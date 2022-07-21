如果把「儲能」當成買保險，你有選對保單嗎？
我們想讓你知道的是
不管你是什麼動機買儲能保單，儲能投資同樣需要ESG的全局思維，否則你就會跟文章一開始說的那位深諳人情世故的創業家一樣：看似很賺錢，卻沒有理解根本問題。
文：陳貽評（專長電力系統與微電網系統，人生的精華歲月躬逢其盛遇到第一波儲能系統商業應用爆發期，參與建置臺灣第一套大型電網級儲能系統〔高雄永安案〕，另一案屏東林邊智慧微型電網則獲得2015年APEC ESCI智慧電網銀質獎，開發專案擴及菲律賓與印尼等，現任大同大學電機系兼任助理教授及綠學院綠色帶路人）
小台村最近面臨嚴重的缺水問題，村長很著急，辦了一場創業競賽，招募全村的創業家想辦法。
一位深諳人情世故的創業家腦筋動很快，他動用關係找到一口水井，聘用村莊男丁挑水，每挑一擔水就給分潤，大家為了賺更多，全村的人忙進忙出整天都在挑水。井水的水源並不充裕，一下子就乾涸了，但是對這位創業家來說沒影響，他早已透過炒水井附近的地皮，賺了一筆大錢。
另一位年輕不懂事的創業家，他背著包包隔天就出門，幾年之後他帶著一批工人在村裡蓋了一座自來水廠，徹底解決缺水問題。原來這些年，他去找了一個水源豐沛之地，又找了許多投資人，開始沿路鋪設管線到村莊，最終可以賣水給村民，也賺了一筆錢。最重要的是，因為有了自來水廠，村民的時間可以花在除了挑水之外其他有價值的活動。
雖然我們都說這個社會比的就是誰賺的錢多，但其實我們內心很清楚，這兩個創業家的思維層次完全不同，年輕不懂事的那位創業家更具全局思維，他的創業替社會創造更大的附加價值，同時也實踐ESG。
上禮拜另一位綠色帶路人用這個故事談綠色創業家的思維層次，我發現同一故事中深諳人情世故的創業家在做的事情，正好反映臺灣儲能市場充斥的「賺一票」思維。
對電網來說，儲能的肚子那麼小，怎麼救電力？
513大停電之後，停限電快成為日常，台電為了救電網，到處買「保單」，很多人看到儲能商機，忙進場布局。你看過許多綠學院的文章吹噓儲能是救援投手，你覺得奇怪，「儲能的肚子那麼小，現在也沒多少儲能系統上線，電力系統只要一個發電機組跳機，至少100MW就消失了，儲能怎麼可能救電網呢？」
這種瞬間對電力系統的衝擊量，電力損失當然不是靠儲能來補。儲能是救援投手，你有看過救援投手一上場就投九局的嗎？當然沒有！因為儲能是救頻率而不是救電力。
一般標準的電力系統會提供穩定60Hz頻率的交流電，當一個發電機組跳機，本來穩定的60Hz交流電會受到影響，頻率就會下降，儲能系統這時上場救援，瞬間提供足夠的電力來救電網，讓頻率回到60Hz。現在上線的儲能系統確實不夠，靠著小貓兩三隻沒辦法讓頻率回到60Hz，因此除了鼓勵大家多建置儲能之外，台電必須搭配其他發電機組、讓用電戶卸載、啟動需量反應等方法替電網「滿血」。電力系統並不崇尚個人英雄主義，更看重的是團隊合作能力。
為了救電網，電力交易平台的調頻服務以前規定例如10MW/10MWh的儲能配比就可以，現在的增強型dReg0.5方案則是需要2.5倍的儲能配比，增加功率及容量的搭配達10MW/25MWh以上的規模，也就是你如果用10MW的功率放電給台電，你可以「輸血」電網2.5小時。為了更好地理解，我們來認識兩個重要的名詞，一個是功率，一個是容量。
功率（kW=千瓦）就是提供的力量，一個10MW的儲能，意思就是能提供最高10MW的功率，超過10MW就負荷不了，功率越大，「輸血」的能力越高。容量（kWh=千瓦小時）則是可以持續多久，也就是當提供之後，要維持10MW的持續功率工作，如果需要連續跑2.5小時，就是需要25MWh的電量，意思就是儲能肚子裡裝得下25MWh的電的容量。
因此你需要加買電池容量，代表要額外投資，才能賺到跟以前一樣的錢；不然也可以減少功率小於5MW，電池不用準備那麼多，但這樣你就會賺到比較少的錢。不管怎麼選，都會影響投資報酬率。因此，不要以為「賺一票」很容易，這裡面很多眉角。
對用電大戶來說，儲能的肚子那麼小，怎麼撐兩小時？
同樣因為停限電的問題，再加上媒體不停地渲染儲能有多神，很多公司紛紛來詢問我們儲能系統的價格、規劃方案等。
用電大戶可能會想，既然我的契約容量5ＭＷ，只要裝500kW/1000kWh，就可以滿足用電大戶條款四選一的要求，但為什麼要求最小供電時數需兩小時？這樣不就變成我得買1000kW的電池容量了嗎？兩倍貴耶！那我買UPS不行嗎？
沒錯，確實不太可能靠著肚子那麼小的儲能滿足你工廠多種樣態的用電需求。同樣用剛剛說的功率和容量的概念，如果需要連續跑兩小時，就是需要1000kWh的電量，意思就是儲能肚子裡裝得下1000kWh的電的容量。
容量越高，工廠多種樣態的用電需求就越有機會滿足，且當台電忽然跳電時，你可以靠著儲能給工廠裡絕對不能斷電的設備一點緩衝的時間，你撐個兩小時，也同時給了台電兩小時的緩衝時間，讓他們有時間去救電網，這也是一種ESG高尚的節操。
再者，工廠有些設備同時啟用短時間內會需要非常大的電力，有時候就是因為短時間對電力的需求，讓你只好簽下比較高的契約容量。如果裝了儲能，在設備同時啟用時提供支援，說不定你就可以降低契約容量，也是一種省錢的方法。
買防疫保單不是為了賺錢，同理買儲能保單也不應該只為了賺錢，而是藉此機會讓我們看見根本問題
Tags：
為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。