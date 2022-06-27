2022/06/27,
商業

Netflix裁員300人再推「低價帶廣告」雙重收入方案，外界關注「串流寄生族」問題

Netflix裁員300人再推「低價帶廣告」雙重收入方案，外界關注「串流寄生族」問題
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Netflix除了在「節流」上做出行動外，也積極為「開源」做出努力，先是裁員300名，再預告將推出「低價帶廣告」訂閱方案，打造訂費和廣告費的雙重收入，企圖拉抬集團整體營運。

訂閱戶數登頂，又受到競爭者搶市佔威脅，Netflix大動作調整營運方針，先是裁員300名，再預告將推出「低價帶廣告」訂閱方案，打造訂閱費和廣告費的雙重收入，企圖拉抬集團整體營運，而外界預期低價方案落在新台幣270元以下。

Netflix裁員300人，要推出「低價帶廣告」訂閱方案

今（2022）年Netflix營運遇到逆風股價跌了近70%，繳出10年以來最差財報的成績，也是首次用戶流失，收入成長出現放緩窘境。6月23日再發布聲明指出，集團正努力應對營收放緩問題，正在裁減約300名員工。

Netflix聲明表示：「因應集團對部分業務大量投資，我們做出了人事調整，以便和營收成長保持一致，」Netflix強調，針對被解僱員工公司將會努力支持他們度過此一艱難的過渡期。

另一方面，Netflix除了在「節流」上做出行動外，也積極為「開源」做出努力。根據《The Hollywood Reporter》報導指出，Netflix執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos），在坎城創意節（Cannes Lions）證實，未來將推出價格更低且帶廣告訂閱計畫。

報導稱，此一廣告計畫並不是我們所熟知的形式，它更多是針對那些「不太在意廣告的用戶所設計」，但細節上Netflix並未透露太多，也沒有公布低價的訂閱金額以及相關時程等。

直得注意的是，有知情人士告訴《華爾街日報》Google和NBCUniversal在競爭拿到Netflix合作廣告的專案。

若就台灣而言Netflix基礎訂閱的方案共三種：一、基礎方案為新台幣270元，提供480p的解析度；二、標準方案提供1080p解析度，價格為新台幣330元；三高級方案每月月費為390元，提供4K HDR高畫質播放，可同時在4個裝置使用。

這也意味著未來「更低價帶廣告方案」，將落在新台幣270元以下。

至於廣告形式，根據外媒《Fast Company》分析，用戶在觀看串流時也會想要休息，因此AT&T近年宣布Xandr廣告技術部門將在用戶按下暫停鍵時播放廣告。Xandr執行長Brian Lesser強調，這種暫停廣告不會打斷節目，具有高度價值，同時對品牌也相對安全，不會有負面效果。

此外，還有一種廣告模式是「可購物的廣告形式」，2019年時NBC曾在節目中使用這種廣告，而當廣告欄目出現時觀眾可以掃描QR碼，並直接從手機上購買產品；還有的是「直接置入產品」到劇本之中，也能為串流平台帶來更多營收。

Netflix循著有線電視模式，訂費和廣告費的雙重收入

事實上，串流媒體是成本極高的商業模式，對照過去的線電視台業者均有「訂費和廣告費的雙重收入」， 整體獲利比串流平台高出許多。因此各大串流業者均透過各方式，在保全優質內容同時，也在觀眾上獲得更多利益，極有可能走回有線電視台雙重收入的模式。

還有外界也關注「串流寄生族」（冒充同一家庭）的問題。Netflix不斷向外界強調，他們2.22億家庭用戶中，有近1億是非同一家庭的帳戶分享者。營運長 Greg Peters保證不會阻止客戶分享帳號，只是需要「多付一點錢」，而相關的實驗已經在秘魯、智利，還有哥斯大黎加進行。

根據《CNBC》報導，計畫名為「非同住用戶分享計劃」，讓標準計劃和高級計劃（可觀賞4K超高清影片）的主帳戶，可以再加入最多2個非同住用戶的子帳戶，不過每個新增子帳戶需要額外再付出3美元。

近日，美銀證券（BofA Securities）公布調查，1200多名美國消費者中，有79%的受訪者訂閱Netflix，占比遠高於所有其他競爭對手。

雖然Netflix仍在串流平台上佔有主導地位，但這也意味了該公司無法再開拓更多客群，未來的成長動能似乎也開始停滯，又加上越來越多媒體也加入了串流的戰場之中，Netflix才將營運重心轉到了廣告，企圖扭轉市場的質疑重新找回集團繼續發展的動力。

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核稿編輯：翁世航


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2022/06/17,
科技

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。

來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。

【Lenovo】ThinkPad_P14s_Gen_3_cool3c_彩1

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站

身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo P工作站旗下所有產品皆擁有優異性能、同時兼具相當的耐用度，可以在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士。

這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3不僅擁有高硬體規格，更強調輕薄機身與永續環保，將行動工作站的使用體驗帶到新高度。

厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段

在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3機身厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg，隨身攜帶「超無感」，讓使用者隨時保有高工作效率。

儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備全面的ThinkShield安全服務套件，讓用戶可自訂安全保護功能。

內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯卡，進行各種繁複的多工作業皆游刃有餘。

然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3通過ISV獨立軟體供應商認證，當開啟使用各種專業生產力的軟體，都能達到令人滿意的穩定度與相容性。
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Photo Credit：Lenovo
拜內建NVIDIA RTX獨立顯卡所賜，無論是用AutoCAD繪圖、或用Revit建立龐大的3D模型，轉檔和匯出過程更順暢省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

使用永續材料 符合環保精神

Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，每個環節皆體現永續環保精神。

隨時隨地 以完美效能賦予工作效率

Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。


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