TNL+ 2022/06/27,
印太

黃循財接棒成新加坡第四代領導人，是什麼原因讓人民行動黨選擇了他？

黃循財接棒成新加坡第四代領導人，是什麼原因讓人民行動黨選擇了他？
Photo Credit：黃循財官方臉書

我們想讓你知道的是

黃循財最重要的特質，就是他相比其他行動黨菁英的高冷，可以把身子放低，這也是為何行動黨選擇黃循財而不是王瑞傑跟陳振聲的地方，黃循財前者的出線讓行動黨認為未來可望在選舉中挽救民心。

當作為原新加坡儲君的王瑞杰退出第四代領導人的位置後，我跟朋友對於這樣的舉措是有分歧的。朋友認為王氏就是身體負擔不起繁重的國務，所以就辭職有什麼好質疑的。但我認為如果真的是因為健康問題，有兩個疑點是無法回答的。第一，王氏2016年就有中風的先例，卻在2018年依然委以接班人角色的重任，人民行動黨高層當時何以沒有警惕？第二，當王氏在宣布準備接棒總理位置時，就一道表明陳振聲作為其執政搭檔，如果王氏這局退下來了，應當由陳氏頂替，何以由黃循財接任？

說白了，就是王瑞杰跟陳振聲在2020年選舉表現不佳，因此出局。在去年王氏宣布辭去財政部長時，筆者就有分析。（見 新加坡內閣重組分析：李顯龍可能「坐好坐滿」？王瑞杰「退位」後誰夠籌碼接任總理？

但接任的黃循財是何許人也？很多媒體都以草根的精英來形容他，如他並非是在精英名校萊佛士書院就讀，或他是政商子弟，就一個普通人慢慢晉升到這個位置。其實外界對於這段背景是有誤解的，其一是黃氏所念的丹絨加東中學，雖然並非是名校，但在該區域小有名聲，而且水準不比萊佛士學院差。再來，他在獲得政府獎學金後遠赴哈佛唸書1]。在踏入政壇後，一直跟隨李顯龍出任其私人秘書。

因此，黃氏並非那麼地「草根」，他在大學時所處環境，以及在政治圈中所吸收到的官場文化，足以讓他的政治資本達到滿分。這幾個月下來，李顯龍委任執政黨資深領袖許文遠尋找領導繼承人，在詢問19位行動黨中常委意見（15人同意黃氏領導），以及全體執政黨國會議員（82人）贊成後，才決定由黃循財出任。如果黃氏骨子裡過於草根，不可能讓其他政治精英臣服在他的領導下。

黃循財的個人形象

嚴格來說，外界並沒有質疑黃循財能力的討論。作為總防疫指揮官之一的他（另一個是顏金勇），修正新加坡早期混亂的防疫政策，讓國家有秩序地邁進與病毒共存的時代。這確實是一大功績，但我認為黃氏最重要的特質，就是他所展現出來的人性與溫暖。

比起他同僚那種精英版的高冷，黃氏顯得更有溫情。他在國會說感謝前線防疫人員的辛勞時，潸然淚下，獲得很多民眾的好感。我在最近收看黃氏的電視專訪時，民眾非常困惑為何政府要不停調高消費稅，徒增百姓開銷成本。如果是其他精英，他們可能會說，沒辦法啊？國家就是沒錢，你們要相忍為國！但黃氏並非這樣，他很誠懇地跟民眾道歉，說這確實是國家的問題，造成你們的困擾是我的問題。

當然黃氏這樣說完後，消費稅勢必還是會調高，只不過我們可以看出他跟其他精英不同的地方，他可以把身子放低。我想這就是為何行動黨選擇黃循財而不是王瑞杰跟陳振聲的地方，前者的出線可以挽救行動黨的民心。

AP21152168469606
Photo Credit：AP / 達志影像
新加坡財政部長黃循財

走入準選舉式威權的新加坡

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/06/07,
科技

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中

我們想讓你知道的是

疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。

台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。

為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加

疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。

企業上雲、數位轉型是必然趨勢

網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。

對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：

  1. 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
  2. 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
  3. 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日

AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案

對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。

此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。

因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日

立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅

總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。

AWsomeDayQ3_edm_2c_05

立即報名AWSome Day雲端培訓日！報名即享免費試用服務

  • 時間：2022年6月30日（四）13：30-16：45
  • 地點：線上參加，報名後將收到專屬連結
  • 注意事項：
    • 請點選報名連結，填寫資料後即可完成報名。
    • 在本課程中，專業講師也會分享如何透過AWS帳戶免費使用高達200多種服務，為提高課程參與，建議您可於課前註冊AWS帳號，以便在課程中同步操作體驗。
    • 於5/ 20～7/8間完成新戶帳號註冊，還可獲得AWSome day加碼限定好禮「AWS客製三合一數據線」！（AWS帳號註冊為免費，註冊完成會試刷一筆1元美金驗證您的信用卡，並於下期帳單退還；AWS帳號註冊須提供英文住址，可參考中華郵政中文住址英譯服務。）
  • 講師陣容與精彩議程如下圖：
AWsomeDayQ3_edm_講者議程

猜你喜歡