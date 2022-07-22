並非所有大腸息肉都與大腸癌有關，遇到哪幾種需要特別留意？
我們想讓你知道的是
簡單來說，大腸息肉就是位在腸壁黏膜上、向管腔突起的凸出物，大部分是無症狀的，但有可能造成出血或潰瘍，也有演變成癌症的可能性。本文將會就一些較常見的大腸息肉，簡單介紹。
文：盧柏文（衛生福利部雙和醫院、臺北醫學大學新國民醫院消化內科醫師）
許多人檢查出有大腸息肉、或是糞便潛血驗出陽性，就以為自己罹患了大腸癌。實際上，大腸息肉並不少見，而且未必所有的大腸息肉都和大腸癌有關。
簡單來說，大腸息肉就是位在腸壁黏膜上、向管腔突起的凸出物，大部分是無症狀的，但有可能造成出血或潰瘍，也有演變成癌症的可能性。本文將會就一些較常見的大腸息肉，簡單介紹。
發炎性息肉（Inflammatory Polyps）
發炎性息肉是大腸黏膜在管腔中的非腫瘤性突起，由間質組織和上皮組織及發炎細胞組成。
1. 發炎性偽息肉（Inflammatory pseudopolyps）
偽息肉通常是由因發炎（例如潰瘍性腸炎Ulcerative colitis、克隆氏症Crohn’s disease等）而生的黏膜潰瘍和再生所造成。型態上，偽息肉是殘存的腸道黏膜伴隨周邊受發炎影響而凹陷的組織，大小通常在2cm以內，可能為有蒂（pedunculated）或廣基（sessile）型。
在發炎性大腸疾病的患者身上，偽息肉通常會呈現絲狀、散佈在受影響的腸道中。發炎性偽息肉並不會轉變成贅生瘤（neoplasms），一般認為癌化的可能性低。除非已經造成如出血或阻塞等症狀，否則不需要針對偽息肉治療，而是要治療造成發炎的潛在疾病。
2. 脫垂型發炎性息肉（Prolapse type inflammatory polyp）
脫垂型之發炎性息肉是由腸道蠕動引發的創傷，造成大腸黏膜牽引、變形、扭曲而成。無症狀的患者不需要治療，如果產生症狀或已經有症狀，則可以大腸內視鏡將息肉切除。
廣基型鋸齒狀病灶（Sessile Serrated Lesions）
是一群具有不同程度惡性潛質的異質性息肉總稱，包含增生性息肉（hyperplastic polyps） 、廣基型鋸齒狀息肉（sessile serrated polyps）、傳統鋸齒狀腺瘤（traditional serrated adenomas）。
1. 增生性息肉（Hyperplastic polyps）
增生性息肉是大腸最常見的非贅生性（non-neoplastic）息肉，外觀呈現小結節狀或類息肉狀，大小不超過5mm並且大多在直腸發現。增生性息肉是由正常細胞組成，不會表現出分化異常（dysplasia），並可在組織切片中觀察到息肉底部有鋸齒狀（serrated, saw tooth）的圖樣。在大腸內視鏡檢查到增生性息肉時，除非有出血或阻塞的症狀，定期追蹤即可。
2. 廣基型鋸齒狀息肉及傳統鋸齒狀腺瘤（Sessile serrated polyps, SSPs & Traditional serrated adenomas, TSA）
SSPs（同Sessile serrated adenoma, SSA）較常見於升結腸或橫結腸，這種息肉有較為平滑的表面，時常被黏液覆蓋。在顯微鏡下，可能有分化異常（dysplasia）的跡象。TSAs則較常出現在直腸，可能為有蒂型或廣基型，呈現廣泛但輕微的分化異常（dysplasia）。
SSPs在臨床上的處置和腺瘤息肉相似，都建議要完全切除，並且由於其廣基型（sessile）邊界不明確的特性，為了確保能夠切除乾淨，需要一些特別的治療方式。證據顯示如果有遺漏或是不完全切除，會大幅提升大腸癌的風險。
錯構瘤息肉（Hamartomatous polyps）
錯構瘤息肉是由正常組織組成，卻以錯誤的結構排列。
1. 幼年性息肉（Juvenile polyps）
幼年性息肉是由黏膜固有層和擴張的囊腺（cystic glands）組成的錯構瘤病灶，可發生在任何年齡，但在10歲以下孩童比較常見，通常是偶發性的，並不增加將來罹患大腸癌的風險。幼年息肉最常發生在直腸，無症狀的患者不需要治療，但若造成下消化道出血，或是息肉脫垂到肛門口外時，則需要將之切除。
2. 皮傑氏息肉（Peutz-Jeghers polyps）
皮傑氏息肉是由腺性上皮（glandular epithelium）形成的錯構瘤病灶，顯微鏡下可觀察到呈現分岔（arborizing）狀的平滑肌細胞。皮傑氏息肉通常和肇因於皮傑氏症候群（Peutz-Jeghers syndrome, PJS）。
皮傑氏息肉通常是良性的，但可能會產生症狀或發生惡性變化，因此建議切除。PJS患者相較於正常人，罹患胃、小腸、大腸等消化道癌症或其他非消化器官之癌症（如乳癌）的風險都有上升。
腺瘤息肉（Adenomatous polyps）
腺瘤息肉較常發生在男性，是大腸最常見的贅生性息肉（neoplastic polyps），占所有大腸息肉的三分之二。統計指出，罹患有腺瘤息肉的人約有30％到50％，同時間腸子裡還另有至少一顆腺瘤。
1. 風險因子
年齡是大腸腺瘤的一項重要的危險因子，也和腺瘤內部的分化異常（dysplasia）之程度有關。在大腸癌篩檢之研究中發現，50歲族群之腺瘤盛行率大約在25％到30％之間， 而70歲族群之腺瘤盛行率達到50％，反觀20到30歲之間的年輕族群之腺瘤盛行率僅1％到4％而已。
BMI（身體質量指數）也和大腸息肉有關。每增加5單位，罹患腺瘤性息肉之風險便提升19％。而在BMI或是腰圍之外，腹部肥胖程度（以腹部臟器脂肪組織容積作為指標）可以更精準的預測罹患大腸腺瘤之風險。除此之外，缺乏運動也是一種風險因子。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
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認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹