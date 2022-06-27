北捷24年沒調過票價難以負荷成本暴增，呼籲中央勿調漲軌道事業電價

經濟部電價費率審議會今（27）日舉行，外界推測電價上漲機率極大，台北捷運公司（下稱：北捷）呼籲中央主管機關通盤考量電價訂價策略，針對軌道事業切勿貿然調漲電價，若電價在此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，面對各項成本不斷增加，實難以負荷。

1997年至2021年，台電已調整電價漲幅約20%

北捷根據台電網站歷年平均單價顯示指出，1997年為2.1575元，2021年已調漲至2.5885元，也就是說1997年至2021年，已調整電價漲幅約20%；加上疫情期間各行各業均受到衝擊，特別是各軌道事業如北捷、桃捷、中捷、高捷、台鐵及高鐵，各業者營收可用「哀鴻遍野」形容。

若以中央主管機關提出電價調漲方案8%計算，北捷初步估算將會增加約1.5億用電營運成本，對於未來企業慘澹經營將是「雪上加霜」；另外，北捷統計，近3年每年電費成本約20億元，主要是車站與電聯車軌道動力用電，包括車站空調、照明、電梯電扶梯及電聯車電力等。

台電目前僅針對軌道動力用電給予優惠，2022年依電價表95%計收，預估減少每個月平均不到300萬元，優惠比例約佔全公司電費僅1.5%，且軌道動力用電僅占約4成，車站用電並無任何的折扣優惠，建議台電也能比照軌道動力用電，提供車站用電一體適用的折扣優惠，以減輕電費調漲後公共運輸業者成本負擔，造成經營困難，影響旅客服務。

Photo Credit: 台北捷運局

為降低電費支出，北捷表示已持續透過各項節能措施減少能源消耗，如傳統照明更換為LED、定頻空調更換為變頻機種等硬體改善措施；另依各時段運量變化，調整部分空調啟閉及適時調度列車班距等，節電成果頗具成效，2021年電費較2020年節省約1億2000萬元。北捷強調，節電措施均是在兼顧旅客服務下進行，已達極限。

24年沒漲過票價，北捷喊：電價若調整實在難以負荷

2020年受全球疫情影響，國境封閉，旅客生活模式改變，運量應聲下滑，2020年平均日運量190.1萬人次、2021年平均日運量145.5萬人次，2022年統計至6月26日平均日運量146.3萬人次，較疫情前2019年平均每日減少約70萬人次。

Photo Credit: 台北捷運局

北捷現行實施票價，是依照1999年核定運價率3.21元／公里所擬定的票價結構，多年來均考量民眾負擔、運具競合以及鼓勵使用大眾運輸的初衷，持續以低票價來提供民眾優質低負擔的運輸服務，並未隨著營運成本逐年增加而進行實質票價調整。

北捷表示，為顧及民眾通勤通學的經常性運輸支出負擔，亦實施捷運與公車轉乘優惠、推出常客優惠措施，並透過商業極大化，以增加業外收入的方式來填補運輸本業的虧損，若電價在此時貿然調整，勢必帶動各項成本上揚，面對各項成本不斷增加，實在難以負荷。



至於電費調漲是否影響票價調整，北捷強調，目前係針對疫情期間電費調漲前，表達軌道運輸業者及公司的心聲及立場，呼籲中央審慎評估軌道公用事業用電大戶訂價策略，維持公共運輸穩定營運。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航