桃園空軍基地彈藥失竊案（中）：真兇爽快承認自己罪行，愛面子的軍方卻死不認錯

桃園空軍基地發生重大的彈藥失竊案，國防部長唐飛與參謀總長湯曜明震怒、下令徹查嚴辦。專案小組為了盡快破案，用上測謊與刑求手段，強迫三位士兵簽下自白書，就這樣掌握了3位嫌犯。

可是，這樣距離交差仍有一段距離，專案小組還不夠滿意。因為這起竊案一共失竊了8960發裝甲彈，並且是從空軍基地中的彈藥庫遺失的。專案小組因此推定，犯案人數肯定在三人以上，而且很可能有外界民間人士的接應。既然他們手頭上只有三個士兵，就表示還需要再找出幾位來自民間的嫌犯，劇本才會完美。

栽贓也可以順藤摸瓜

專案小組決定從三位既有嫌犯的身家，尋找可能的破口——正好，嫌犯蘇黃平的姊夫練忠和，正是一個有過前科的人——不找他來辦，找誰？就在專案小組鎖定練忠和來當本劇反派角色的同時，蘇黃平的姊姊還不知道自己弟弟發生了什麼事，也不知道自己的丈夫將會牽連進什麼樣的設局。她一心只想著要去探望當兵的弟弟，身邊也帶上弟弟從小一起玩的玩伴，一個年僅17歲的華姓少年。

華姓少年對於什麼軍中的竊案，當然也是一概不知，他只是想要去探望他的朋友，因為兩人感情一向很好，如此而已。殊不知這是一條通往噩夢的道路。專案小組抓走了練忠和，也順便抓了跟著蘇黃平姊姊前往空軍基地探親的華姓少年，說他們與三名士兵串通，偷走了8960發裝甲彈。

練忠和因為有前科，甚至還在這齣劇本中成為指使眾人犯案的主謀。華姓少年則是因為人剛好出現在專案小組眼前，既然他跟蘇黃平有關係，就順便抓起來。至於這兩人實際上到底有沒有不在場證明、如何處置失竊彈藥、如何與三個士兵聯繫犯案，專案小組一概不管。反正只要他們簽下寫好劇本的自白書，大家能夠上場照劇本演出，一切就沒問題了。

只是這麼「完美」的劇本，終究還是有一個重大瑕疵——它不是真相。不說從羅、王、蘇三名士兵到練、華兩位民人有多麼痛苦或不情願，有些保有良知的調查人員，在專案小組旁邊看著無辜者慘遭刑求，五人的未來即將被毀，也在心中隱隱約約感覺到這個劇本並不對勁，應該要設法阻止這齣恐怖大戲上映才是……。

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相似的竊案連發，疑犯卻一碼歸一碼

從本案見報開始，就一直關心事件發展的黃媽媽與陳伯昭委員，接到了來自內部人員的情報。對方證實他們的猜測：確實有年輕士兵以及幾位民間人士遭到刑求，而且也被迫自白供認了。

對於「政四」的所作所為，顯然並不是每個參與調查的人員都能接受。有些人在看不下去又無法從體制內加以阻止的情況下，就選擇找上黃媽媽的軍中人權促進會，以NGO的民間力量來介入。

與此同時，又一起彈藥盜竊案發生了。案發時間是10月11日，這次失竊的是桃園空軍基地的另一個彈藥庫：火焰彈、炸藥包、練習用手榴彈與彩色發煙彈共被偷走百餘顆。兩起案件間隔時間不長、作案手法相似，通常調查人員都會合理懷疑，兩起案件為同一集團所為——問題是，他們認定的主犯羅樟坪等人，這時候早就都被打到半死、抓起來了，要怎麼再次犯下盜竊案？

不用當上專案小組都知道，若不是還有一批共犯沒被抓起來，就表示他們手上的人根本不是真正的竊賊。但專案小組偏偏就是裝作「不知道」，他們繼續扣留羅樟坪、王至偉和蘇黃平三名士兵，也讓加入辦案的桃園地檢署抓了練忠和以及華姓少年，並於10月21日將他們起訴送辦。

這些年來，黃媽媽見證軍方為了掩蓋錯誤，無數次犯下更大的錯誤。她看了兩起盜竊案發生的狀況，加上由內部情資證實了刑求事件，就知道軍方這次又在重蹈覆轍了。把心力全部投入到維護軍中人權的她，自然不能坐視有無辜的小孩被人折磨冤枉，便與陳伯昭委員積極合作，要調查本案的真相。

不過在這個時期，黃媽媽也還不敢完全確定被押的士兵是否真的無辜，畢竟不能排除另有其他共犯未被逮捕的可能性。於是，她與陳伯昭委員先前往桃園空軍基地附近勘查地形，了解彈藥失竊案究竟是怎麼發生的。

她們沿著桃園空軍基地附近的地形繞了一周，了解到這座基地狀況有點特殊；怎麼說呢？那就是基地的邊緣與附近的民宅區域十分接近，甚至部分建物接合混雜，而且基地幅員廣大，嫌犯若是摸清地形，不難找到縫隙潛入；再利用基地附近的民宅，就可輕易運送贓物與逃脫。

從黃媽媽等人的調查可以推斷出，犯下此案的集團應該十分了解桃園空軍基地的地形狀況，裡面的共犯也很可能有地緣關係。回過頭看，專案小組掌握的嫌犯羅樟坪等人，符合這樣的特徵描述嗎？即使有，也無法解釋為何在他們已經被扣押的期間，還會發生第二起竊盜案。這樣的劇本，當然說服不了已經跟軍方纏鬥數年的黃媽媽。

刑求？這個年代怎麼可能還有刑求？

黃媽媽開始運用這些年累積的人脈，積極拜訪民意代表與監察委員，希望他們能夠用政府公器的力量，拯救遭軍方無端刑求的士兵。然而，黃媽媽從立法委員那邊得到的，卻是極其冷漠的回應：「現在是什麼時代了？不可能會有刑求案發生，那是你自己的想像。」每一位黃媽媽拜訪的立法委員，幾乎都異口同聲地這麼說。

當初在黃國章命案中積極幫忙的監察委員趙昌平，則同意再次協助調查這起桃園空軍基地彈藥失竊案，但是……黃媽媽發現，他真的就只調查「失竊案」的部分，卻沒有幫忙追查「刑求案」。或許，是因為自己這方掌握的情資證據還不足吧。