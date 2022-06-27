《捍衛戰士：獨行俠》再創紀錄全球突破10億美元，《貓王艾維斯》北美市場首週表現不俗

口碑好評不斷的《捍衛戰士：獨行俠》，終於在上映31天之後，全球突破10億美元大關，為湯姆克魯斯生涯票房代表作，也風光成為今年第一部、同時也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代以來，第二部達成此里程碑的電影。

至於上周於全球盛大上映的《貓王艾維斯》，首週末也累積突破5000萬美元的票房，對於本片甚至是未來的電影市場而言，都代表「電影院延續吸引人潮」的跡象。

《捍衛戰士：獨行俠》的10億美元征途

由動作片名導約瑟夫科辛斯基（Joseph Kosinski）執導、湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》，斥資1.7億美元打造，而在甫上映之際，就不斷打破票房紀錄，尤其是湯姆克魯斯的生涯紀錄。

本作在美國首週末鎖定「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）的連假檔期，光是五、六、日這3天，就從4732家影院獲得1.267億美元的票房收入，順利成為湯姆克魯斯從影至今，於北美首週票房最高的作品，更是湯姆克魯斯生涯第一部在美國首週末突破1億美元的電影。

到了禮拜一，北美進入「陣亡將士紀念日」假日，單日再收下3380萬美元，在這波連假中，共計收入1.605億美元，打破2007年由《神鬼奇航3：世界的盡頭》（港譯《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》）寫下的1.53億美元成績，成為「陣亡將士紀念日」檔期的最高票房紀錄。

離開首週末之後，進入第二週的《捍衛戰士：獨行俠》在票房表現上相當「止跌」，在票房上持續有所表現，在北美 從4751家影城獲8600萬美元，倘若僅算「第二個週末」的票房，此數字在北美票房歷史中能夠排進前10名；而對比 《捍衛戰士：獨行俠》 首週連假的1.6億票房，第二個週末票房僅下跌32%，這是北美首映超過1億美元的電影中，進入第二個週末的最小跌幅。

這當然並非常態，這些「商業大片」首映後的第二個週末，票房往往會下跌至少50％，舉近期的三部商業大作為例，《蜘蛛人：無家日》和《奇異博士2：失控多重宇宙》在第二個週末均下跌了67%，而DC影業的《蝙蝠俠》則是下跌了50%。換句話說， 《捍衛戰士：獨行俠》在 口碑極佳的狀況下， 跌幅相當有限，仍有亮眼票房，持續存在討論聲量。

兩週過去，《捍衛戰士：獨行俠》 在北美的票房已累積至2.91億美元， 早已超過 2005年同樣由湯姆克魯斯主演的《世界大戰》 的2.43億美元， 《捍衛戰士：獨行俠》 僅花兩週，就成為湯姆克魯斯生涯在北美票房最高的電影。

而第三週、第四週的《捍衛戰士：獨行俠》表現仍然亮眼，持續穩坐票房前兩名的位置，能有這樣的表現，當然代表深受觀眾喜愛，片廠派拉蒙就指出，許多觀眾不斷進電影院二刷、三刷《捍衛戰士：獨行俠》，造成了本片的驚人票房。在北美的第四個週末，16％的觀眾二刷，更有4％的觀眾超過三刷。

至今美國總票房累計至5.21億美元，也早早超越《奇異博士2：失控多重宇宙》的3.98億美元，成為美國今年度票房最高的電影。這也是COVID-19疫情以來，第二部在美國突破4億美元的電影，前一部則是《蜘蛛人：無家日》。

北美締造紀錄之外，《捍衛戰士：獨行俠》全球也已累積10.06億美元，成為湯姆克魯斯生涯首部在全球票房突破10億美元的電影，更超越2018年的《不可能的任務：全面瓦解》（港譯《職業特工隊：叛逆之謎》）的7.91億美元。而能破10億美元票房成為今年度票房最高的電影，是在缺少中國和俄羅斯這兩個主要市場達成的成就，相當難得。

台灣部分，全台累積票房也來到4.87億新台幣，也打破《不可能的任務：全面瓦解》4.47億新台幣的成績，同樣成為湯姆克魯斯在台灣影史票房最高紀錄。

「貓王」對決「獨行俠」

由《紅磨坊》、《大亨小傳》名導巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的音樂傳記電影《貓王艾維斯》，則於6月22日起正式在全球各地上映。

顧名思義，《貓王艾維斯》描述了「貓王」的職業生涯，並找來年輕演員奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演「貓王」一角，而金獎影帝湯姆漢克（Tom Hanks）則飾演惡名昭彰的知名貓王經紀人帕克上校。

從最具代表性的北美市場來看，《貓王艾維斯》與《捍衛戰士：獨行俠》戰得難分難解，最終，上週雙雙以3050萬美元並列票房冠軍。而這樣的票房表現，對於兩片來說都相當不錯。

對於一個年齡觀眾族群較為年長的片子來說，受眾相對受限，但《貓王艾維斯》首週末仍能突破3000萬美元，成績不俗；至於已經上映一個月的《捍衛戰士：獨行俠》，還能在北美突破3000萬美元，也是難得一見的數字，幾乎前所未見。

根據《綜藝報》的消息，《貓王艾維斯》的片廠華納兄弟北美發行總裁傑夫高德斯坦（Jeff Goldstein）就表示，對於《貓王艾維斯》的首週末票房相當機隊，「代表這部電影有一些真正引起共鳴得部分，口碑真的很棒。」

而對於《貓王艾維斯》與《捍衛戰士：獨行俠》雙雄的北美票房大亂鬥，環球影業北美發行總裁吉姆奧爾（Jim Orr）反倒認為這樣的競爭是一件好事，「這太令人鼓舞了，這是一個很好的跡象，代表人們真的很想回到電影院。」