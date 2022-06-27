2022/06/27,
醫療

今日本土新增2萬8489例、死亡91例，境外移入過半為BA.4及BA.5、防疫醫師：猴痘接觸者須觀察21日

今日本土新增2萬8489例、死亡91例，境外移入過半為BA.4及BA.5、防疫醫師：猴痘接觸者須觀察21日
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

目前累積有驗出BA.5的國家有62國，趨勢還在持續上升中，但沒有爆炸性增加的情形，目前全球還是以BA.2為主流病毒。除此之外，這幾個禮拜也沒有新的報告顯示，BA.4和BA.5會增加重症發生的可能性，羅一鈞指出，雖然傳播力相對高一點點，不需要過度恐慌。

從6月份以來，今（27）日本土死亡個案首次降到100例以下，本土病例更是比前一天下降28％。上週檢驗出的境外移入個案中，有超過一半是新的BA.4及BA.5變異株，但目前還沒有研究顯示新的變異株會增加重症。

針對猴痘疫情，防疫醫師陳婉青指出，可能的接觸者要做21天的觀察，通常在發燒1到3天會出現皮膚的病灶。世界衛生組織（WHO）跟大部分國家都不建議大規模接種猴痘疫苗，且多數症狀是輕微的，不需要特別治療。

本土病例下降28％，死亡病例6月首次降到100以下

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2萬8580例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8489例本土個案及91例境外移入；另確診個案中新增91例死亡。

0627-2022每日確診人數

指揮中心表示，今日新增13450例男性、15022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為台中市（4008例）、高雄市（3888例）、新北市（3679例）、桃園市（2774例）及台南市（2503例）。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土病例比前一天下降28％，另外，中重症個案新增205例，死亡個案新增91例，輕症、無症狀者佔99.58％。91名死亡個案中，有86名有癌症等重大疾病或慢性病史，59人沒有打滿3劑疫苗，51人年齡超過80歲。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日是6月份以來，首次死亡病例降到100例以下，最年輕的個案是30多歲女性，本身接種過1劑疫苗，有慢性神經系統疾病，6月20日因發燒、咳嗽就醫，在醫院做PCR後陽性確診，因共病住院接受治療，最終死因爲心肺衰竭及新冠肺炎。

0627-每日死亡人數

羅一鈞指出，上週檢驗120例境外移入個案的基因定序，其中有61例是BA.4及BA.5，已經超過半數，來源國最多還是以美國為主，德國、法國、新加坡也都檢出較多。

雖然境外移入個案感染BA.4及BA.5的已經超過半數，羅一鈞表示，5月到6月有443例本土病例，定序結果全部都是BA.2，因此新的變異株沒有入境到本土的情況。目前累積有驗出BA.5的國家有62國，趨勢還在持續上升中，但沒有爆炸性增加的情形，目前全球還是以BA.2為主流病毒。

除此之外，這幾個禮拜也沒有新的報告顯示，BA.4和BA.5會增加重症發生的可能性，羅一鈞指出，雖然傳播力相對高一點點，不需要過度恐慌。

第二輪0-6歲家用快篩領取7/1開跑

莊人祥在記者會上宣布，7月1日開始免費提供第二輪0到6歲的5劑家用抗原快篩試劑，對象是2015年9月2號（含）以後的出生者，需攜帶0到6歲幼兒的健保卡，到有實名制銷售的藥局或衛生所領取；沒有拿到健保卡的新生兒，可以在拿到健保卡之後領取。

莊人祥表示，今天早上預防接種諮詢委員會（ACIP）專家召開會議，建議6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗，以降低重症及死亡風險。2劑間隔為4-8週以上。

至於5-11歲兒童的基礎加強劑跟追加劑，這次會議決議，對於免疫不全、免疫力低下且病情穩定者，建議接種基礎加強劑（與第2劑間隔28天）；對於完整接種的對象，建議滿5個月後接種追加劑。

ACIP也建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構與社福照護系統相關工作人員，接種第2次追加劑，建議2劑間隔5個月以上。另外，針對先前通過緊急使用授權（EUA）的Novavax疫苗，ACIP討論後建議使用於18歲以上民眾，可以和其他廠牌交替使用。

有關確診者接種建議，ACIP認為，確診者可自發病日或確診日起3個月、且無急性症狀後接種疫苗。

猴痘接觸者須觀察21日，WHO不建議大規模接種

針對近期的猴痘疫情，防疫醫師陳婉青在記者會上指出，截至16日，全球有56個國家出現猴痘，共將近4000名確診個案。猴痘本身是人畜共同的病毒感染，自然界的法則還不是那麼清楚，目前有證據顯示，非洲原生的一些嚙齒類動物可能是病毒宿主，潛伏期是5-21天，通常為6-13天。

陳婉青表示，如果是確定、或極有可能的接觸者，需要做21天觀察，常見症狀包含發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、筋肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，通常在發燒1到3天會出現皮膚的病灶，常見的部位是臉部蔓延到身體，四肢會比軀幹更容易見到皮膚病灶。皮膚病灶可以分好幾個不同的階段，包含斑疹、丘疹、水泡，到最後才會結痂、脫落。

猴痘主要傳播模式分成幾種，最主要是接觸傳染，也就是直接接觸到感染猴痘的動物，或者病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚和粘膜、被污染的物品；其次，有一部分是飛沫傳播，但通常需要長時間、面對面接觸的情境下才會發生。

世界衛生組織（WHO）跟大部分國家都不建議大規模接種猴痘疫苗，只有高暴露風險的職業或高感染風險的密切接觸者才會建議接種。大部分症狀是輕微的，不需要特別治療，有幾種藥物可以用於治療，但通常只建議用在嚴重或免疫力低下的病患。

陳婉青表示，要預防猴痘的話，假設要前往病毒流行地區，需避免接觸宿主動物，所有食物要徹底煮熟才能使用。再來是避免跟猴痘病患接觸，醫療人員在診治疑似病患時，得配戴適當的防護設備，有任何症狀要及時就醫。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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2022/06/17,
科技

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡

一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。

來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站

身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo P工作站旗下所有產品皆擁有優異性能、同時兼具相當的耐用度，可以在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士。

這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3不僅擁有高硬體規格，更強調輕薄機身與永續環保，將行動工作站的使用體驗帶到新高度。

厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段

在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3機身厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg，隨身攜帶「超無感」，讓使用者隨時保有高工作效率。

儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備全面的ThinkShield安全服務套件，讓用戶可自訂安全保護功能。

內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能

Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯卡，進行各種繁複的多工作業皆游刃有餘。

然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

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Photo Credit：Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3通過ISV獨立軟體供應商認證，當開啟使用各種專業生產力的軟體，都能達到令人滿意的穩定度與相容性。
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Photo Credit：Lenovo
拜內建NVIDIA RTX獨立顯卡所賜，無論是用AutoCAD繪圖、或用Revit建立龐大的3D模型，轉檔和匯出過程更順暢省時，向過去卡卡的情形說掰掰！

使用永續材料 符合環保精神

Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。

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Lenovo ThinkPad P14s Gen 3從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，每個環節皆體現永續環保精神。

隨時隨地 以完美效能賦予工作效率

Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。


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