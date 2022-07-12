法國LGBT難民創設NGO「大心之家」，盼落地生根從受助者轉變為助人者
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跨性別者志工克莉斯達（Krystal）是「大心之家」的翻譯、行政、司機，她覺得LGBT難民在法國最大的困難是「融入」，因為雖然法國是開放國家，但還是有很多恐同與歧視，「他們（LGBT）是三重弱勢：黑人、同性戀和難民」。
文：曾婷瑄（《中央社》記者）
（中央社）2022年3月4日，是「大心之家」（Famille au grand cœur）成立一週年，成員一大早來到協會手作蛋糕，一起慶祝。中午聚餐後，30多人擠在會議桌旁，有難民、法國工作人員與志工，他們舉起蛋糕，開心舞蹈，紀念一路走來的奮鬥與重生。
去（2021）年成立的「大心之家」（Famille au grand cœur）位於蒙貝列（Montpellier），是法國第一個由LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）難民創設的NGO，旨在藉由過來人經驗，協助難民申請庇護，進行培力以融入法國社會。
「大心之家」被LGBT難民當做避風港，這裡的每個人背後都有故事。
離鄉背井逃亡路 湯瑪士惡夢連連
記者抵達「大心之家」這天，協會志工正在幫幾位新來的難民上法文課。現任會長湯瑪士（Thomas）歡迎記者到來，娓娓說出他的經歷。
在祖國賴比瑞亞，湯瑪士愛上鄰居男孩。有天他倆躲在工地接吻，被父親的教友撞見告發，閒話傳開，覺得丟臉的父親便把他送到外省寄宿學校。
他在新學校和男友的戀情被人發現後，一群人喊叫著衝進宿舍，把倆人從床上拖下，接著就是一頓暴打。湯瑪士趁亂逃跑，從此再不敢回去。
在朋友介紹下，湯瑪士向人借旅費出逃，一路經過獅子山、幾內亞、馬利、布吉納法索、尼日、利比亞，甚至在利比亞被抓蹲了四個月的牢，最後搭乘舢舨渡過地中海，抵達義大利。
然而，這卻是另一個惡夢的開始。
身無分文、舉目無親的湯瑪士被控制行動，所謂的「朋友」竟逼迫他接客。湯瑪士回想：「我每天要被3到5個人侵犯，只要喊累，他們就會賞巴掌。這不是像地獄，它就是地獄。」
是否曾嘗試逃跑？湯瑪士說對方以非洲部落盛行的黑魔法威脅，他一開始真的相信有黑魔法，直到2020年7月中，他無法再忍，認為死亡可能也不比當下慘，決心「冒死」出逃，結果證明黑魔法只是迷信。
每一步都是微小勝利 LGBT難民變身助人者
從一位羞澀的男孩到落腳蒙貝列、參與成立全法第一個由LGBT難民創辦的組織，湯瑪士說：「這不是我一人做到的，而是12個來自非洲和東歐的創會成員一起，我們是在『避難所』（Le Refuge）相識的。」
「避難所」是蒙貝列一個頗具規模的LGBT組織，專門收容並協助因性傾向而遇到困難的人。
一群難民發想：「何不成立協會，專門協助外國人？」畢竟難民申請、入境、語言、融入等問題，都是當地LGBT社群較少遇到的挑戰，且LGBT難民日增，所需的幫助也越來越多。
一年內，「大心之家」人數增至64人，並有能力聘請3位法國全職專員，而管理人員都由難民無給薪出任。此外，還有許多志工幫助他們處理行政文件、教導法文等。湯瑪士說：「我們想要回饋法國，同時協助有相同境遇的人。」
LGBT難民在流離過程中都經歷過相似的心路歷程，從一開始的恐懼和被排擠、逃亡路上挨餓受凍，到落腳接待國的掙扎疏離與行政難關，每一步都是奮鬥，也是貴人協助下得來不易的微小勝利。
受訪難民告訴記者，一路上太多人向他們伸援，幫助他們落腳、申請文件、學習法文，讓他們獲得重生，得以站穩腳跟在新環境中前行。如今他們懷著對法國的感激之情，慢慢落地生根，希望能從受助者的角色轉變為助人者，把這份互助精神傳遞下去。
失去左眼 穆罕默德黑暗中看見微光
「愛，無法交易，它就在我體內；愛，來自內心。若你愛的是女性，就應該和女性在一起；若愛的是男性，就該和他在一起。他們為何反對，我不理解」。LGBT難民穆罕默德（Mohamed）這番話藏著顛沛流離與刻骨銘心。
記者跟著社工師楚謝（Anaïs Trouchet）來到接待穆罕默德的寄宿家庭，他一年前從西非幾內亞逃出，目前還在等待難民庇護的申請結果。
初見穆罕默德，他拘謹向記者伸出手，卻在握手時格外前傾、正臉對著記者。記者以為那是他表現親切的方式，但卻不然。
他說，在男孩談論女孩、圍著女孩團團轉的年紀時，他就已經知道「女生不在我心裡」。
穆罕默德的父親是負責在清真寺塔頂召集穆斯林做禮拜的宣禮員，從小逼他學習可蘭經，後來父親離家並中斷他的學費；2012年母親病倒，家裡無法再供他唸書。
為籌措學費與母親的醫藥費，穆罕默德迎娶家境優渥的女孩為妻，以換取岳父資助。一年後，女孩發現真相憤而離婚，並在鄰里間大罵穆罕默德是同性戀。他在父親強迫下，再婚娶了表妹，但仍一邊繼續和初戀男友交往，最終紙包不住火，穆罕默德倉皇出逃，躲到男友家。
令人料想不到，一個月後，警察突然闖入穆罕默德男友家，逮住他的男友，他和警察對抗過程中左眼被警棍重擊，額頭留下傷疤。他說：「我這隻眼睛，再也看不到了。」這或許解釋為何穆罕默德剛才特意用另一邊臉靠近記者。
害怕被送到監獄的悲慘下場，穆罕默德開始流亡的日子，那也是他和男友的最後一面，對方如今是生是死，毫無音訊。
他逃到鄰國馬利後致電舅舅，原本的猜想獲得證實。原來是他父親為了臉面而報警抓人。接著，他和一位朋友一起逃難。輾轉經過阿爾及利亞、利比亞，再搭船偷渡至義大利。
然而造化弄人，小舢板翻船了，64人喪生，包括資助他出逃的朋友，「他就這樣留在了海裡」。穆罕默德感慨地說，「這一天是2021年2月18日，我永遠記得。」
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。