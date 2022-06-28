昔日經濟傲視南亞的斯里蘭卡，如今連中產階級都面臨缺糧缺油的慘況
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馬杜尚卡（Miraj Madushanka）從未想到過，他竟也需要政府的配給糧，使全家人能一天兩餐：斯裡蘭卡目前正深陷該國史上最嚴重經濟危機，包括他在內的無數新興中產階層家庭的生活一落千丈。
文：德國之聲中文網（法新社）
作為一個擁有2200萬人口的島國，積欠了510億美元外債的斯里蘭卡正急速走向破產，國庫枯竭如許，幾乎無錢進口汽油、牛奶、煤氣和衛生紙等日用品。
從無燃料或食物之憂的家庭，眼下正不得不想方設法，解決一日三餐問題，減飯量乃其中一法。
為能買到奇缺的燃料，人們排起長隊。一場危機破壞了多年來，讓整個南亞地區欽羨的這個擁有相對舒適生活方式的國家取得的進展。
災難發生前，27歲的會計師馬杜尚卡在日本學習，並有意留在那裡工作。2018年，父親去世，他匆匆回國，以照顧母親和妹妹。
馬杜尚卡在國內完成了學業，找到一份旅遊業工作。熟料，2019年發生嚴重恐怖襲擊事件，使他很快丟了飯碗。恐襲事件使該國社會和經濟受到猛烈衝擊。
好不容易找到的下一份工作又因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行瘟疫爆發而泡湯。現在，他在一家管理公司幹活，這是他4年來的第4份工。可是，目前，雖說有了可靠的薪水，他也只能勉強養家活口。
就最近幾周，食品價格上漲了3倍，迫使這個家庭尋求政府配給的大米及附近佛教寺廟和清真寺的捐助。馬杜尚卡的儲蓄已經耗光。他告訴說：「現在，還夠勉強活下去，要是有幾個月得不到額外救助，我們就難了。」
總理：經濟已「完全崩潰」
專家們指出，即使是過去的危機，如2009年結束的斯里蘭卡近30年的內戰或2004年毀滅性的海嘯，也沒有給相關地區以外的人們帶來這種程度的痛苦和折磨。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）6月22日表示，經濟已 「完全崩潰」。
直到最近，專家估計佔都市人口15％至20％的斯里蘭卡中產階級尚普遍享有經濟安全，生活舒適。
斯里蘭卡首都可倫坡政策選擇中心高級研究員豐塞卡（Bhavani Fonseka）說：「這場危機確實震驚了中產階級——它迫使他們陷入以前從未遇到過的困境，比如獲得基本物品，儘管花幾個小時排隊，但不知道是否能獲得燃料。過去30年裡，他們確實從未經歷過這樣的衝擊。」
20世紀70年代起，斯里蘭卡中產階級開始興旺。當時，該國經濟向外來貿易和投資開放。此後，中產階級穩步增長，人均GDP激增，超越眾多鄰國。
經濟學家達姆辛格（Chayu Damsinghe）指出：「當時，人們的理想是有房有車，能送孩子上好學校，每隔幾週上一次餐館，並去渡假。可現在，中產階級的夢想似乎已經破滅。」他補充說，「如果連中產階級都在掙扎，可以想像，更多的弱勢群體受到了多大的打擊。」
抗議活動日益增多
今（2022）年4月以來，斯里蘭卡國內抗議現象越來越嚴重。示威者指責總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）及其政府的政策失誤導致經濟崩潰、局勢混亂。5月份，一波暴力抗議活動迫使拉賈帕克薩的兄弟和時任總理拉賈帕克薩下台。
新總理威克瑞米辛赫寄希望於國際貨幣基金組織的救助計劃以及印、中等友好國家的幫助，以確保經濟發展。上週在接受美聯社採訪時，威克瑞米辛赫說，他擔心糧食短缺可能會持續到2024年，烏克蘭戰爭擾亂了全球供應鏈，導致某些商品價格飆升。
去（2021）年，斯里蘭卡政府下令禁止進口化肥，激怒了農民並損害了收成，致使經濟困境更形複雜。禁令在幾個月後取消，但損害已經造成，導致糧食短缺。
苦於糧食儲備不足，政府讓公務員每週五居家，以節省燃料、有時間種植自家水果和蔬菜，為期3個月。根據官方數據，該國食品通脹率達57％。聯合國兒童基金會5月所作的調查結果顯示，斯里蘭卡70％的家庭承認，食品消費減少。
近日一個下午，可倫坡居民湧入一蔬菜市場，酷熱陽光下，人們汗流浹背，仔細比較番茄和橙子與與先前市場的價格。
63歲的一名女性說，她已不再買肉買魚，而只買幾種蔬菜。她一臉痛苦，說：「我很生氣。每種必需品的價格都在上漲——大米、糖、牛奶、雞肉、魚。人們怎麼能吃飽肚子？」
馬杜尚卡的家人已放棄每日三頓，只吃早中餐和晚餐。
新近的一個週五，他母親英里亞尼（Sriyani Kankanamge）磨著椰子，並在一垛薄薄的木柴上燒一壺水。5月份，煤氣罐將用完時，他們想去排隊等候，但似乎是徒勞的，毫無成功把握。曾是閃閃發光的白色廚房的天花板，已被炊煙灰弄得斑斑駁駁。幾年前買的電爐早賣掉了。
英里亞尼的左眼患青光病。遵醫囑，她每天應點兩次眼藥水，但她只點一次，因為，眼藥水價格翻倍了。她回憶說：「這是我有生以來最艱難的時刻。」就在幾個月前，她還經常多做些飯菜送給鄰人。
這家人的收音機和電視機已經關了幾個星期。滑板車停在外面，蓋上了。他們幾乎不再使用它，寧願步行或乘坐公共汽車，也不願排隊買燃料。
一到每天長達3小時停電時分，馬杜尚卡有時會走向總統府附近的主要抗議地點。
像許多斯里蘭卡人一樣，他覺得，唯一的出路是離境。他說，「我有一個簡單的夢想——建一座房子，買一輛車，一週內全職工作，偶爾去渡假。我想結婚成家。但我害怕，這個夢想會破滅，至少在這個國家不再可能實現。」
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