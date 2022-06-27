北約峰會將擬定新戰略文件，美國稱將納入針對中國的「有力」用詞

（中央社）歐美軍事同盟北大西洋公約組織將在本（6）月底召開峰會，秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）指出由於中俄在外交和軍事上合作，以及北京否定歐洲安全的核心原則，中國崛起對北約來說是挑戰。

由歐洲和美國30個國家組成的北約，預計29日、30日兩天在西班牙首都馬德里召開高峰會。本次峰會的重頭戲是烏克蘭危機和新版的「戰略構想」（Strategic Concept），此外日本、韓國、澳洲、紐西蘭的領導人也將首次受邀出席。

北約秘書長史托騰伯格接受德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）訪問時表示，2010年在葡萄牙里斯本峰會通過的戰略構想，完全沒提到中國，這次不會再發生。

他表示，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在這次峰會做出決定，向中國傳遞清楚訊息。

針對中國帶來的挑戰，史托騰伯格分析說，首先是獨裁國家不理會以規則為基礎的國際秩序，沒有分享一樣的價值，例如北京鎮壓國內的民主勢力和維吾爾人等少數民族。

其次，北京和莫斯科在外交上相互支持，在軍事上緊密合作。

最後，北京首度明白表示反對北約擴張，此舉等於否定歐洲安全的核心原則，即每個國家有權選擇自己想加入哪一個防衛合作組織。

這次峰會的重點是烏克蘭危機，史托騰伯格指出，北約上次通過戰略構想的2010年，俄國總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）還來峰會作客，如今俄國發動二戰以來歐洲最大規模的戰爭，直接威脅北約的安全和價值，這部分新版的戰略構想將多加著墨。

他還預期土耳其可望放棄抵制的立場，讓瑞典和芬蘭在峰會後順利加入北約。

北約新戰略文件如何提中國？美稱有信心能硬起來

一名白宮官員今天表示，美國有信心北大西洋公約組織（NATO）的新戰略文件將納入針對中國的「有力」用詞，目前仍在磋商提及中國的方式。

路透社報導，北約正在擬定一項新的戰略構想：一份陳述北約目標與價值的戰略文件，預計月底在西班牙馬德里的北約峰會上公布。

美國總統拜登（Joe Biden）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）26日在七大工業國集團（G7）於德國的領袖峰會見面後，這名白宮官員表示：「他們觸及中國議題，中國會是此行的普遍主題。」

官員說：「總統表達他對蕭茲總理的信任，而且對於他們討論的所有議題，以及兩國合作因應的共同挑戰，真的都很有一致性。」

被問到華府是否施壓德國加強對烏克蘭的安全協助，這名官員則說，拜登已對德國承諾會做的事表達感謝，其中包括計劃增運多管火箭發射系統（MLRS）給烏克蘭。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航