各國經濟制裁發威：俄羅斯百年來首次主權債務違約、G7宣布禁止俄黃金進口

自烏克蘭戰爭開打以來，各國對俄羅斯的經濟制裁持續加重，近期因阻斷支付途徑，讓俄國出現百年來的首次外債違約，這種「被迫拖欠」的情況在歷史上實屬罕見。除此之外，七大工業國（G7）將在週二（28日）宣布禁止進口俄國黃金，期望在經濟上繼續孤立該國。

俄國百年來首次外債違約，並不是因為「還不出來」

俄羅斯的美元主權債務在週日（26）到期，這是從1917年布爾什維克革命以來，俄國首次出現外債違約。這兩次違約都與戰爭有關，上一次是因為俄羅斯帝國瓦解，共產黨領導人列寧（Vladimir Lenin）拒絕為帝國償還債務；這次是因為發動俄烏戰爭，俄國受到美國的經濟制裁。

這筆1億美元的主權債務原本是在5月27日到期，最後寬限期限是30天、於上週日到期，若沒有償還就會被視為違約。不過，俄羅斯並不是因為受到制裁所以「還不出」債務，而是被阻斷了支付途徑。《彭博社》認為，這次的事件標誌著俄國成為國際間的經濟、金融和政治棄嬰。

《美聯社》的報導指出，美國財政部在上個月讓俄羅斯無法透過美國銀行償還外債，俄國財政部對此回應，他們會用俄國盧布來償還以美元計價的債務。克里姆林宮稱自己有足夠的資金來支付，主權違約是人為的，他們是被迫拖欠。

在戰爭開打前，俄羅斯擁有大約6400億美元的外匯和黃金儲備，絕大部分都在海外，如今各國的經濟制裁凍結了其外匯儲備。

「這是一件非常、非常罕見的事情。」資產管理公司盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）的資深主權分析師馬利克（Hassan Malik）向《彭博社》表示：「有能力的政府被其他政府強迫違約，這是違約史上新的分水嶺。」

雖然已屆償還期限，俄羅斯的主權債務違約還需要一段時間進行認定。如果有超過25％的債券持有人表示自己沒有拿到錢，就可以尋求法院判強制付款。在正常情況下，投資人和政府會共同協商解決方案，並獲得一部份的補償，但對俄的經濟制裁之中，禁止和俄羅斯財政部打交道，而戰爭的終期仍是未知數。

《美聯社》指出，想脫手俄羅斯主權債務的投資人可能已經準備退出，其他以低價購入的投資人則希望在長期的談判中獲利。

G7將禁俄國黃金進口，經濟孤立俄羅斯

除了主權債務因經濟制裁而違約外，俄羅斯還面臨黃金出口的問題。美國總統拜登（Joe Biden）週日（26日）表示，美國和G7將禁止從俄羅斯進口黃金，《CBS》指出，這項消息預計在週二正式宣佈，這些民主國家希望透過制裁，在經濟上進一步孤立俄羅斯。

G7國家包含美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大和日本，在週日舉辦的峰會開幕日上，7國一起討論如何確保能源供應，並因應通貨膨脹問題。

拜登政府的高級官員向《CBS》表示，黃金是俄羅斯除了能源外的第二大出口產品，禁止進口會嚴重影響該國參與全球市場。2020年，俄羅斯的黃金出口額將近190億美元，約佔全球出口量的5％。

英國首相強生（Boris Johnson）認為，此舉可以打擊俄羅斯寡頭、並直搗該國總統普亭（Vladimir Putin）戰爭機器的核心，「普亭把他越來越少的資源，浪費在這場毫無意義的野蠻戰爭上。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航