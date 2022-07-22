並非所有大腸息肉都與大腸癌有關，遇到哪幾種需要特別留意？

文：盧柏文（衛生福利部雙和醫院、臺北醫學大學新國民醫院消化內科醫師）

許多人檢查出有大腸息肉、或是糞便潛血驗出陽性，就以為自己罹患了大腸癌。實際上，大腸息肉並不少見，而且未必所有的大腸息肉都和大腸癌有關。

簡單來說，大腸息肉就是位在腸壁黏膜上、向管腔突起的凸出物，大部分是無症狀的，但有可能造成出血或潰瘍，也有演變成癌症的可能性。本文將會就一些較常見的大腸息肉，簡單介紹。

發炎性息肉（Inflammatory Polyps）

發炎性息肉是大腸黏膜在管腔中的非腫瘤性突起，由間質組織和上皮組織及發炎細胞組成。

1. 發炎性偽息肉（Inflammatory pseudopolyps）

偽息肉通常是由因發炎（例如潰瘍性腸炎Ulcerative colitis、克隆氏症Crohn’s disease等）而生的黏膜潰瘍和再生所造成。型態上，偽息肉是殘存的腸道黏膜伴隨周邊受發炎影響而凹陷的組織，大小通常在2cm以內，可能為有蒂（pedunculated）或廣基（sessile）型。

在發炎性大腸疾病的患者身上，偽息肉通常會呈現絲狀、散佈在受影響的腸道中。發炎性偽息肉並不會轉變成贅生瘤（neoplasms），一般認為癌化的可能性低。除非已經造成如出血或阻塞等症狀，否則不需要針對偽息肉治療，而是要治療造成發炎的潛在疾病。

2. 脫垂型發炎性息肉（Prolapse type inflammatory polyp）

脫垂型之發炎性息肉是由腸道蠕動引發的創傷，造成大腸黏膜牽引、變形、扭曲而成。無症狀的患者不需要治療，如果產生症狀或已經有症狀，則可以大腸內視鏡將息肉切除。

廣基型鋸齒狀病灶（Sessile Serrated Lesions）

是一群具有不同程度惡性潛質的異質性息肉總稱，包含增生性息肉（hyperplastic polyps） 、廣基型鋸齒狀息肉（sessile serrated polyps）、傳統鋸齒狀腺瘤（traditional serrated adenomas）。

1. 增生性息肉（Hyperplastic polyps）

增生性息肉是大腸最常見的非贅生性（non-neoplastic）息肉，外觀呈現小結節狀或類息肉狀，大小不超過5mm並且大多在直腸發現。增生性息肉是由正常細胞組成，不會表現出分化異常（dysplasia），並可在組織切片中觀察到息肉底部有鋸齒狀（serrated, saw tooth）的圖樣。在大腸內視鏡檢查到增生性息肉時，除非有出血或阻塞的症狀，定期追蹤即可。

2. 廣基型鋸齒狀息肉及傳統鋸齒狀腺瘤（Sessile serrated polyps, SSPs & Traditional serrated adenomas, TSA）

SSPs（同Sessile serrated adenoma, SSA）較常見於升結腸或橫結腸，這種息肉有較為平滑的表面，時常被黏液覆蓋。在顯微鏡下，可能有分化異常（dysplasia）的跡象。TSAs則較常出現在直腸，可能為有蒂型或廣基型，呈現廣泛但輕微的分化異常（dysplasia）。

SSPs在臨床上的處置和腺瘤息肉相似，都建議要完全切除，並且由於其廣基型（sessile）邊界不明確的特性，為了確保能夠切除乾淨，需要一些特別的治療方式。證據顯示如果有遺漏或是不完全切除，會大幅提升大腸癌的風險。

錯構瘤息肉（Hamartomatous polyps）

錯構瘤息肉是由正常組織組成，卻以錯誤的結構排列。

1. 幼年性息肉（Juvenile polyps）

幼年性息肉是由黏膜固有層和擴張的囊腺（cystic glands）組成的錯構瘤病灶，可發生在任何年齡，但在10歲以下孩童比較常見，通常是偶發性的，並不增加將來罹患大腸癌的風險。幼年息肉最常發生在直腸，無症狀的患者不需要治療，但若造成下消化道出血，或是息肉脫垂到肛門口外時，則需要將之切除。

2. 皮傑氏息肉（Peutz-Jeghers polyps）

皮傑氏息肉是由腺性上皮（glandular epithelium）形成的錯構瘤病灶，顯微鏡下可觀察到呈現分岔（arborizing）狀的平滑肌細胞。皮傑氏息肉通常和肇因於皮傑氏症候群（Peutz-Jeghers syndrome, PJS）。

皮傑氏息肉通常是良性的，但可能會產生症狀或發生惡性變化，因此建議切除。PJS患者相較於正常人，罹患胃、小腸、大腸等消化道癌症或其他非消化器官之癌症（如乳癌）的風險都有上升。

腺瘤息肉（Adenomatous polyps）

腺瘤息肉較常發生在男性，是大腸最常見的贅生性息肉（neoplastic polyps），占所有大腸息肉的三分之二。統計指出，罹患有腺瘤息肉的人約有30％到50％，同時間腸子裡還另有至少一顆腺瘤。

1. 風險因子

年齡是大腸腺瘤的一項重要的危險因子，也和腺瘤內部的分化異常（dysplasia）之程度有關。在大腸癌篩檢之研究中發現，50歲族群之腺瘤盛行率大約在25％到30％之間， 而70歲族群之腺瘤盛行率達到50％，反觀20到30歲之間的年輕族群之腺瘤盛行率僅1％到4％而已。

BMI（身體質量指數）也和大腸息肉有關。每增加5單位，罹患腺瘤性息肉之風險便提升19％。而在BMI或是腰圍之外，腹部肥胖程度（以腹部臟器脂肪組織容積作為指標）可以更精準的預測罹患大腸腺瘤之風險。除此之外，缺乏運動也是一種風險因子。