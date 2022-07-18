「同志可以當選公職，就是一種認可」，加州跨世代LGBT議員揚起彩虹旗爭平權
我們想讓你知道的是
LGBT議題至今仍是美國各州立法者攻防焦點、壁壘分明。當美國最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力，美國法律及政界人士開始擔心下一個會被翻盤的目標可能是同婚法。
文：周世惠、周永捷（《中央社》記者）
「如果同志可以當選公職，就是一種認可。而你、你和你－你們必須給人們希望。」語出已故同志人權鬥士哈維．米克（Harvey Milk）。
20多年前的徬徨少年羅達倫、20多年後的Z世代青年李天明，他們映照不同世代爭取性別認同的煎熬和勇氣；而今，他們同樣義無反顧在加州議會戰場裡為LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別者）爭平權。
曾經，加州同志男孩不能談同志
20多年前小心翼翼徘徊在書店的同志專區找答案，「擔心被別人看到、躲躲藏藏、害怕恐懼」；來自矽谷的加州州議員羅達倫（Evan Low）青少年時期掙扎於性別認同，學校不討論此議題，他知道「不准談同志」是什麼感受，因為問題可能代表恥辱，這在亞裔華人家庭尤其是禁忌話題。
今年39歲的羅達倫是美國第四代華裔，成長於白人為主的城市坎貝爾（Campbell），科技公司電子灣（eBay）1995年在那裡設立總部。
成年後他向家人坦白同志傾向，母親起初難以接受，痛苦的對話中曾有過「斷絕母子關係」的想法，但母子倆在過程中一起成長。羅媽媽後來對他說，「你改變了我對同性戀的想法」，從而認識並相信她過去全然不解的事情，還跟著一起參加同志遊行。
2009年，26歲的羅達倫創下三個第一：美國最年輕、亞裔、同志市長。從政生涯他把LGBT立法和公民權綁在一起，「一切改變必須以法律為基礎」。
五年前，台灣同志大遊行前夕，羅達倫以加州議會州議員身分訪台，為台灣LGBT族群和立法加油打氣。
「為LGBT而戰」，2013年羅達倫在市長任內為男同志捐血請命。進入加州議會後，他起草六個相關法案；其中，加州政府2018年通過立法，公開對LGBT道歉，承認過去法律上的歧視帶來的長期創傷，並承諾從新起點出發。
羅達倫2月接受《中央社》記者專訪，希望再次喚起人們傾聽和承認LGBT孩子們在成長過程中找尋性別認同經歷的痛苦、折磨和煎熬，「讓我們一起試著創造更包容的環境，讓每一個人可以成為他們自己」。
訪談中，羅達倫彷彿走進時光隧道，打開青春記憶的黑盒子說：「當初我一度希望自己能『變成』同志圈裡形容的『直男』（異性戀），卻發現自己根本不可能扭轉。」
他說：「你必須真實做你自己、愛你自己，因為如果你不愛自己，別人怎麼愛你？」
18歲之前「難言同志」、學校「不談同志」；成年後，羅達倫回頭看少時對「我是同志、我很害怕」的疑惑，心靈受創、想自殺的解方或許只需一個可以「說出來」的安全環境。
佛州課堂不准談同志：一種平權兩個美國
距離羅達倫少年的成長經驗已是上個世紀末的事，性別多元成事實，21世紀不缺LGBT「榜樣」，放眼可見公開多元性別身分的科技公司領導人、政治人物和媒體人，還有或許就住在隔壁的鄰居。
2015年同性婚姻在全美合法化，無分性別的愛在法律上被接受了。不過，美國各地保守勢力仍從不同面向反對LGBT。非營利組織GLSEN統計，光是去年就有280項反對LGBT的法案送進美國各州議會，25項完成立法，其中包含遍及八個州的13項法案直接影響跨性別族群。
今年3月，佛羅里達州議會通過《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），禁止公立學校對幼稚園到小學三年級的學童設計與傳授有關性別傾向和性別認同的課程，主張這是「家務事」，主權在家長，且家長有權對校方提告。這項法案遭反對陣營冠名「不說同性戀」（Don't Say Gay）法案。
試想，當同婚家庭長大的孩子在佛州的幼稚園、小學課堂，畫圖、書寫「我的家庭」，分享「兩個爸爸或兩個媽媽」的家庭樣貌時，老師會陷入要不要點名這個孩子上台報告的困境；若師生之間對此有討論，而班上另一個孩子回家告訴爸媽，覺得「不妥」的爸媽可以告上法院。
LGBT團體批評，「家長教育權利法」傷害課堂包容性，抹煞LGBT青少年在課程中被看見的機會，導致他們必須壓抑自己的性向或性別認同，甚至為此感到羞恥。白宮推文指控，這項來自佛州保守派政治人物的立法，是對LGBT孩童的一種攻擊；迪士尼（Disney）執行長包正博（Bob Chapek）也抨擊這項法律，同時中止迪士尼在佛州的所有政治捐款。
而在加州，11年前領先全美各州通過《平等教育法》（FAIR Education Act），明訂公立學校教育必須涵蓋LGBT權益：「什麼是LGBT？」「跨性別、不符合性別規範又是什麼？」、「如何用包容和認可多元意見的方式對話？」、「如果有人在言行上犯了錯，又該怎麼彌補？」
教多、教少、怎麼教，因老師而異，至少在大方向上加州立法確認「可以說同志」。在各界對教材爭論與折衝後，2017年起，加州LGBT課綱依年齡層觸及多元家庭到同志運動的內容，課堂上的思辯從同婚法談到跨性別廁所等議題。
關於佛州課堂對LGBT舉紅旗，羅達倫認為，這是「太小看現代孩子的自我學習力和網路資訊的即時滿足性」。
他說：「如果性傾向與性教育不該是少年與小孩自行接觸的內容，為什麼不在安全的環境，給予教育讓他們消化？」
LGBT議題至今仍是美國各州立法者攻防焦點、壁壘分明。當美國最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州禁止墮胎的權力，美國法律及政界人士開始擔心下一個會被翻盤的目標可能是同婚法。
立法賦權 加州議會照亮多元與包容
Tags：
如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
經濟部工業局 廣告