桃園空軍基地彈藥失竊案（下）：黃媽媽把案件拉上總統選戰，真相終於水落石出
我們想讓你知道的是
黃媽媽把桃園空軍基地刑求案，一下拉到了總統選舉的層級，這些人或許不關心幾個士兵的死活，但黃媽媽就是要用制度及輿論壓力，讓這些高高在上的人不得不去關注此事。
2000年2月6日，張永濤、陳國鎮等七名桃園空軍基地彈藥失竊案與奪槍案的嫌犯落網，他們不僅人贓俱獲，也坦然承認犯行，為受到刑求而被迫自白的羅樟坪、王至偉、蘇黃平等人澄清。照理來說，無辜者應該要重獲清白才是。
然而，事情並未如此發展。同年2月11日、12日，各大媒體開始揭露三位士兵受到刑求的消息，黃媽媽、陳伯昭委員等軍中人權關懷者也持續關心刑求案的調查——這卻惹火了愛面子的軍方高層與專案小組，使他們為了掩蓋刑求和冤獄的錯誤，堅決要繼續起訴三名士兵及兩位無辜捲入的民間人士。
涉嫌刑求的專案小組人員如果在這時候認錯，會需要付出多大的代價呢？或許也大到難以承受吧。但是三名無辜士兵所要付出的，可是自己的一生，還加上三個家庭的破碎……。
把事情拉升到總統層級
軍方此時受到媒體、輿論及NGO的壓力，便假惺惺地宣布會調查所謂的「刑求案」，不過考量整體軍譽形象等等，本案會由軍方自行「內部調查」，並由空軍總司令部的文化宣教處處長于煥庭上校率領調查。兩個星期過去，調查結束。調查出來的結果是：沒有刑求案喔。
可想而知，空軍的內部調查，要調查出自己對無辜士兵甚至民間人士刑求的機率，簡直是微乎其微啊。但于處長還是拿著這份「結果」向黃媽媽嗆聲，要她自己拿出證據來。不然，就是沒有刑求案存在。
黃媽媽對軍方的態度非常生氣，她並非沒有證據，只是她還是選擇先尊重軍方的程序、選擇給軍方一個機會，去證明他們能夠坦然面對自己的錯誤，採取對彼此更好的處理方式。然而軍方還是選擇一錯再錯，為了一個面子，不在乎三個人的死活。
為了兒子和軍方纏鬥多年的黃媽媽，可不在乎那幾個高層或單位的面子，因為那幾位士兵與民人的生命和清白，絕對更加重要。她開始把事情鬧大，把華姓少年的自白筆錄送到國防部長辦公室和總政治作戰部。
更在選戰進入最後階段的3月7日，到當時還是執政黨的國民黨總統候選人——連戰的競選總部陳情，要求連戰和他的搭檔蕭萬長，應該要下令組成專案小組來調查空軍的刑求案。3月15日，黃媽媽也率人到軍法局抗議延誤調查。
黃媽媽把桃園空軍基地刑求案，一下拉到了總統選舉的層級，這些人或許不關心幾個士兵的死活，但黃媽媽就是要用制度及輿論壓力，讓這些高高在上的人不得不去關注此事。她們的行動總算有了效果，軍法局在3月22日宣布會由最高檢察署成立專案小組來調查本案——這次可就不是無效的內部調查了。
司法、政治、媒體、社會輿論的資源開始慢慢到位，來幫助這些無辜受害的士兵和民人，接下來只要他們與家屬能夠堅強、團結起來，清白想必能不證自明……可是，有時候，這個部分反而是最困難的。
全面監控與威脅，只為了不必認錯
在刑求案疑雲中，除了三名士兵之外，最痛苦的人莫過於他們的家屬了。三人都還很年輕，父母對他們的未來充滿期待，怎知兒子去當個兵，竟然無端受到彈藥失竊案牽連，身心飽受折磨，甚至可能會被判處重刑，賠上前途。
整個家庭，不只跟著被刑求的孩子一起心痛，他們的生活同樣受到軍方的不當干擾。家庭中的姊妹，因為兄弟受到牽連，被社會異樣眼光對待而丟了工作、不敢上學。有士兵的家長希望能夠為孩子找到不在場證明，找出犯案時間當天的同遊友人，但沒想到，這批友人已經全部受到軍方的威脅而不敢出面作證了。
這時候，家長們也才意識到，原來自己的電話早已被調查單位監聽……家屬、證人、關心案情的記者陸續受到調查局的恐嚇，原來為自己的孩子親友追求平反、報導真相，竟然要承受人身的威脅。有必要把人逼到這種程度嗎？這些士兵的家長無比痛心，在害怕兒子被判死刑的壓力下，幾乎要選擇走上絕路。
不過，在真正絕望之前，他們還是寧可奮力一搏。普通的小家庭或許難以對抗龐大的軍方與調查局，但是這個案子牽連了三個士兵，相關的三個家庭若能團結起來，並尋求有對抗軍方經驗的黃媽媽等NGO團體協助，能夠救出孩子們的機會就更大了。
王至偉與蘇黃平的家屬決定團結合作，克服自己對軍方的恐懼，不要再被軍方分化利用。他們也曾一度擔心，作為協助者的黃媽媽會不會在中途就放棄他們，但黃媽媽向他們保證，向來只有家屬放棄和她合作，沒有她放棄家屬的事。
確實，軍中人權事件的家屬，並不是每個人都有強烈的意志。大多數的父母自然都愛著孩子、希望為孩子爭取權益，但他們也是凡人，很容易在軍方龐大的壓力下折服 。有些怕事的家屬選擇自認倒楣，有些家屬不在乎自己的孩子是受冤枉還是真犯錯，只在意能從案件中取得多少賠償……。
黃媽媽、陳伯昭委員等長期的軍中人權工作者，已經看多了這樣的案例。因此他們也知道，在這類事件中，要取得家屬的合作、共識，其實是最困難也最重要的一關。
現在有兩個家庭已經團結起來，然而第三個家庭——也就是第一個被刑求、並把另外兩人扯進案件的士兵羅樟坪——卻遲遲沒有出面。黃媽媽從一位勇敢的記者手中，好不容易得到了羅樟坪家人的聯絡方式，然而她屢次聯絡，卻不見羅家人出面。
這讓人不禁疑惑，羅家父母的消極態度究竟是怎麼回事？孩子可能會面對死刑或無期徒刑，難道他們不想救自己的小孩嗎？黃媽媽決定，要用最嚴正的態度來面對他們……。
打破懦弱與消極，終於願意站出來的第三個家庭
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep6：糧食危機爆發、全球物價飛漲，飢餓問題需要你我共同終結
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep6深入探討糧食危機對全球造成的深遠影響，爬梳國際糧食問題始末，一窺新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的糧食問題，並了解如何幫助陷入飢餓與危難的脆弱家庭。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》已於8月9日播出。隨著逐漸深入討論關於氣候變遷、戰火衝突、難民生存法則、經濟難民、緊急特況等國際議題，系列節目也來到尾聲。最後一集，我們關注的是無論此刻與未來都會對全球造成深遠影響的「糧食危機」。
本次邀請到農業科技研究院農業政策中心資深研究員陳逸潔博士、台灣世界展望會國際事工處人道危機回應組組長石博文參與對談，深入國際糧食問題始末，瞭解新冠疫情、俄烏戰火、極端天氣等因素如何造成當今的飢餓與糧食問題，從中爬梳未來糧食問題局勢，我們又能做些什麼努力，為世界帶來雖然微薄但不可或缺的影響力。
現在全球的態勢就好像是從一個飢餓的人手中搶走糧食，再把它拿給另一個飢餓的人，整體而言，糧食安全依舊是大家需要深刻關注的議題。
疫情蒙上戰火硝煙，全球糧食危機一觸即發
無論是新冠疫情、極端氣候變遷、區域型武裝衝突，還是俄羅斯與烏克蘭兩國猛烈的戰火，在種種因素交互影響下，全球糧食與飢餓議題的發展已顯露衰退跡象。根據聯合國五家機構今年共同發布的《世界糧食安全與營養狀況》報告，2021年全球飢荒人口已達到8.28億，相當於每9個人之中，就有1個人必須餓著肚子睡覺；其中約2億人口因飢餓導致的營養不良而受到生理上的實質傷害、2600萬兒童因為缺乏糧食導致生長消瘦（wasting），急需治療甚至面臨死亡威脅。
很顯然，全世界正在偏離過去訂定的「2030全球零飢餓」目標。根本性問題包括經濟貧窮與不平等、極端氣候變遷以及全球各處或大或小的戰火爭端，其中戰爭衝突為最重要的影響因子，不只牽涉國際分工與貧窮問題，也直接暴露全球供應鏈的特質與脆弱性，若全球發展態勢再無好轉，恐怕難以在2030年前消除飢餓、糧食不安全和一切形式營養不良。
牽一髮而動全身，深入全球糧食危機始末
如今糧食問題並非像新冠疫情那樣瞬間爆發，而是經過一段時間蔓延、發酵，而後越演越烈，最終成為今日討論的「糧食危機」。來賓陳逸潔博士仔細分析道，2019年新冠疫情爆發，造成過去前所未見的狀況──供給端與需求端同時驟降，這直接導致國際能源價格崩跌，整體社會需求降至最低點、經濟活動停滯。不過到了2020年後期，各國開始從疫情打擊中恢復生機，透過各式總體經濟政策的施行調節，整體需求漸漸回升，但此時全球供應鏈的產能卻來不及恢復，供需的巨大矛盾造成過去新聞報導中的塞港、缺貨櫃、斷鍊等問題。
當全球過渡到後疫情時代，整體供應鏈逐漸回穩，今年2月突然開打的俄烏戰爭更使好不容易趨向穩定的糧食情勢惡化。作為全球糧食、化肥等重要出口國的俄羅斯與烏克蘭，不只因戰爭讓生產停滯，對外出口途徑也受到封鎖，當稍稍緩和過來的糧食供應又再度緊縮，整體價格自然無法控制的飆升。此外，各國政府眼見情勢生變，為確保自身的糧食供應與價格穩定，開始採取限制出口或緊急搶購的相對應貿易措施，更直接讓原先存在糧食問題的弱勢國家的險峻情勢嚴重加劇。
糧食緊縮、戰火紛亂，世界展望會攜手世界糧食計畫署迅速反應
東部非洲為受到國際糧食斷鍊影響最嚴重的地區之一，包含衣索比亞、南蘇丹、肯亞等國家在內有超過2240萬人（包含550萬兒童），因為糧食問題而迫切需要人道援助。幸好世界展望會持續監控各地的糧食問題，並總在危機爆發當下以即時行動回應難民需求。
以南蘇丹為例，長年內戰加上氣候緊急導致全國超過六成的人口需要糧食援助，因糧食危機今年底國內有超過130萬名兒童即將面臨糧食不足與營養不良的窘況。考量當地位置與內戰威脅，世界展望會與世界糧食署、當地政府合作，透過「空投運輸快速反應機制計畫」以空投的方式進行緊急糧食援助；同時，運用社區建構生計方案（livelihood）在當地設立工作坊，透過農業培訓、種子及設備導入以提升社區韌性（resilience），並傳授女性及兒童保護相關知識，讓社區弱勢可以獲得穩定的生活改善。
糧食危機衝擊國內物價，脆弱家庭的兒童權利首當其衝
然而，全球糧食價格高居不下的問題影響的不只是國外，國內也受到不小的衝擊。來賓陳逸潔博士解釋，台灣算是農業資材（如種子、肥料）的主要進口國，所以全球糧價高漲的問題勢必對台灣造成影響，其中各級產業面臨到最大問題就是生產成本增加，這也直接促成民生物資上漲、影響常民生活。
看似數字上的小小變化，卻會使資源本就不充裕的弱勢家庭生活面臨危難，進而壓縮孩子的資源，造成需要援助的緊急特況。對此，台灣政府也從「穩定供應」、「弱勢族群社會援助」、「調節市場價格」三個方向來穩定國內物價，並強調糧食自給的重要性，再結合循環經濟、淨零排放等綠色生產的概念，積極落實以長久因應未來的糧食挑戰。不過來賓陳逸潔博士也坦言，因為全球永續發展的趨勢與經濟學上「菜單成本」的概念，危機後糧食價格可能難以降回過去的水平，而受此影響最深的就是弱勢族群，因此無論是政府或是世界展望會，也都透過如綠色照護服務、惜食、救助糧食等零飢餓的實踐策略，積極援助弱勢的家庭與孩子。
「一日生命糧」幫助孩子脫離餓夢，展開笑顏
全球至今仍未止息的疫情、戰火與極端氣候問題，讓世界展望會一刻都不曾停歇。工作人員及志工們背負著一份又一份來自台灣民眾的祝福奔走各地，拯救世界各地處於我們難以想像的危難中的兒童，讓孩子們有機會擁抱希望，獲得本應有的豐盛生命。面對如今的糧食危機，世界展望會也發起「一日生命糧」的活動來幫助如南蘇丹這類的發展中國家，並邀請行有餘力的人們一起終結浪費，發揮人飢己飢的精神，響應飢餓三十及一日生命糧活動，與世界展望會並肩同行，持續關注國際難民與兒童議題，守護孩子們的未來！
響應世界展望會「一日生命糧」行動，幫助孩子驅除餓夢！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。