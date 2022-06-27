歷經10年波折「金門大橋」10月將通車，第3手承包商賭命接下高難度跨海橋梁任務
我們想讓你知道的是
王銀和坦言，他在金門大橋工程重新啟動不到1年時，曾閃過放棄的念頭，當時他已花了7億元，發現財務面在得不到奧援下可能是個無底洞。但想起接下金門大橋工程時就是不服輸，後來與公司財務長盤點公司財務後，仍決定含淚賭下去。
（中央社）歷經10年波折的金門大橋預定10月通車，第3手承包商東丕營造董事長王銀和在公部門拜託下幾乎是賭命接下任務，一度也想放棄仍咬牙挺過，就是要證明台灣人可靠自己的能力建造這座難度高的跨海橋梁。
政府從民國99年就推動興建連接大小金門的金門大橋，101年首次得標的廠商被發現資格有問題，遭撤銷資格，國道新建工程局（107年併入高速公路局）重新開標，102年第2家得標的業者在開工3年後，面臨技術上困難，只完成部分引橋工程後就停擺，因進度嚴重落後，國工局決定終止合約。
東丕營造是金門大橋第3手承包商，經過國工局多次拜託下，在105年底接下外界不看好，並認定幾乎是不可能的任務。高公局第二新建工程處處長郭呈彰日前告訴《中央社》記者，東丕營造規模雖不大，但卻實力堅強，尤其在太平島碼頭工程的超高作業效率，讓人刮目相看，但接手金門大橋未完成的70％工程，不但沒賺錢，公司負責人還幾乎是賠上身家性命。
東丕營造董事長王銀和今天接受《中央社》記者訪問表示，他在工程界47年，南迴鐵路等很多台灣大大小小的隧道工程他都參與過，也包括台北港等多項海事工程經驗，金門大橋是他人生中的意外插曲。
王銀和說，金門大橋前2次招標，都不在他公司推動業務項目，會接下後續工程，有3成因素主要是當年外界很多傳言，都認為金門大橋如果沒有國外或中國大陸的協助，台灣無法建造完成，當公部門拜託他時，他先就技術面做過評估，認為難題都有辦法克服，但以他公司的財力可能無法因應。
王銀和說，政府當年為說服他接下金門大橋工程，同意在財務上給予協助，並編列新台幣12億元預付款，他在財務面問題有解後，決定給自己一次挑戰，他要證明，台灣人自己就有能力可以蓋出品質優良的金門大橋。
結果後續發展出乎意料，王銀和說，因金門大橋先前有2家公司都有問題，銀行後來不願出具證明，政府同意的預付款，他一毛也拿不到，即使行政院、交通部出面也無解，但合約都簽了，只好自己想辦法，所有公司資產、個人財產都拿去抵押。
王銀和表示，後來政府協助促成聯貸案，銀行的條件也很嚴苛，連銀行都親口跟他說，與他簽的是不友善合約，主要是金門大橋先前失敗的案例，讓銀行不願再冒風險。
王銀和坦言，他在金門大橋工程重新啟動不到1年時，曾閃過放棄的念頭，當時他已花了7億元，發現財務面在得不到奧援下可能是個無底洞。他曾有最壞的打算，就是放棄建金門大橋，公司結束營業，他的人生也終止，因為做了一輩子的工程，他一向只有提前完工，如果金門大橋不做下去，等於一生的信用都被擊垮。
王銀和說，想起接下金門大橋工程時就是不服輸，後來與公司財務長盤點公司財務後，仍決定含淚賭下去。
王銀和說，他在投入工程3年多後，拿到第一筆工程款4000多萬元時，他已投資了19億元，估計整個工程他會虧10多億元，但看著金門大橋逐漸成形到現在接近完工，他感到欣慰，因為想證明台灣人自己可蓋金門大橋的事，他做到了。
高公局表示，金門大橋計畫經費是96.62億元，東丕營造承接後的契約金額是62.79億元，但東丕營造花了約20億元，向國外購買工作船、平台船等機具，對於東丕營造大約花了1/3的經費在設備上，讓人敬佩承商一開始就抱著賠錢也要做好的決心和毅力，是國家之福。
金門大橋全長5.4公里，跨海橋面長4.8公里，距離海平面有47公尺高，整座橋梁以376塊預鑄的箱涵節塊接合，施工難度主要在須將直徑2到2.5公尺的基樁打入水下20多公尺深的海底岩盤；另在高雄預鑄的節塊，要用平板接駁船，橫渡260公里的台灣海峽到金門，並在夏天炎熱、冬天寒冷天候下，在高空吊裝接合。
高公局稱讚東丕營造首次引進的大型「鋼箱圍堰」，做大面積墩柱基礎的施工，成功克服海浪的浮力與衝擊，讓台灣的海事工程技術大躍進。
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日 AWS Startup Day 現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著 Web3.0 去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自 Web2.0 時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day 也即將於今年 7 月 15 日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度 AWS Startup Day 持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年 AWS Startup Day 欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS 以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS 不只力邀 Web3.0、電商、串流、B2B 解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇 AWS 開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過 AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day 都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映 AWS 年度創投新創媒合會
本次 AWS Startup Day 除新創及創投相關講座外，AWS 更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與 AWS Startup Day 同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據 AWS 釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或 Pre-A 輪融資為主，重點關注 AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。