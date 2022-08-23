桃園空軍基地彈藥失竊案（中）：真兇爽快承認自己罪行，愛面子的軍方卻死不認錯
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對那些愛面子的長官及調查人員來說，開什麼玩笑，怎麼可以承認手上抓的那幾個是冤大頭呢？難道真的要向社會大眾和媒體坦承，自己之前得意洋洋逮到的犯人不但是抓錯，自白書還是用電擊棒逼他們寫的？
桃園空軍基地發生重大的彈藥失竊案，國防部長唐飛與參謀總長湯曜明震怒、下令徹查嚴辦。專案小組為了盡快破案，用上測謊與刑求手段，強迫三位士兵簽下自白書，就這樣掌握了3位嫌犯。
可是，這樣距離交差仍有一段距離，專案小組還不夠滿意。因為這起竊案一共失竊了8960發裝甲彈，並且是從空軍基地中的彈藥庫遺失的。專案小組因此推定，犯案人數肯定在三人以上，而且很可能有外界民間人士的接應。既然他們手頭上只有三個士兵，就表示還需要再找出幾位來自民間的嫌犯，劇本才會完美。
栽贓也可以順藤摸瓜
專案小組決定從三位既有嫌犯的身家，尋找可能的破口——正好，嫌犯蘇黃平的姊夫練忠和，正是一個有過前科的人——不找他來辦，找誰？就在專案小組鎖定練忠和來當本劇反派角色的同時，蘇黃平的姊姊還不知道自己弟弟發生了什麼事，也不知道自己的丈夫將會牽連進什麼樣的設局。她一心只想著要去探望當兵的弟弟，身邊也帶上弟弟從小一起玩的玩伴，一個年僅17歲的華姓少年。
華姓少年對於什麼軍中的竊案，當然也是一概不知，他只是想要去探望他的朋友，因為兩人感情一向很好，如此而已。殊不知這是一條通往噩夢的道路。專案小組抓走了練忠和，也順便抓了跟著蘇黃平姊姊前往空軍基地探親的華姓少年，說他們與三名士兵串通，偷走了8960發裝甲彈。
練忠和因為有前科，甚至還在這齣劇本中成為指使眾人犯案的主謀。華姓少年則是因為人剛好出現在專案小組眼前，既然他跟蘇黃平有關係，就順便抓起來。至於這兩人實際上到底有沒有不在場證明、如何處置失竊彈藥、如何與三個士兵聯繫犯案，專案小組一概不管。反正只要他們簽下寫好劇本的自白書，大家能夠上場照劇本演出，一切就沒問題了。
只是這麼「完美」的劇本，終究還是有一個重大瑕疵——它不是真相。不說從羅、王、蘇三名士兵到練、華兩位民人有多麼痛苦或不情願，有些保有良知的調查人員，在專案小組旁邊看著無辜者慘遭刑求，五人的未來即將被毀，也在心中隱隱約約感覺到這個劇本並不對勁，應該要設法阻止這齣恐怖大戲上映才是……。
相似的竊案連發，疑犯卻一碼歸一碼
從本案見報開始，就一直關心事件發展的黃媽媽與陳伯昭委員，接到了來自內部人員的情報。對方證實他們的猜測：確實有年輕士兵以及幾位民間人士遭到刑求，而且也被迫自白供認了。
對於「政四」的所作所為，顯然並不是每個參與調查的人員都能接受。有些人在看不下去又無法從體制內加以阻止的情況下，就選擇找上黃媽媽的軍中人權促進會，以NGO的民間力量來介入。
與此同時，又一起彈藥盜竊案發生了。案發時間是10月11日，這次失竊的是桃園空軍基地的另一個彈藥庫：火焰彈、炸藥包、練習用手榴彈與彩色發煙彈共被偷走百餘顆。兩起案件間隔時間不長、作案手法相似，通常調查人員都會合理懷疑，兩起案件為同一集團所為——問題是，他們認定的主犯羅樟坪等人，這時候早就都被打到半死、抓起來了，要怎麼再次犯下盜竊案？
不用當上專案小組都知道，若不是還有一批共犯沒被抓起來，就表示他們手上的人根本不是真正的竊賊。但專案小組偏偏就是裝作「不知道」，他們繼續扣留羅樟坪、王至偉和蘇黃平三名士兵，也讓加入辦案的桃園地檢署抓了練忠和以及華姓少年，並於10月21日將他們起訴送辦。
這些年來，黃媽媽見證軍方為了掩蓋錯誤，無數次犯下更大的錯誤。她看了兩起盜竊案發生的狀況，加上由內部情資證實了刑求事件，就知道軍方這次又在重蹈覆轍了。把心力全部投入到維護軍中人權的她，自然不能坐視有無辜的小孩被人折磨冤枉，便與陳伯昭委員積極合作，要調查本案的真相。
不過在這個時期，黃媽媽也還不敢完全確定被押的士兵是否真的無辜，畢竟不能排除另有其他共犯未被逮捕的可能性。於是，她與陳伯昭委員先前往桃園空軍基地附近勘查地形，了解彈藥失竊案究竟是怎麼發生的。
她們沿著桃園空軍基地附近的地形繞了一周，了解到這座基地狀況有點特殊；怎麼說呢？那就是基地的邊緣與附近的民宅區域十分接近，甚至部分建物接合混雜，而且基地幅員廣大，嫌犯若是摸清地形，不難找到縫隙潛入；再利用基地附近的民宅，就可輕易運送贓物與逃脫。
從黃媽媽等人的調查可以推斷出，犯下此案的集團應該十分了解桃園空軍基地的地形狀況，裡面的共犯也很可能有地緣關係。回過頭看，專案小組掌握的嫌犯羅樟坪等人，符合這樣的特徵描述嗎？即使有，也無法解釋為何在他們已經被扣押的期間，還會發生第二起竊盜案。這樣的劇本，當然說服不了已經跟軍方纏鬥數年的黃媽媽。
刑求？這個年代怎麼可能還有刑求？
黃媽媽開始運用這些年累積的人脈，積極拜訪民意代表與監察委員，希望他們能夠用政府公器的力量，拯救遭軍方無端刑求的士兵。然而，黃媽媽從立法委員那邊得到的，卻是極其冷漠的回應：「現在是什麼時代了？不可能會有刑求案發生，那是你自己的想像。」每一位黃媽媽拜訪的立法委員，幾乎都異口同聲地這麼說。
當初在黃國章命案中積極幫忙的監察委員趙昌平，則同意再次協助調查這起桃園空軍基地彈藥失竊案，但是……黃媽媽發現，他真的就只調查「失竊案」的部分，卻沒有幫忙追查「刑求案」。或許，是因為自己這方掌握的情資證據還不足吧。
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關於一座城市，你所能夠感受的一切：開箱 BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒
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今年中秋節，來自BEMO Café的BEMO Café X PRESS BUTTER SAND 中秋聯名禮盒，以用香味探索城市記憶的精選壺泡咖啡、日本最強人氣PRESS BUTTER SAND點心，讓你在遇見BEMO Café中秋節禮盒的這一秒，選擇禮盒的困難度瞬間煙消雲散。
從拿到這款BEMO Café X PRESS BUTTER SAND中秋聯名禮盒第一眼就令人驚喜，甚至是賞心悅目。禮盒總共有兩款配色，香檳金色禮盒刻意搭配質感上乘的橘紅色提袋更顯得搶眼；而寶石粉色禮盒多份討喜感，搭配氣勢萬千的金色提袋更顯得嬌氣。盒身和提袋意外的配色互相輝映，加上盒面閃耀的雷射光芒，時尚大氣的態度難怪讓人目光難以移開，禮盒派頭滿分。
BEMO Café這兩款配色是有巧思的，香檳金禮盒大方高貴，無論是企業或個人送禮，都是絕不出錯的選擇；而僅在官網與限定通路販售的寶石粉禮盒，除了送禮之外更推薦自用——看看它所呈現的那種耀眼又自信的態度，女孩們是不是也想像寶石粉般閃閃發光呢？
除了配色外，隆重介紹一下禮盒的設計概念，它是透過盒體的多面性打造出世界各地的城市剪影，遠看就像一棟棟建築物；欣賞完外觀準備開箱禮盒，把禮盒放平後就好像打開一本書，準備進入未知的城市旅行時的感覺，有哪些城市正在等待迎接著旅人呢?
大家應該會好奇BEMO Café這個品牌，先幫大家介紹一下。BEMO Café是一個精品咖啡品牌，2018年的一段北美之旅，成為BEMO Café創立的起點，這也是為什麼旅行、城市、故事的概念，在BEMO Café的作品中反覆出現。
此款中秋節禮盒就收納BEMO Café城市系列，包括台北、倫敦、京都、伊斯坦堡、巴黎和羅馬共六款城市咖啡，每一款都是精選配置的咖啡豆，以瑞士工業級磨豆機研磨，再用日本尖端包裝設備氮氣，把直逼現磨的咖啡豆香氣，和對世界各城市的想念，封填在每一袋咖啡中，這款香氣真的會撲鼻而且是有層次的。
如此迷人香氣，不僅更讓人好奇BEMO Café了 ! 除了擁有專業咖啡顧問與杯測團隊，其實他們更喜歡尋找有故事性的咖啡職人合作，讓咖啡的可能性無限擴充。此外，BEMO Café還推出了顛覆框架，獨家首創的「壺泡咖啡」——以東方泡茶的形式沖泡咖啡，帶來前味清爽、中味濃郁、後味尾韻悠長的全新表現形式。BEMO Café希望每一種風味都能找到懂它的人，其品牌定位是更期待能成為每位咖啡愛好者的專屬咖啡師。
當然每個人對香氣是非常主觀的，不過大家可以從每款城市系列包裝上所標示的香氣來場城市尋香之旅。這次禮盒中的六款咖啡，分別是帶有熱帶水果、焦糖、高山茶香氣的「台北」；融合水果派、柑橘果醬、伯爵紅茶滋味的「倫敦」；用醃漬梅、茶花香、焦糖甜堆砌而成的「京都」；令人印象深刻的「伊斯坦堡」，有著烤堅果、黑巧克力和洛神花香料味；還有複雜又迷人的「巴黎」，由葡萄果醬、百香果、蜜糖、勃根地紅酒、黑巧克力交織而成；最後是「羅馬」，有麥芽糖、琴酒、菠蘿糖、苦甜巧克力、杏仁果的味道。
這款禮盒還有另一強大之處，就是禮盒右邊是日本風靡甜食愛好者的PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾。不用多說大家應該都知道這個日本甜點牌子，自推出以來就成為日本人氣最高的伴手禮之一，不定期還會推出限定的不同口味，非常受到歡迎，這款禮盒可說是強強聯手阿!
而BEMO Café在這次禮盒中放入的六塊PRESS BUTTER SAND焦糖奶油夾心餅乾，共有四種口味，分別是最受歡迎、最經典的原味焦糖奶油夾心餅乾，奢華使用日本著名的甘王草莓製作而成的草莓焦糖奶油夾心餅乾，帶著輕微萊姆酒香氣的黑巧焦糖奶油夾心餅乾 ，以及口感纖細，香草甜味與濃郁萊姆酒雙重平衡的白巧焦糖奶油夾心餅乾，讓人口水都快流下來了。
不囉嗦趕緊來泡一壺了，打開BEMO Café獨創的「壺泡咖啡」，發現份量滿多的有18g，可以獨享、但更適合3-4人分享，這全新咖啡沖泡體驗，看起來有點像在泡茶？原來它是以東方泡茶模式沖泡的西方咖啡，再以獨家技術，讓咖啡在壺泡過程中完整保留天然油脂，口感厚實，風味表現更貼近法壓壺，而且隨著沖泡時間還有前、中、後味的表現；另一方面從一壺咖啡中，還可以品嘗到不同的咖啡濃淡味道，滿足大家不同需求。
沖泡方法很簡單，先將18g的咖啡包放進壺中，注入270~450ml 、 90~95 度的熱水。建議浸泡3-5分鐘後，品嚐前味的清新茶香感，真的有茶香味! 接著再續泡6-10分鐘，享受後味的醇厚滑順咖啡感。一包BEMO Café壺泡咖啡，是茶也是咖啡，可以創造出兩種孓然不同的體驗，真的是顛覆對咖啡的定義了。對了，壺泡可以找任一款茶壺，蓋上蓋子讓溫度持續維持，沖泡出最佳咖啡風味。
這次為大家開箱試喝的是「城市系列-巴黎」，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，好期待會有什麼奇妙的火花，先倒一杯趕緊來試喝。鼻子先聞看看香氣，「城市系列-巴黎」的前味中有著明確的葡萄和百香果的微酸滋味，輕輕釋放在口中，搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，扎實卻細緻的餅乾體，以及甜蜜但不過份膩口的奶油焦糖內餡，巧妙的達成平衡，好美妙的品飲搭配 !
若想感受味蕾加乘疊加的咖啡 × 甜點體驗，官方推薦：「台北‧獨家盛情精品配方（中焙）」與原味或白巧克力口味相搭，焦糖與咖啡充分融合一體；若是喜歡中深焙口味的朋友，也一定要試試「羅馬‧獨家風華精品配方（中深焙）」與草莓或黑巧克力一起搭配享用，會把奶油香氣提升至另一層次，原來咖啡也可以有如此細膩的品飲饗宴阿！
接著，再回沖續泡的「城市系列-巴黎」風味又變了，喝起來有強烈的黑巧克力香氣，和果香與果酸味調和在一起，就像海明威所描述那樣，這真的是巴黎，好感人! 好不容易回神了，咖啡怎麼會有這麼豐富的香氣和多變的氣味呢? 完全打破對咖啡的定義了。
中秋節來泡一壺咖啡搭配原味焦糖奶油夾心餅乾，坐下來與家人朋友們共飲賞月，光想到那畫面就太美太享受了。而且還發現它另一強大的存在，喝完後放在書架上，看起來就像一本書啊! 非常適合拿來當作陳列品繼續神遊在那些城市的尋味之旅。
如果你收藏了兩盒那更是厲害了，放在素雅的辦公鐵書櫃架上，它還能反射發光呢，映照著那一年中秋節滿滿美好的回憶。
【新光三越A9 BEMO POPUP STORE —「Ning」中秋頂級聯名禮盒特別版】
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