《高手詞彙必修課》：「有創造力的」這個詞，年年稱霸履歷反感詞票選第一名
我們想讓你知道的是
我建議各位，既然要表達的意思都一樣，應該儘量選擇能刺激讀者好奇心的用詞。無論是就業、考試、跳槽還是贏得創業機會，對申請者來說雖是「唯一一次的挑戰」，但對審查者來說卻是上百、上千、上萬份申請書當中的一份。這時若能放入讓審查人員眼睛一亮的詞，就能一口氣跨過那道關卡。
文：宋淑荣
強力推薦的「善良詞彙」
「您年輕時一定是位大美人。」
若有人這樣跟我說，那聽起來真的很令人不愉快。美麗與年齡無關，年輕時是美人，難道代表現在上了年紀的我不美麗嗎？所以我不會購買抗皺產品，我也支持某知名女性雜誌總編說的「年紀增長這件事不是我們消除的對象」。她也主張未來應該要用簡單明瞭的「漂亮」，取代「比實際年齡更美」這種形容方式。
臉書的員工都是「駭客」，臉書執行長祖克伯使用了「駭客之道（Hacker Way）」一詞，來形容臉書存在的意義。過去提到駭客，人們首先會想到「Hacking」是「不好的行為」。不過臉書卻獎勵這種「不好的行為」，將其塑造成為一個很出色的想法，而臉書的「按讚」功能就是這種壞行為的結果。他們究竟為什麼會使用這種詞？讓我們來聽聽祖克伯的說明：
「Hacking 是什麼？就是能夠迅速創造或掌握可能發展的領域在什麼方向的事情。駭客之道是使某些事物持續提升，充滿毅力地窮追不捨以完成工作的思考方式。」
「Hacking」這個詞原本指得是「建立高難度的程式，或在該作業過程中感覺到的純粹樂趣」，但不知從何時起被用於「非法攻擊電腦或網路的行為」。
了解真相之後，就可以知道為什麼教科書裡不會出現Hacking 或是駭客之類的詞彙了，主要是因為無法準確表達這些詞的意思。韓國法律將駭客形容為「入侵情報通訊網的人」「散布惡意軟體的人」，在日本法律中則被認為是「非法連線者」，這些定義都是源自這個脈絡。
毫無偏見，毫不扭曲
用詞能讓每個人產生獨有的聯想，所以若使用不得宜，該詞彙的意義就會遭到扭曲、招致誤會。熟悉且了解詞彙影響力的人，會努力避免造成這種情況的用詞，這稱為「政治正確的用詞」。
在這裡，「政治正確的用詞」指得是不會被主觀影響的客觀用詞。使用不具備特定偏見或是刻板印象，而是價值中立的詞彙，就是政治正確的用詞。我稱這些詞彙為「善良詞彙」。擁有能力去挑選意義與意圖相符、甚至還很善良的詞彙來使用，是能夠精巧駕馭詞彙的知識分子必備的能力。
企業的終極目標是賺錢，其中有不少企業不願意使用能為他們賺錢卻有爭議的詞，而是選擇以善良詞彙取代會因偏見、先入為主的觀念、刻板印象而引發紛爭的用詞，並以此獲得消費者的共鳴。
英國連鎖百貨公司約翰路易斯便選擇不在兒童服飾賣場中，使用「女童、男童」等用詞，而是為所有服飾掛上「男童與女童」或「女童與男童」的標籤，並撤下那些有明確男女性別區分的品牌。百貨公司說明，這是為了「克服對兒童服飾的刻板印象，提供孩子與父母更廣泛的選擇權」。
現今的公共領域也致力使用這些善良詞彙。文在寅政府的第一代勞動部長金榮珠曾說：「我們將稱勞工為勞動者」。那麼勞工節也將改稱為勞動節囉？勞工與勞動者究竟有什麼差異，必須要這樣正式改稱？這其實是兩個用詞象徵的語感問題。勞動者是指「提供勞動力，以獲取勞動代價的人」，勞工則有「勤奮做事的苦力」之感。勞動者暗示著勞動者與雇主維持平等關係，而勞工則給人一種弱勢感覺。
此外，日本遺傳學會也曾決定不使用優、劣等詞。因為這很容易形成偏見。他們決定以顯性（明顯的性質）與隱性（隱藏的性質）來取代優劣。
- Tips：如同選民會投票給價值觀與哲學和自己相符的候選人，消費者也會選擇購買立意良善、做出良善行為的企業所提供的產品與服務，這種傾向稱為「消費投票」。基於同樣的想法、使用善良詞彙的文章，一定能讓人產生好感，畢竟善良詞彙就是盛裝善良想法的容器。
自我介紹裡最討人厭的「反感詞彙」
「大學畢業為止，我總共交往過24任男友。」
文案撰寫人金東昱說在他曾經在面試員工時，被這一份自我介紹的第一句話吸引。試問，有誰看完這句話之後，能夠不感到好奇呢？自我介紹開頭的這一句話，最後為這位應徵者開啟了就業大門。
我建議各位，既然要表達的意思都一樣，應該儘量選擇能刺激讀者好奇心的用詞。無論是就業、考試、跳槽還是贏得創業機會，對申請者來說雖是「唯一一次的挑戰」，但對審查者來說卻是上百、上千、上萬份申請書當中的一份。這時若能放入讓審查人員眼睛一亮的詞，就能一口氣跨過那道關卡。
那麼究竟有哪些詞既特別，又能夠吸引人的目光呢？
LinkedIN（領英）是商務版的臉書，透過這個空間，求職者可以獲得就業機會，徵才企業也能擁有求才機會。LinkedIN曾分析在自家網站上的1億8700萬份自我介紹，並發表其中最被濫用、最沒有價值，也是人們最不該使用的詞彙，這些詞彙也可以稱為「反感詞彙」。
有創造力的／有組織的／有效的／有動力的／廣泛的經驗／實績／創新的／有責任感的／具分析能力的／擁有解決問題的能力
這些用詞都很模糊、不夠明確。其中「有創造力的」這個詞，更是年年稱霸反感詞票選的第一名。嘴巴上說自己有創造力，但實際上是怎麼有創造力、是否真能相信這樣的創造力，如果沒有足夠的內容可當作依據，只會讓人覺得想把這個詞痛打一頓。所以想要用這個詞的時候，請找找有沒有能夠取代，又能表達自己具創造力的其他用詞吧。
電子郵件垃圾桶喜歡的詞彙
各位必須多加注意讓電子郵件直接進垃圾桶的反感詞彙，都是一些第一眼會覺得像廣告的用詞。
不得了／無法置信／最佳／最好／驚人的／秘訣／收益保證／絕佳的機會／熱烈地／盛讚／爆發性的／限定販售／即將完售
此外，也有一些詞比直接被趕進垃圾桶的反感詞彙還要沒用，都是些會讓人根本連信都不想收的詞。例如在電子郵件主旨上直接寫「免費」，就有很高的機率會被當成垃圾信件。「一折優惠超特價、獲益、賺錢吧、百萬、上億、緊急」等用詞，都會被垃圾信件篩選掉。特殊符號（？、！、％）也都因為有廣告嫌疑，所以會被拒絕收信。
- Tips：「我承認是我的錯，如果有人因為我受到傷害，還請原諒我。」一位小有名氣的人士在記者會最後道了歉。乍看之下會覺得這句道歉很完美， 但其實對接受道歉的人來說，這裡面有個會讓人更生氣的用詞，那就是「如果有」。原本的意思是說如果受到傷害，那這個人就道歉，聽在別人耳裡卻像「你可以不必難過，但如果感到難過的話……」道歉反而變成火上加油。道歉時應該把這個詞換掉才對。「向因我而受到傷害的人致上最深的歉意。」
書籍介紹
本文摘錄自《高手詞彙必修課：70個贏得話語權，打造文字亮點的強力詞彙使用法》，遠流出版
作者：宋淑荣
譯者：陳品芳
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
我們想讓你知道的是
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告