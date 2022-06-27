黃循財接棒成新加坡第四代領導人，是什麼原因讓人民行動黨選擇了他？

我們想讓你知道的是
黃循財最重要的特質，就是他相比其他行動黨菁英的高冷，可以把身子放低，這也是為何行動黨選擇黃循財而不是王瑞傑跟陳振聲的地方，黃循財前者的出線讓行動黨認為未來可望在選舉中挽救民心。
當作為原新加坡儲君的王瑞杰退出第四代領導人的位置後，我跟朋友對於這樣的舉措是有分歧的。朋友認為王氏就是身體負擔不起繁重的國務，所以就辭職有什麼好質疑的。但我認為如果真的是因為健康問題，有兩個疑點是無法回答的。第一，王氏2016年就有中風的先例，卻在2018年依然委以接班人角色的重任，人民行動黨高層當時何以沒有警惕？第二，當王氏在宣布準備接棒總理位置時，就一道表明陳振聲作為其執政搭檔，如果王氏這局退下來了，應當由陳氏頂替，何以由黃循財接任？
說白了，就是王瑞杰跟陳振聲在2020年選舉表現不佳，因此出局。在去年王氏宣布辭去財政部長時，筆者就有分析。（見 新加坡內閣重組分析：李顯龍可能「坐好坐滿」？王瑞杰「退位」後誰夠籌碼接任總理？）
但接任的黃循財是何許人也？很多媒體都以草根的精英來形容他，如他並非是在精英名校萊佛士書院就讀，或他是政商子弟，就一個普通人慢慢晉升到這個位置。其實外界對於這段背景是有誤解的，其一是黃氏所念的丹絨加東中學，雖然並非是名校，但在該區域小有名聲，而且水準不比萊佛士學院差。再來，他在獲得政府獎學金後遠赴哈佛唸書1]。在踏入政壇後，一直跟隨李顯龍出任其私人秘書。
因此，黃氏並非那麼地「草根」，他在大學時所處環境，以及在政治圈中所吸收到的官場文化，足以讓他的政治資本達到滿分。這幾個月下來，李顯龍委任執政黨資深領袖許文遠尋找領導繼承人，在詢問19位行動黨中常委意見（15人同意黃氏領導），以及全體執政黨國會議員（82人）贊成後，才決定由黃循財出任。如果黃氏骨子裡過於草根，不可能讓其他政治精英臣服在他的領導下。
黃循財的個人形象
嚴格來說，外界並沒有質疑黃循財能力的討論。作為總防疫指揮官之一的他（另一個是顏金勇），修正新加坡早期混亂的防疫政策，讓國家有秩序地邁進與病毒共存的時代。這確實是一大功績，但我認為黃氏最重要的特質，就是他所展現出來的人性與溫暖。
比起他同僚那種精英版的高冷，黃氏顯得更有溫情。他在國會說感謝前線防疫人員的辛勞時，潸然淚下，獲得很多民眾的好感。我在最近收看黃氏的電視專訪時，民眾非常困惑為何政府要不停調高消費稅，徒增百姓開銷成本。如果是其他精英，他們可能會說，沒辦法啊？國家就是沒錢，你們要相忍為國！但黃氏並非這樣，他很誠懇地跟民眾道歉，說這確實是國家的問題，造成你們的困擾是我的問題。
當然黃氏這樣說完後，消費稅勢必還是會調高，只不過我們可以看出他跟其他精英不同的地方，他可以把身子放低。我想這就是為何行動黨選擇黃循財而不是王瑞杰跟陳振聲的地方，前者的出線可以挽救行動黨的民心。
走入準選舉式威權的新加坡
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危機即轉機！後疫時代企業必修：6/30 AWSome Day線上雲端培訓日，免費報名中
我們想讓你知道的是
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。免費報名全球雲端服務供應龍頭AWS於6月30日下午舉辦的「AWSome Day線上雲端培訓日」，展開雲端之旅重要第一步。
台灣疫情升溫，每日確診人數已破萬人大關，愈來愈多民眾被匡列居家隔離，遠端工作、混合辦公模式成為企業不得不採取的措施。此時此刻，台灣才正要體驗過去兩年國外經歷過的「疫情現實」，這也意味著企業必須立刻採取行動進入雲端、展開數位轉型；而個人也必須提升雲端技能，以維持在疫情時代的競爭力。
為了幫助企業／個人能迅速具備數位轉型思維與基礎技能，雲端服務供應商龍頭AWS（亞馬遜網路服務公司）於6月30日下午舉辦「AWSome Day線上雲端培訓日」，開放任何想了解雲端服務與數位轉型的人士免費報名參加。
疫情正大力促進數位轉型，而我們只能選擇跟上。
企業上雲、數位轉型是必然趨勢
網路時代與經濟全球化，企業必須不斷創新與成長，才能在市場上保有生存空間與競爭力。而數位轉型的思維、善用雲端工具，是必然的趨勢。數位轉型是一趟漫長且無止盡的路，而且幾乎當代所有的企業（無論規模大小）都必須迎接這項考驗；「數位轉型」意味著善用科技工具，為每一項任務帶來最有彈性且高效率的結果。
對此，Amazon web services（亞馬遜網路服務公司）從很早開始便分享自身經驗與雲端服務技術，帶領全球包含輝瑞、Meta臉書及BMW等知名企業踏上數位轉型及創新之路，邁向穩定的成功。具體而言，AWS可以幫助企業做到至少這三件事：
- 花更少的時間來構建與管理IT基礎架構，使企業專注本業創新
- 將地端固定成本（資料中心、實體伺服器等）轉化變動費用，透過規模經濟大幅節省企業支出
- 提供高可用、高擴展具彈性的雲端服務與技術，因應企業各種業務需求
AWS雲端服務能為企業帶來最安全、節省的解決方案
對初探雲端世界或數位轉型剛起步的使用者來說，常見的迷思不外乎是「資安、費用」兩大項，對此，AWS也都給予真實且有效的回應。AWS作為全球數一數二的雲端供應服務商，資安等級不言而喻，AWS打造的核心基礎架構可滿足軍隊、全球銀行及其他高度機密組織的安全性需求。支援90項安全標準和合規認證，且儲存客戶資料的所有117項AWS服務均提供加密該資料的能力。
此外，AWS更不斷創新功能，確保資安維護無虞。而採用AWS的雲端服務，是依據實際雲端服務使用量採取實支實付，更能幫企業節省成本。AWS提供跨產業、跨規模、跨技術的雲端服務，無論是廣告行銷、金融服務、遊戲技術、媒體娛樂的產業需求，或是尋找分析和資料湖、機器學習、無伺服器運算、儲存等解決方案，都能在AWS找到解答，甚至進一步透過AWS獲得來自全球的資源與合作夥伴。
因此，無論是資訊主管、IT及技術經理、開發團隊、工程師，或是毫無背景但有志成為雲端技術服務的從業人員，甚至雲端小白，都能在6月30日AWSome Day線上雲端培訓日有所收穫，為自身企業需求開啟重要的第一步。
立即報名6月30日AWSome Day線上雲端培訓日，展開雲端之旅
總之，AWS雲端服務的強大功能與優勢，唯有親身體驗才知道。在AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」中，將有原廠資深課程講師深入淺出地實作示範，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。