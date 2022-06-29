獲國民黨徵召參選高雄市長，柯志恩：我和韓國瑜性別和髮量都不同，高雄也不一樣了

國民黨今（29）日提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，柯志恩表示，很榮幸被徵召，從現在開始就全力以赴。她也向綠營喊話，今天是她代表國民黨參選，請一切對準她，如果有人還眷戀前高雄市長韓國瑜，請去跟韓國瑜做公益。柯志恩表示，自己在南部長大，所以決定回到她從小非常嚮往的高雄，將以北漂這麼久又回去高雄的心情，在高雄的食安、工安、環安等方向提出願景。

朱立倫：柯志恩要打造一個平安的高雄

對於徵召柯志恩參選高雄市市長，朱立倫表示，柯志恩是淡江大學的教授、學務長，也曾任國民黨立法委員，現任為智庫執行長，她從小在屏東長大，很多親戚住在高雄，所以有很多機會住在高雄、生活在高雄，而高屏是一個生活圈，「這位南台灣長大的陽光女孩，北漂了一段期間，現在要回到南台灣、回到高雄，為高雄的鄉親打拚」。

朱立倫指出，柯志恩是教育學的博士，是一位婦幼專家，同時，她也是一位媽媽、是一位女兒、是一位媳婦，因此她特別重視婦幼的安全以及治安、公共安全，希望打造一個「平安的高雄」；柯志恩也了解，當前對所有父母而言，這次疫情更是大家所關心的，因此她要打造一個「健康的高雄」；加上她教育的專業對下一代的關心，更期盼能打造一個「希望的高雄」。「平安、健康、希望」就是柯志恩要帶給高雄的未來。

朱立倫說，相信柯志恩將會結合原來韓國瑜前市長跟韓市長團隊，包括幾位副市長與局處首長，大家一起努力，把高雄重大建設以及地方關心的事物一一地努力完成，「這位南台灣長大的女孩，今天以充滿陽光的心情，要用平安、健康，充滿希望的未來，回到高雄去」期盼大家團結努力協助柯志恩打贏這場選戰，帶給高雄光明的未來。

國民黨秘書長黃健庭表示，高雄市長參選人的提名，經過長時間對可能人選的意願徵詢，地方意見領袖的溝通，以及參酌公正民調結果，柯志恩一直是大家高度期待的人選，也非常感謝柯志恩願意為高雄市民，為國民黨承擔起這個重大的任務。

柯志恩則表示，她一向希望在地優先，希望培養在地人才，但既然在地議員已有共識，在國民黨最危難的時候，她很榮幸被黨徵召參選高雄市長，從現在開始就全力以赴，無論如何要把選戰打到全國都看得到。目前團隊還在組織中，畢竟從她決定到現在時間非常短，她參選高雄比較明確是在朱立倫訪美後，起步算較晚，現階段還沒有跑完高雄，目前只重點式的拜會了一些地方人士。

她表示自己下週就會搬到高雄，戶籍也會遷。未來陸戰會跟在地議員結合，空戰的部分則會與黨中央合作。前立法院長王金平是地方重要的前輩，相信未來在高雄也很有機會能時時向王金平請命，有機會也一定會去拜訪孫文學校校長張亞中。高雄的每張票都需要，她會展現最大誠意。

她也說，她和前高雄市長韓國瑜是不同類型的人，不用特別去強調柯志恩跟韓國瑜到底如何，「各位，性別不同、髮量也不同，好不好，當然很多都不同」，今天是柯志恩代表要來選高雄市長，如果大家還眷念韓國瑜的話，跟韓國瑜一起去做公益。現在高雄的情況也和四年前不一樣，因為如此，她才可以用自己的打法打選戰。高雄市前副市長葉匡時說，韓團隊、王金平院長系統組織能量都是重要奧援。

柯志恩形象清新，過去在學校教書，朱立倫2014年任黨主席時提名不分區立委，在立法院4年展現政策論述能力；後來2018年未獲吳敦義主席提名無法連任，回到學校教書並擔任國民黨智庫執行長。對國民黨而言，柯沒有不良紀錄，曾任國民黨立委、國民黨副秘書長，現在智庫執行長，有民代、黨職身份，歷練完整，最重要的是形象知性又清新，更能獲得年輕、婦女選民的喜好。

國民黨今宣布智庫執行長柯志恩參選高雄市長，綠營「磨刀霍霍」，昨猛攻柯志恩口誤把高雄衛武營說成「大武營」，柯志恩親上火線回應，她說得不夠精準、口誤，但不需要過度放大打口水戰，只要「市政議題歡迎指教」。

至於爭取連任的陳其邁表示，過去在立法院時，跟柯志恩是同事，今天柯志恩預計會獲得國民黨提名，「遠來是客，我相信她來了以後，就會體驗到高雄的熱情，歡迎柯委員」。

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核稿編輯：翁世航