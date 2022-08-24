桃園空軍基地彈藥失竊案（下）：黃媽媽把案件拉上總統選戰，真相終於水落石出

2000年2月6日，張永濤、陳國鎮等七名桃園空軍基地彈藥失竊案與奪槍案的嫌犯落網，他們不僅人贓俱獲，也坦然承認犯行，為受到刑求而被迫自白的羅樟坪、王至偉、蘇黃平等人澄清。照理來說，無辜者應該要重獲清白才是。

然而，事情並未如此發展。同年2月11日、12日，各大媒體開始揭露三位士兵受到刑求的消息，黃媽媽、陳伯昭委員等軍中人權關懷者也持續關心刑求案的調查——這卻惹火了愛面子的軍方高層與專案小組，使他們為了掩蓋刑求和冤獄的錯誤，堅決要繼續起訴三名士兵及兩位無辜捲入的民間人士。

涉嫌刑求的專案小組人員如果在這時候認錯，會需要付出多大的代價呢？或許也大到難以承受吧。但是三名無辜士兵所要付出的，可是自己的一生，還加上三個家庭的破碎……。

把事情拉升到總統層級

軍方此時受到媒體、輿論及NGO的壓力，便假惺惺地宣布會調查所謂的「刑求案」，不過考量整體軍譽形象等等，本案會由軍方自行「內部調查」，並由空軍總司令部的文化宣教處處長于煥庭上校率領調查。兩個星期過去，調查結束。調查出來的結果是：沒有刑求案喔。

可想而知，空軍的內部調查，要調查出自己對無辜士兵甚至民間人士刑求的機率，簡直是微乎其微啊。但于處長還是拿著這份「結果」向黃媽媽嗆聲，要她自己拿出證據來。不然，就是沒有刑求案存在。

黃媽媽對軍方的態度非常生氣，她並非沒有證據，只是她還是選擇先尊重軍方的程序、選擇給軍方一個機會，去證明他們能夠坦然面對自己的錯誤，採取對彼此更好的處理方式。然而軍方還是選擇一錯再錯，為了一個面子，不在乎三個人的死活。

為了兒子和軍方纏鬥多年的黃媽媽，可不在乎那幾個高層或單位的面子，因為那幾位士兵與民人的生命和清白，絕對更加重要。她開始把事情鬧大，把華姓少年的自白筆錄送到國防部長辦公室和總政治作戰部。

更在選戰進入最後階段的3月7日，到當時還是執政黨的國民黨總統候選人——連戰的競選總部陳情，要求連戰和他的搭檔蕭萬長，應該要下令組成專案小組來調查空軍的刑求案。3月15日，黃媽媽也率人到軍法局抗議延誤調查。

黃媽媽把桃園空軍基地刑求案，一下拉到了總統選舉的層級，這些人或許不關心幾個士兵的死活，但黃媽媽就是要用制度及輿論壓力，讓這些高高在上的人不得不去關注此事。她們的行動總算有了效果，軍法局在3月22日宣布會由最高檢察署成立專案小組來調查本案——這次可就不是無效的內部調查了。

司法、政治、媒體、社會輿論的資源開始慢慢到位，來幫助這些無辜受害的士兵和民人，接下來只要他們與家屬能夠堅強、團結起來，清白想必能不證自明……可是，有時候，這個部分反而是最困難的。

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全面監控與威脅，只為了不必認錯

在刑求案疑雲中，除了三名士兵之外，最痛苦的人莫過於他們的家屬了。三人都還很年輕，父母對他們的未來充滿期待，怎知兒子去當個兵，竟然無端受到彈藥失竊案牽連，身心飽受折磨，甚至可能會被判處重刑，賠上前途。

整個家庭，不只跟著被刑求的孩子一起心痛，他們的生活同樣受到軍方的不當干擾。家庭中的姊妹，因為兄弟受到牽連，被社會異樣眼光對待而丟了工作、不敢上學。有士兵的家長希望能夠為孩子找到不在場證明，找出犯案時間當天的同遊友人，但沒想到，這批友人已經全部受到軍方的威脅而不敢出面作證了。

這時候，家長們也才意識到，原來自己的電話早已被調查單位監聽……家屬、證人、關心案情的記者陸續受到調查局的恐嚇，原來為自己的孩子親友追求平反、報導真相，竟然要承受人身的威脅。有必要把人逼到這種程度嗎？這些士兵的家長無比痛心，在害怕兒子被判死刑的壓力下，幾乎要選擇走上絕路。

不過，在真正絕望之前，他們還是寧可奮力一搏。普通的小家庭或許難以對抗龐大的軍方與調查局，但是這個案子牽連了三個士兵，相關的三個家庭若能團結起來，並尋求有對抗軍方經驗的黃媽媽等NGO團體協助，能夠救出孩子們的機會就更大了。

王至偉與蘇黃平的家屬決定團結合作，克服自己對軍方的恐懼，不要再被軍方分化利用。他們也曾一度擔心，作為協助者的黃媽媽會不會在中途就放棄他們，但黃媽媽向他們保證，向來只有家屬放棄和她合作，沒有她放棄家屬的事。

確實，軍中人權事件的家屬，並不是每個人都有強烈的意志。大多數的父母自然都愛著孩子、希望為孩子爭取權益，但他們也是凡人，很容易在軍方龐大的壓力下折服 。有些怕事的家屬選擇自認倒楣，有些家屬不在乎自己的孩子是受冤枉還是真犯錯，只在意能從案件中取得多少賠償……。

黃媽媽、陳伯昭委員等長期的軍中人權工作者，已經看多了這樣的案例。因此他們也知道，在這類事件中，要取得家屬的合作、共識，其實是最困難也最重要的一關。

現在有兩個家庭已經團結起來，然而第三個家庭——也就是第一個被刑求、並把另外兩人扯進案件的士兵羅樟坪——卻遲遲沒有出面。黃媽媽從一位勇敢的記者手中，好不容易得到了羅樟坪家人的聯絡方式，然而她屢次聯絡，卻不見羅家人出面。

這讓人不禁疑惑，羅家父母的消極態度究竟是怎麼回事？孩子可能會面對死刑或無期徒刑，難道他們不想救自己的小孩嗎？黃媽媽決定，要用最嚴正的態度來面對他們……。

打破懦弱與消極，終於願意站出來的第三個家庭