國是全球發達國家中槍支死亡率最高的國家——根據非營利性研究機構槍支暴力檔案（Gun Violence Archive），在美國今（2022）年有超過2萬900人在槍支暴力中喪生。

但在美國許多人認為受憲法第二修正案保護的槍支權利非常重要。

上一次重要的聯邦槍支管制立法是在1994年通過的，禁止製造民用突擊步槍和大容量彈夾——但該法案在十年後就失效了。

儘管民意調查顯示，大多數美國人支持槍支管制工作，但許多共和黨參議員所代表的州有大量支持擁槍的選民。而那些議員們需要贏得黨內初選，共和黨的選民們往往反對控槍改革。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航