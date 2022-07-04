中國網友大量造假「高品質」古俄史，維基百科如何成為顏面掃地的「偽」基百科？

最近，維基百科發生了駭人聽聞的造假醜聞。身處中國的一維基百科用戶「折毛」，被發現大規模偽造古代俄羅斯歷史。

根據維基人和網友順藤摸瓜追查，原來「折毛」早在2012年就用一個「好學的菜鳥」帳號開始在偽造歷史。最初是偽造清史，2012年開始偽造古俄史。他／她這些年換過幾個主力帳號，還啟用多個「馬甲」帳號（傀儡帳號）。到2019年換上「折毛」主力帳號之後，對古俄史的造假更是一發不可收拾。

其中的核心（也是最早被發覺有問題的詞條）大概是一個歷史上不存在的「卡申銀礦」，被他設定為古羅斯國家特維爾大公國之內。圍繞爭奪這個銀礦，莫斯科大公國和特維爾大公國發生一系列的歷史上不存在的戰爭，涉及一系列歷史上不存在的人物，延綿開去發生一系列不存在的事件。其造假歷史的結構之大，偽造内容之豐富，涉及詞條之多（創建了206個條目），可以說無中生有地硬是寫了一段從未發生過的架空歷史，令人「嘆為觀止」。

他的造假還不止是文字，還包括自製地圖、自製統計圖表、魚目混珠的照片等等。有的詞條由於寫得非常詳細，還被評為優秀條目。他由於「編寫質量高」，還獲得免審核資格、星章等。

有很多人以為「維基百科上的東西就是對的」，於是不加鑑別就引用，這甚至包括不少專家學者，有的甚至用在論文中。儘管在論文中不會直接把引用來源寫成維基，但在不加鑑別下用上維基上給出的引用，同樣導致了錯誤。更有甚者，「折毛」編寫的詞條雖然是中文維基，但也有不少詞條被轉譯為英文甚至是俄文等。

「折毛」系列帳號偽造古代歷史長達十年之久才被發現，有幾個主要原因。

首先，維基百科是一個人人都可編輯的合作性項目，這規格到底需要編輯者的自律和善意。維基固然有編輯進行「先發後審」的工作，但維基條目太多，涉及內容太廣泛，編輯又太少，不可能對每個條目、每次編輯都進行嚴格審核，對自己不熟悉的條目，很可能最多只查一下是否有引用，引用是否符合規範之類，不可能每個引用都去查證一次。所以這套系統與一般的門鎖一樣，都是防君子不防小人。