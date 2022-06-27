Netflix裁員300人再推「低價帶廣告」雙重收入方案，外界關注「串流寄生族」問題

訂閱戶數登頂，又受到競爭者搶市佔威脅，Netflix大動作調整營運方針，先是裁員300名，再預告將推出「低價帶廣告」訂閱方案，打造訂閱費和廣告費的雙重收入，企圖拉抬集團整體營運，而外界預期低價方案落在新台幣270元以下。

Netflix裁員300人，要推出「低價帶廣告」訂閱方案

今（2022）年Netflix營運遇到逆風股價跌了近70%，繳出10年以來最差財報的成績，也是首次用戶流失，收入成長出現放緩窘境。6月23日再發布聲明指出，集團正努力應對營收放緩問題，正在裁減約300名員工。

Netflix聲明表示：「因應集團對部分業務大量投資，我們做出了人事調整，以便和營收成長保持一致，」Netflix強調，針對被解僱員工公司將會努力支持他們度過此一艱難的過渡期。

另一方面，Netflix除了在「節流」上做出行動外，也積極為「開源」做出努力。根據《The Hollywood Reporter》報導指出，Netflix執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos），在坎城創意節（Cannes Lions）證實，未來將推出價格更低且帶廣告訂閱計畫。

報導稱，此一廣告計畫並不是我們所熟知的形式，它更多是針對那些「不太在意廣告的用戶所設計」，但細節上Netflix並未透露太多，也沒有公布低價的訂閱金額以及相關時程等。

直得注意的是，有知情人士告訴《華爾街日報》Google和NBCUniversal在競爭拿到Netflix合作廣告的專案。

若就台灣而言Netflix基礎訂閱的方案共三種：一、基礎方案為新台幣270元，提供480p的解析度；二、標準方案提供1080p解析度，價格為新台幣330元；三高級方案每月月費為390元，提供4K HDR高畫質播放，可同時在4個裝置使用。

這也意味著未來「更低價帶廣告方案」，將落在新台幣270元以下。

至於廣告形式，根據外媒《Fast Company》分析，用戶在觀看串流時也會想要休息，因此AT&T近年宣布Xandr廣告技術部門將在用戶按下暫停鍵時播放廣告。Xandr執行長Brian Lesser強調，這種暫停廣告不會打斷節目，具有高度價值，同時對品牌也相對安全，不會有負面效果。

此外，還有一種廣告模式是「可購物的廣告形式」，2019年時NBC曾在節目中使用這種廣告，而當廣告欄目出現時觀眾可以掃描QR碼，並直接從手機上購買產品；還有的是「直接置入產品」到劇本之中，也能為串流平台帶來更多營收。

Netflix循著有線電視模式，訂費和廣告費的雙重收入

事實上，串流媒體是成本極高的商業模式，對照過去的線電視台業者均有「訂費和廣告費的雙重收入」， 整體獲利比串流平台高出許多。因此各大串流業者均透過各方式，在保全優質內容同時，也在觀眾上獲得更多利益，極有可能走回有線電視台雙重收入的模式。

還有外界也關注「串流寄生族」（冒充同一家庭）的問題。Netflix不斷向外界強調，他們2.22億家庭用戶中，有近1億是非同一家庭的帳戶分享者。營運長 Greg Peters保證不會阻止客戶分享帳號，只是需要「多付一點錢」，而相關的實驗已經在秘魯、智利，還有哥斯大黎加進行。

根據《CNBC》報導，計畫名為「非同住用戶分享計劃」，讓標準計劃和高級計劃（可觀賞4K超高清影片）的主帳戶，可以再加入最多2個非同住用戶的子帳戶，不過每個新增子帳戶需要額外再付出3美元。

近日，美銀證券（BofA Securities）公布調查，1200多名美國消費者中，有79%的受訪者訂閱Netflix，占比遠高於所有其他競爭對手。

雖然Netflix仍在串流平台上佔有主導地位，但這也意味了該公司無法再開拓更多客群，未來的成長動能似乎也開始停滯，又加上越來越多媒體也加入了串流的戰場之中，Netflix才將營運重心轉到了廣告，企圖扭轉市場的質疑重新找回集團繼續發展的動力。

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核稿編輯：翁世航