法國LGBT難民創設NGO「大心之家」，盼落地生根從受助者轉變為助人者

文：曾婷瑄（《中央社》記者）

（中央社）2022年3月4日，是「大心之家」（Famille au grand cœur）成立一週年，成員一大早來到協會手作蛋糕，一起慶祝。中午聚餐後，30多人擠在會議桌旁，有難民、法國工作人員與志工，他們舉起蛋糕，開心舞蹈，紀念一路走來的奮鬥與重生。

去（2021）年成立的「大心之家」（Famille au grand cœur）位於蒙貝列（Montpellier），是法國第一個由LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）難民創設的NGO，旨在藉由過來人經驗，協助難民申請庇護，進行培力以融入法國社會。

「大心之家」被LGBT難民當做避風港，這裡的每個人背後都有故事。

離鄉背井逃亡路 湯瑪士惡夢連連

記者抵達「大心之家」這天，協會志工正在幫幾位新來的難民上法文課。現任會長湯瑪士（Thomas）歡迎記者到來，娓娓說出他的經歷。

在祖國賴比瑞亞，湯瑪士愛上鄰居男孩。有天他倆躲在工地接吻，被父親的教友撞見告發，閒話傳開，覺得丟臉的父親便把他送到外省寄宿學校。

他在新學校和男友的戀情被人發現後，一群人喊叫著衝進宿舍，把倆人從床上拖下，接著就是一頓暴打。湯瑪士趁亂逃跑，從此再不敢回去。

在朋友介紹下，湯瑪士向人借旅費出逃，一路經過獅子山、幾內亞、馬利、布吉納法索、尼日、利比亞，甚至在利比亞被抓蹲了四個月的牢，最後搭乘舢舨渡過地中海，抵達義大利。

然而，這卻是另一個惡夢的開始。

身無分文、舉目無親的湯瑪士被控制行動，所謂的「朋友」竟逼迫他接客。湯瑪士回想：「我每天要被3到5個人侵犯，只要喊累，他們就會賞巴掌。這不是像地獄，它就是地獄。」

是否曾嘗試逃跑？湯瑪士說對方以非洲部落盛行的黑魔法威脅，他一開始真的相信有黑魔法，直到2020年7月中，他無法再忍，認為死亡可能也不比當下慘，決心「冒死」出逃，結果證明黑魔法只是迷信。

每一步都是微小勝利 LGBT難民變身助人者

從一位羞澀的男孩到落腳蒙貝列、參與成立全法第一個由LGBT難民創辦的組織，湯瑪士說：「這不是我一人做到的，而是12個來自非洲和東歐的創會成員一起，我們是在『避難所』（Le Refuge）相識的。」

「避難所」是蒙貝列一個頗具規模的LGBT組織，專門收容並協助因性傾向而遇到困難的人。

一群難民發想：「何不成立協會，專門協助外國人？」畢竟難民申請、入境、語言、融入等問題，都是當地LGBT社群較少遇到的挑戰，且LGBT難民日增，所需的幫助也越來越多。

一年內，「大心之家」人數增至64人，並有能力聘請3位法國全職專員，而管理人員都由難民無給薪出任。此外，還有許多志工幫助他們處理行政文件、教導法文等。湯瑪士說：「我們想要回饋法國，同時協助有相同境遇的人。」

LGBT難民在流離過程中都經歷過相似的心路歷程，從一開始的恐懼和被排擠、逃亡路上挨餓受凍，到落腳接待國的掙扎疏離與行政難關，每一步都是奮鬥，也是貴人協助下得來不易的微小勝利。

受訪難民告訴記者，一路上太多人向他們伸援，幫助他們落腳、申請文件、學習法文，讓他們獲得重生，得以站穩腳跟在新環境中前行。如今他們懷著對法國的感激之情，慢慢落地生根，希望能從受助者的角色轉變為助人者，把這份互助精神傳遞下去。

失去左眼 穆罕默德黑暗中看見微光

「愛，無法交易，它就在我體內；愛，來自內心。若你愛的是女性，就應該和女性在一起；若愛的是男性，就該和他在一起。他們為何反對，我不理解」。LGBT難民穆罕默德（Mohamed）這番話藏著顛沛流離與刻骨銘心。

記者跟著社工師楚謝（Anaïs Trouchet）來到接待穆罕默德的寄宿家庭，他一年前從西非幾內亞逃出，目前還在等待難民庇護的申請結果。

初見穆罕默德，他拘謹向記者伸出手，卻在握手時格外前傾、正臉對著記者。記者以為那是他表現親切的方式，但卻不然。

他說，在男孩談論女孩、圍著女孩團團轉的年紀時，他就已經知道「女生不在我心裡」。

穆罕默德的父親是負責在清真寺塔頂召集穆斯林做禮拜的宣禮員，從小逼他學習可蘭經，後來父親離家並中斷他的學費；2012年母親病倒，家裡無法再供他唸書。

為籌措學費與母親的醫藥費，穆罕默德迎娶家境優渥的女孩為妻，以換取岳父資助。一年後，女孩發現真相憤而離婚，並在鄰里間大罵穆罕默德是同性戀。他在父親強迫下，再婚娶了表妹，但仍一邊繼續和初戀男友交往，最終紙包不住火，穆罕默德倉皇出逃，躲到男友家。

令人料想不到，一個月後，警察突然闖入穆罕默德男友家，逮住他的男友，他和警察對抗過程中左眼被警棍重擊，額頭留下傷疤。他說：「我這隻眼睛，再也看不到了。」這或許解釋為何穆罕默德剛才特意用另一邊臉靠近記者。

害怕被送到監獄的悲慘下場，穆罕默德開始流亡的日子，那也是他和男友的最後一面，對方如今是生是死，毫無音訊。

Photo Credit: 中央社 除宿舍外，大心之家目前也有兩個寄宿家庭，幫助庇護尋求者能更快習慣法國生活、融入社會。受訪者穆罕默德經歷千辛萬苦，輾轉來到法國，如今與寄宿家庭情同母子。寄宿媽媽告訴記者，沒有理由不提供幫助，也希望更多法國人加入行列。

他逃到鄰國馬利後致電舅舅，原本的猜想獲得證實。原來是他父親為了臉面而報警抓人。接著，他和一位朋友一起逃難。輾轉經過阿爾及利亞、利比亞，再搭船偷渡至義大利。

然而造化弄人，小舢板翻船了，64人喪生，包括資助他出逃的朋友，「他就這樣留在了海裡」。穆罕默德感慨地說，「這一天是2021年2月18日，我永遠記得。」