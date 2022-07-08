《高手詞彙必修課》：「有創造力的」這個詞，年年稱霸履歷反感詞票選第一名

文：宋淑荣

強力推薦的「善良詞彙」

「您年輕時一定是位大美人。」

若有人這樣跟我說，那聽起來真的很令人不愉快。美麗與年齡無關，年輕時是美人，難道代表現在上了年紀的我不美麗嗎？所以我不會購買抗皺產品，我也支持某知名女性雜誌總編說的「年紀增長這件事不是我們消除的對象」。她也主張未來應該要用簡單明瞭的「漂亮」，取代「比實際年齡更美」這種形容方式。

臉書的員工都是「駭客」，臉書執行長祖克伯使用了「駭客之道（Hacker Way）」一詞，來形容臉書存在的意義。過去提到駭客，人們首先會想到「Hacking」是「不好的行為」。不過臉書卻獎勵這種「不好的行為」，將其塑造成為一個很出色的想法，而臉書的「按讚」功能就是這種壞行為的結果。他們究竟為什麼會使用這種詞？讓我們來聽聽祖克伯的說明：

「Hacking 是什麼？就是能夠迅速創造或掌握可能發展的領域在什麼方向的事情。駭客之道是使某些事物持續提升，充滿毅力地窮追不捨以完成工作的思考方式。」

「Hacking」這個詞原本指得是「建立高難度的程式，或在該作業過程中感覺到的純粹樂趣」，但不知從何時起被用於「非法攻擊電腦或網路的行為」。

了解真相之後，就可以知道為什麼教科書裡不會出現Hacking 或是駭客之類的詞彙了，主要是因為無法準確表達這些詞的意思。韓國法律將駭客形容為「入侵情報通訊網的人」「散布惡意軟體的人」，在日本法律中則被認為是「非法連線者」，這些定義都是源自這個脈絡。

毫無偏見，毫不扭曲

用詞能讓每個人產生獨有的聯想，所以若使用不得宜，該詞彙的意義就會遭到扭曲、招致誤會。熟悉且了解詞彙影響力的人，會努力避免造成這種情況的用詞，這稱為「政治正確的用詞」。

在這裡，「政治正確的用詞」指得是不會被主觀影響的客觀用詞。使用不具備特定偏見或是刻板印象，而是價值中立的詞彙，就是政治正確的用詞。我稱這些詞彙為「善良詞彙」。擁有能力去挑選意義與意圖相符、甚至還很善良的詞彙來使用，是能夠精巧駕馭詞彙的知識分子必備的能力。

企業的終極目標是賺錢，其中有不少企業不願意使用能為他們賺錢卻有爭議的詞，而是選擇以善良詞彙取代會因偏見、先入為主的觀念、刻板印象而引發紛爭的用詞，並以此獲得消費者的共鳴。

英國連鎖百貨公司約翰路易斯便選擇不在兒童服飾賣場中，使用「女童、男童」等用詞，而是為所有服飾掛上「男童與女童」或「女童與男童」的標籤，並撤下那些有明確男女性別區分的品牌。百貨公司說明，這是為了「克服對兒童服飾的刻板印象，提供孩子與父母更廣泛的選擇權」。

現今的公共領域也致力使用這些善良詞彙。文在寅政府的第一代勞動部長金榮珠曾說：「我們將稱勞工為勞動者」。那麼勞工節也將改稱為勞動節囉？勞工與勞動者究竟有什麼差異，必須要這樣正式改稱？這其實是兩個用詞象徵的語感問題。勞動者是指「提供勞動力，以獲取勞動代價的人」，勞工則有「勤奮做事的苦力」之感。勞動者暗示著勞動者與雇主維持平等關係，而勞工則給人一種弱勢感覺。

此外，日本遺傳學會也曾決定不使用優、劣等詞。因為這很容易形成偏見。他們決定以顯性（明顯的性質）與隱性（隱藏的性質）來取代優劣。

Tips：如同選民會投票給價值觀與哲學和自己相符的候選人，消費者也會選擇購買立意良善、做出良善行為的企業所提供的產品與服務，這種傾向稱為「消費投票」。基於同樣的想法、使用善良詞彙的文章，一定能讓人產生好感，畢竟善良詞彙就是盛裝善良想法的容器。

自我介紹裡最討人厭的「反感詞彙」

「大學畢業為止，我總共交往過24任男友。」

文案撰寫人金東昱說在他曾經在面試員工時，被這一份自我介紹的第一句話吸引。試問，有誰看完這句話之後，能夠不感到好奇呢？自我介紹開頭的這一句話，最後為這位應徵者開啟了就業大門。

我建議各位，既然要表達的意思都一樣，應該儘量選擇能刺激讀者好奇心的用詞。無論是就業、考試、跳槽還是贏得創業機會，對申請者來說雖是「唯一一次的挑戰」，但對審查者來說卻是上百、上千、上萬份申請書當中的一份。這時若能放入讓審查人員眼睛一亮的詞，就能一口氣跨過那道關卡。

那麼究竟有哪些詞既特別，又能夠吸引人的目光呢？

LinkedIN（領英）是商務版的臉書，透過這個空間，求職者可以獲得就業機會，徵才企業也能擁有求才機會。LinkedIN曾分析在自家網站上的1億8700萬份自我介紹，並發表其中最被濫用、最沒有價值，也是人們最不該使用的詞彙，這些詞彙也可以稱為「反感詞彙」。

有創造力的／有組織的／有效的／有動力的／廣泛的經驗／實績／創新的／有責任感的／具分析能力的／擁有解決問題的能力

這些用詞都很模糊、不夠明確。其中「有創造力的」這個詞，更是年年稱霸反感詞票選的第一名。嘴巴上說自己有創造力，但實際上是怎麼有創造力、是否真能相信這樣的創造力，如果沒有足夠的內容可當作依據，只會讓人覺得想把這個詞痛打一頓。所以想要用這個詞的時候，請找找有沒有能夠取代，又能表達自己具創造力的其他用詞吧。

電子郵件垃圾桶喜歡的詞彙

各位必須多加注意讓電子郵件直接進垃圾桶的反感詞彙，都是一些第一眼會覺得像廣告的用詞。

不得了／無法置信／最佳／最好／驚人的／秘訣／收益保證／絕佳的機會／熱烈地／盛讚／爆發性的／限定販售／即將完售

此外，也有一些詞比直接被趕進垃圾桶的反感詞彙還要沒用，都是些會讓人根本連信都不想收的詞。例如在電子郵件主旨上直接寫「免費」，就有很高的機率會被當成垃圾信件。「一折優惠超特價、獲益、賺錢吧、百萬、上億、緊急」等用詞，都會被垃圾信件篩選掉。特殊符號（？、！、％）也都因為有廣告嫌疑，所以會被拒絕收信。

Tips：「我承認是我的錯，如果有人因為我受到傷害，還請原諒我。」一位小有名氣的人士在記者會最後道了歉。乍看之下會覺得這句道歉很完美， 但其實對接受道歉的人來說，這裡面有個會讓人更生氣的用詞，那就是「如果有」。原本的意思是說如果受到傷害，那這個人就道歉，聽在別人耳裡卻像「你可以不必難過，但如果感到難過的話……」道歉反而變成火上加油。道歉時應該把這個詞換掉才對。「向因我而受到傷害的人致上最深的歉意。」

書籍介紹

本文摘錄自《高手詞彙必修課：70個贏得話語權，打造文字亮點的強力詞彙使用法》，遠流出版

作者：宋淑荣

譯者：陳品芳

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