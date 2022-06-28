「漆黑一片的庭審」：中國閉門審理許志永、丁家喜顛覆政權案
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兩人與外界斷絕聯繫，兩年來在「指定居所監視居住」，不允許與家人見面、與律師談話。
2020年2月，除了是新冠疫情全球爆發初期，當月15日也是維權人士許志永、丁家喜被落案起訴的日子——至今近兩年半了。他們涉「顛覆國家政權罪」，當局就他們的案件本月22及24日召開閉門審理。兩人與外界斷絕聯繫，兩年來在「指定居所監視居住」，不允許與家人見面、與律師談話。
許志永是中國知名法律學者，也是公民運動民間組織「公盟」及「新公民運動」的主要發起人。丁家喜則曾是航空工程師，後來轉任律師，與許志永等人共同發起「新公民運動」。
當局指他們營運非法組織，意圖顛覆國家政權，並指控他們2021年8月曾拍攝非法紀錄片、2021年12月在煙台和廈門組織非暴力運動訓練和舉行有關「中國民主轉型」的私人會議。這宗案件又被稱為「廈門聚會案」。
《華盛頓郵報》報道，身在美國的丁家喜妻子羅勝春表示，這司法程序在「漆黑一片」（pitch darkness）中進行。因律師受壓簽署保密協議，她丈夫的律師不能向她透露更多案件資訊。她收到的所有最新案件資訊，就只有一則通知她庭審正進行的短訊。當局甚至連旁聽也不允許——有許志永和丁家喜的支持者嘗試旁聽審訊，及後在半夜被趕出酒店房間。
她說，「稱這案件為國家機密是沒有任何法律基礎的，因為他們所做的，就只有舉辦兩場私人聚會。對，他們談到了人權，但這應該在言論自由下被允許。」
中國司法部、臨沭縣法院沒有回應《華盛頓郵報》的查詢。
這不是許志永第一次面對審訊。2014年，他和丁家喜在一次活動中要求政府官員公開個人資產後，被控「擾亂公共秩序罪」；他們因此被判囚。不過，當時的庭審引起包括中國境內媒體在內的廣泛關注。對比之下，上週的庭審在寂靜中召開。有中國人權律師呼籲當局公開審訊，但已被忽略。
有看法指，許志永的一封公開信或是令案情嚴重的一個原因。許志永說國家主席習近平「不夠聰明」；信件題為《勸退書》，文中指「我不覺得您是惡人，只是不夠聰明。所以再勸一次。亦是眾人之期望：習近平先生，您讓位吧。」
《RFA》報道，在美國的中國人權律師吳少平表示，法院將兩人的審訊分開處理。他懷疑這做法是否合理，因大多數涉案證據應該是一樣的，而在分別審訊下辯方律師將面對處理大量呈堂證據的工作量，惟在短期內無法整理完備。
吳少平認為，「當局其實只是想走一趟程序，將這複雜案件迅速過堂。」
在美國的中國人權組織「中國人權捍衛者」早前呼籲當局無條件釋放兩人，又要求就兩人被關押期間受遭受酷刑召開獨立調查。不過，當局有自己的一套看法。去年3月15日，許志永的女友李翹楚也因「煽動顛覆國家政權罪」被正式逮捕。
中國人權律師滕彪強調，目前的案件完全是政治檢控；許志永未曾推崇暴力，也未曾犯罪，「他受很多人敬重和追隨。」
他透露，一齣由陳家坪執導，關於許志永的紀錄片，很快將在中國境外公映。這齣紀錄片的歷程如其主角；陳家坪在2020年3月2日因它在北京被以「煽動顛覆國家政權罪」為由指定居所監視居住，拍攝素材一度被查空。
與此同時，外交部發言人汪文斌上周重申中國是法治國家，「中國的司法系統依法審理案件，也保障全體人民的合法權益。」根據中國法例，「顛覆國家政權罪」的最高判刑為終身監禁。
新聞來源：
- They wanted rule of law, so China tried them in secret（The Washington Post）
- Charges against citizens' movement leader Xu Zhiyong 'trumped up': lawyers（RFA）
- Human Rights Lawyer Who Challenged China’s Xi Has Secret Trial（Bloomberg）
- 勸退書（中國人權）
- 中共當局閉門庭審許志永“顛覆”案，被斥為荒唐“騙局”（美國之音）
- Chinese rights advocate Xu Zhiyong on trial for state subversion amid secrecy and tight security（SCMP）
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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin
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