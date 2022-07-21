如果把「儲能」當成買保險，你有選對保單嗎？

文：陳貽評（專長電力系統與微電網系統，人生的精華歲月躬逢其盛遇到第一波儲能系統商業應用爆發期，參與建置臺灣第一套大型電網級儲能系統〔高雄永安案〕，另一案屏東林邊智慧微型電網則獲得2015年APEC ESCI智慧電網銀質獎，開發專案擴及菲律賓與印尼等，現任大同大學電機系兼任助理教授及綠學院綠色帶路人）

小台村最近面臨嚴重的缺水問題，村長很著急，辦了一場創業競賽，招募全村的創業家想辦法。

一位深諳人情世故的創業家腦筋動很快，他動用關係找到一口水井，聘用村莊男丁挑水，每挑一擔水就給分潤，大家為了賺更多，全村的人忙進忙出整天都在挑水。井水的水源並不充裕，一下子就乾涸了，但是對這位創業家來說沒影響，他早已透過炒水井附近的地皮，賺了一筆大錢。

另一位年輕不懂事的創業家，他背著包包隔天就出門，幾年之後他帶著一批工人在村裡蓋了一座自來水廠，徹底解決缺水問題。原來這些年，他去找了一個水源豐沛之地，又找了許多投資人，開始沿路鋪設管線到村莊，最終可以賣水給村民，也賺了一筆錢。最重要的是，因為有了自來水廠，村民的時間可以花在除了挑水之外其他有價值的活動。

雖然我們都說這個社會比的就是誰賺的錢多，但其實我們內心很清楚，這兩個創業家的思維層次完全不同，年輕不懂事的那位創業家更具全局思維，他的創業替社會創造更大的附加價值，同時也實踐ESG。

上禮拜另一位綠色帶路人用這個故事談綠色創業家的思維層次，我發現同一故事中深諳人情世故的創業家在做的事情，正好反映臺灣儲能市場充斥的「賺一票」思維。

對電網來說，儲能的肚子那麼小，怎麼救電力？

513大停電之後，停限電快成為日常，台電為了救電網，到處買「保單」，很多人看到儲能商機，忙進場布局。你看過許多綠學院的文章吹噓儲能是救援投手，你覺得奇怪，「儲能的肚子那麼小，現在也沒多少儲能系統上線，電力系統只要一個發電機組跳機，至少100MW就消失了，儲能怎麼可能救電網呢？」

這種瞬間對電力系統的衝擊量，電力損失當然不是靠儲能來補。儲能是救援投手，你有看過救援投手一上場就投九局的嗎？當然沒有！因為儲能是救頻率而不是救電力。

一般標準的電力系統會提供穩定60Hz頻率的交流電，當一個發電機組跳機，本來穩定的60Hz交流電會受到影響，頻率就會下降，儲能系統這時上場救援，瞬間提供足夠的電力來救電網，讓頻率回到60Hz。現在上線的儲能系統確實不夠，靠著小貓兩三隻沒辦法讓頻率回到60Hz，因此除了鼓勵大家多建置儲能之外，台電必須搭配其他發電機組、讓用電戶卸載、啟動需量反應等方法替電網「滿血」。電力系統並不崇尚個人英雄主義，更看重的是團隊合作能力。

為了救電網，電力交易平台的調頻服務以前規定例如10MW/10MWh的儲能配比就可以，現在的增強型dReg0.5方案則是需要2.5倍的儲能配比，增加功率及容量的搭配達10MW/25MWh以上的規模，也就是你如果用10MW的功率放電給台電，你可以「輸血」電網2.5小時。為了更好地理解，我們來認識兩個重要的名詞，一個是功率，一個是容量。

功率（kW=千瓦）就是提供的力量，一個10MW的儲能，意思就是能提供最高10MW的功率，超過10MW就負荷不了，功率越大，「輸血」的能力越高。容量（kWh=千瓦小時）則是可以持續多久，也就是當提供之後，要維持10MW的持續功率工作，如果需要連續跑2.5小時，就是需要25MWh的電量，意思就是儲能肚子裡裝得下25MWh的電的容量。

因此你需要加買電池容量，代表要額外投資，才能賺到跟以前一樣的錢；不然也可以減少功率小於5MW，電池不用準備那麼多，但這樣你就會賺到比較少的錢。不管怎麼選，都會影響投資報酬率。因此，不要以為「賺一票」很容易，這裡面很多眉角。

Photo Credit: 中央社

對用電大戶來說，儲能的肚子那麼小，怎麼撐兩小時？

同樣因為停限電的問題，再加上媒體不停地渲染儲能有多神，很多公司紛紛來詢問我們儲能系統的價格、規劃方案等。

用電大戶可能會想，既然我的契約容量5ＭＷ，只要裝500kW/1000kWh，就可以滿足用電大戶條款四選一的要求，但為什麼要求最小供電時數需兩小時？這樣不就變成我得買1000kW的電池容量了嗎？兩倍貴耶！那我買UPS不行嗎？

沒錯，確實不太可能靠著肚子那麼小的儲能滿足你工廠多種樣態的用電需求。同樣用剛剛說的功率和容量的概念，如果需要連續跑兩小時，就是需要1000kWh的電量，意思就是儲能肚子裡裝得下1000kWh的電的容量。

容量越高，工廠多種樣態的用電需求就越有機會滿足，且當台電忽然跳電時，你可以靠著儲能給工廠裡絕對不能斷電的設備一點緩衝的時間，你撐個兩小時，也同時給了台電兩小時的緩衝時間，讓他們有時間去救電網，這也是一種ESG高尚的節操。

再者，工廠有些設備同時啟用短時間內會需要非常大的電力，有時候就是因為短時間對電力的需求，讓你只好簽下比較高的契約容量。如果裝了儲能，在設備同時啟用時提供支援，說不定你就可以降低契約容量，也是一種省錢的方法。

買防疫保單不是為了賺錢，同理買儲能保單也不應該只為了賺錢，而是藉此機會讓我們看見根本問題