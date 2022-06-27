美最高法院兩重大裁決「挺擁槍、反墮胎」，前總統川普任命3名保守派大法官影響深遠
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這兩大具里程碑意義的裁決引發全美譁然，共和黨陣營可謂大獲全勝，民主黨籍總統拜登（Joe Biden）雖然痛斥這兩項判決結果，但也因為三權分立，行政部門幾乎是無力捍衛立場，這也可以看到美國總統的大法官任命權具有重大歷史意義。
（中央社）美國最高法院一連做出兩大判決，先是裁定民眾有權在公共場所攜槍，後又賦予各州禁止墮胎權，反映最高法院保守勢力。也因為現今大法官有3人是由前美國總統川普（Donald Trump）任命，讓美國總統卸任後仍能對政策做出長遠影響。
美國最高法院上週一連做出兩項重大裁決。先是在23日以6比3裁定紐約州一項存在超過一世紀的法律違憲，此法規定民眾須證明有合法自衛需求或「正當理由」，才能獲得攜帶手槍出家門的許可。
24日美國最高法院又以以5票贊成、4票反對，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力。
批評者抨擊，最高法院的立論基礎互有衝突。在擁槍權方面，最高法院大法官認為各州無權限制民眾自由；但在墮胎議題上，卻又擴大各州對民眾自由的權限。
外界批評最高法院一方面同意民眾擁槍殺人，另一方面卻又限制女性對自己身體的自主權。
這兩大具里程碑意義的裁決引發全美譁然，共和黨陣營可謂大獲全勝，民主黨籍總統拜登（Joe Biden）雖然痛斥這兩項判決結果，但也因為三權分立，行政部門幾乎是無力捍衛立場，這也可以看到美國總統的大法官任命權具有重大歷史意義。
美國採取三權分立，行政部門不得干預司法獨立，大法官採取終身制，不受政黨輪替影響。但最高法院判決影響深遠，上述兩項裁決推翻的都是超過半世紀的裁決結果，影響的是千千萬萬一代又一代人。
得以決定大法官人選的是美國總統，大法官提名人還得經過參議院聽證會洗禮，也因此，一旦任內有大法官出缺時，時任美國總統總會使盡全力選擇自身陣營的候選人，並全力在參院護航。因為總統最多8年任期，但他所提名的大法官將能終身在最高法院影響美國法律與社會。
以現任美國最高法院9名大法官為例，川普（Donald Trump）短短4年任內就提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與巴瑞特（Amy Coney Barrett）3名大法官，讓最高法院的天秤明顯朝向保守立場傾斜，6位大法官屬於保守派，自由派僅有3人。
這3名由川普提名的大法官也確實在這兩項裁決上捍衛保守派立場，給予民眾擁槍權卻又推翻墮胎權。更有甚者，這3人才都50出頭，如無意外，未來20、30年仍能在最高法院發揮影響力。
也難怪有志在2024年捲土重來的川普，在最高法院推翻墮胎權裁決後，立即透過聲明表示：「這項歷史性裁定是『因為我履行所有承諾才可能實現』」。畢竟正是因為他在任內任命3名保守派大法官，讓美國司法有了截然不同的面貌。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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