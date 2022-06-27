【藝遊嚮導】6/28-7/4：台北兒童藝術節、小花計畫2022、世界女藝匯流藝術祭，本週藝文活動精彩可期！

當孩子越來越大，也許會忘記吃過什麼餐廳、到哪裡去旅遊，但他們會記得，爸爸、媽媽陪他們玩的感覺。

邁入暑假，今年夏天的全城盛事「台北兒童藝術節」將從新落成的台北表演藝術中心為起點，展開一系列精彩的藝文表演。另外，2022《出口》國際藝術節則以「移動、移居、移民」為主題，串聯起台北車站、中正紀念堂等7座捷運站，集結將近100位表演者在捷運系統場域進行快閃、行為表演。

在展覽方面，藝遊嚮導精選兩檔結合音樂、設計與當代藝術的跨域形式的展覽，分別是由三金策展人方序中、音樂總監五月天瑪莎與邵雅曼打造的《小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音》攝影展，以及在空總展演音像藝術節《極微輸入：演算音像集》。

【表演藝術】

名稱｜第23屆台北兒童藝術節

時間｜2022/7/02（六）- 2022/8/28（日）

地點｜台北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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最扎實的美感教育，最美好的親子互動回憶

台北兒童藝術節第23屆以「玩過界Play by Your Rules」為主軸，內容包含音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲與音樂劇等，推出17檔售票節目以及52檔免費活動，從戶外公園、室內空間，到漫步城市的移動式演出皆有，你可以用眼睛看、用耳朵聽，更可以用心觸碰。

另外，今年將以台北表演藝術中心為想像力基地，建造一座互動裝置Playmakers台北「彭丹群島」，參與觀眾將體驗如火山爆發等大自然改變，懂得珍愛地球。

名稱｜2022《出口》國際藝術節

時間｜2022/07/04（一）- 2022/07/31（日）

地點｜捷運台北101/世貿站、大安森林公園站、中正紀念堂站、台北車站、劍潭站、奇岩站

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「移動、移居、移民」串聯7座台北捷運站，橫跨歐美亞6座都市現地呈現

從台北捷運紅線為起始點，是跨域、跨國、跨文化於公共場域展演的重要指標，同時是世界首創在公共捷運系統場域的大型公益展演。

內容涵蓋藝術裝置展覽、行為表演、快閃表演、各國藝術家聯合講座與工作坊，媒合國內外各領域共15位藝術家，以及近100位表演者，結合錄像感應式互動裝置、AR擴增實境等，呈現各城市文化意象，從台北出發放眼世界。

【展覽】

名稱｜2022世界女藝匯流藝術祭《我們/Women 的邊界敘事》

時間｜2022/06/25（六）- 2022/09/04（日）

地點｜台東美術館（台東縣台東市浙江路350號）

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從策展取樣的十餘位展出者中，凝粹台灣當代女性創作中邊界對話與延展的獨特脈絡

「愛與希望- 2022世界女藝匯流藝術祭-《我們/Women的邊界敘事》」，由李韻儀與張惠蘭共同策展，匯聚台灣與世界的女性藝術力量，由不同的向度觀看當代女性創作者從生活出發到創作再現的視野。

同時以《女藝遍地開花》子計畫，延伸串連更多精彩的女性藝術家與台東約15個藝文替代空間，讓台灣女性藝術「酵母菌」般的特質延伸闡述人與人之間，人與空間、人與區域之間的對流，並不斷地增生新能量、新伙伴的過程。

名稱｜小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音 Echoes of All The Flowers

時間｜2022/06/25（六）- 2022/10/30（日）

地點｜金馬賓館當代美術館 ALIEN ART CENTRE（高雄市鼓山區鼓山一路111號）

備註｜本活動為售票活動

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回歸初心，____就是你內心盛開的回音。

2019年，備受讚譽的「查無此人-小花計畫展」於台北開展，首創結合流行音樂與藝術創作，帶來嶄新的觀展體驗，吸引逾十萬人入場參觀，寫下台灣藝術圈全新一頁。

今季移展入駐港都高雄！推出「小花計畫 2022 - Re：小花盛開的回音」，除了重現膾炙人口的7組經典作品之外，再添4組全新藝術創作，不僅如此，入場門票即為一張「 Re：小花盛開的回音」獨家EP，全面悄動人們內心難以忘懷的鄉愁。

名稱｜Hello Ouchhh：AI數據藝術展

時間｜2022/06/25（六）- 2022/09/18（日）

地點｜華山文創園區 紅磚六合院區（台北市中正區八德路一段1號）

備註｜本活動為售票活動

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來自土耳其，全球頂尖AI藝術團隊「Ouchhh」​，科技 ✕ 藝術的視覺衝擊饗宴

這次將帶來十週年所精選的八大作品，將透過空間、視覺、聽覺的刺激，帶領各位進入「Ouchhh」所打造的多維宇宙，本次收錄其中三件作品將採集台灣大地、海洋、音樂家專屬數據，重新透過AI人工智慧編譯創作，獨家呈現！

透過各種不同面向的數據採集，經由AI人工智慧培養生成獨一無二的視覺影像，經由虛實間的不斷轉換，最終完整呈現氣勢磅礴的藝術視覺震撼。

名稱｜「信使－TAV＆TOKAS 15周年交流紀念展」

時間｜2022/06/25（六）- 2022/07/24（日）

地點｜台北國際藝術村 百里廳（台北市中正區北平東路7號）

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作為「信使」，一般認知為擔任某項使命或傳遞消息的溝通角色

台北國際藝術村與TOKAS（Tokyo Arts and Space）有著相似的成立背景，皆為2001年創立的藝術機構；時至今日，更成為許多台日藝術家駐村申請時的首選志願。

如過往15年由台北派送到東京或是由東京派送來台的藝術家們，帶著雙邊機構的支持與祝福，以各自對藝術的體悟與認識，來到台北與東京這兩個國際都市，藉著藝術「信息」帶來生命轉化，每一位「信使」都是在創作與生命自然之間折返。

體驗著全新地域性與異文化所帶來的創作養分，展開一段無可取代的藝術交流旅程。

名稱｜璀璨年代 克林姆藝術沉浸特展（KLIMT Experience）

時間｜2022/06/24（五）- 2022/09/11（日）

地點｜松山文創園區4號倉庫（台北市信義區光復南路133 號）

備註｜本活動為售票活動

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