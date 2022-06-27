今日本土新增2萬8489例、死亡91例，境外移入過半為BA.4及BA.5、防疫醫師：猴痘接觸者須觀察21日
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目前累積有驗出BA.5的國家有62國，趨勢還在持續上升中，但沒有爆炸性增加的情形，目前全球還是以BA.2為主流病毒。除此之外，這幾個禮拜也沒有新的報告顯示，BA.4和BA.5會增加重症發生的可能性，羅一鈞指出，雖然傳播力相對高一點點，不需要過度恐慌。
從6月份以來，今（27）日本土死亡個案首次降到100例以下，本土病例更是比前一天下降28％。上週檢驗出的境外移入個案中，有超過一半是新的BA.4及BA.5變異株，但目前還沒有研究顯示新的變異株會增加重症。
針對猴痘疫情，防疫醫師陳婉青指出，可能的接觸者要做21天的觀察，通常在發燒1到3天會出現皮膚的病灶。世界衛生組織（WHO）跟大部分國家都不建議大規模接種猴痘疫苗，且多數症狀是輕微的，不需要特別治療。
本土病例下降28％，死亡病例6月首次降到100以下
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2萬8580例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬8489例本土個案及91例境外移入；另確診個案中新增91例死亡。
指揮中心表示，今日新增13450例男性、15022例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為台中市（4008例）、高雄市（3888例）、新北市（3679例）、桃園市（2774例）及台南市（2503例）。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土病例比前一天下降28％，另外，中重症個案新增205例，死亡個案新增91例，輕症、無症狀者佔99.58％。91名死亡個案中，有86名有癌症等重大疾病或慢性病史，59人沒有打滿3劑疫苗，51人年齡超過80歲。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日是6月份以來，首次死亡病例降到100例以下，最年輕的個案是30多歲女性，本身接種過1劑疫苗，有慢性神經系統疾病，6月20日因發燒、咳嗽就醫，在醫院做PCR後陽性確診，因共病住院接受治療，最終死因爲心肺衰竭及新冠肺炎。
羅一鈞指出，上週檢驗120例境外移入個案的基因定序，其中有61例是BA.4及BA.5，已經超過半數，來源國最多還是以美國為主，德國、法國、新加坡也都檢出較多。
雖然境外移入個案感染BA.4及BA.5的已經超過半數，羅一鈞表示，5月到6月有443例本土病例，定序結果全部都是BA.2，因此新的變異株沒有入境到本土的情況。目前累積有驗出BA.5的國家有62國，趨勢還在持續上升中，但沒有爆炸性增加的情形，目前全球還是以BA.2為主流病毒。
除此之外，這幾個禮拜也沒有新的報告顯示，BA.4和BA.5會增加重症發生的可能性，羅一鈞指出，雖然傳播力相對高一點點，不需要過度恐慌。
第二輪0-6歲家用快篩領取7/1開跑
莊人祥在記者會上宣布，7月1日開始免費提供第二輪0到6歲的5劑家用抗原快篩試劑，對象是2015年9月2號（含）以後的出生者，需攜帶0到6歲幼兒的健保卡，到有實名制銷售的藥局或衛生所領取；沒有拿到健保卡的新生兒，可以在拿到健保卡之後領取。
莊人祥表示，今天早上預防接種諮詢委員會（ACIP）專家召開會議，建議6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗，以降低重症及死亡風險。2劑間隔為4-8週以上。
至於5-11歲兒童的基礎加強劑跟追加劑，這次會議決議，對於免疫不全、免疫力低下且病情穩定者，建議接種基礎加強劑（與第2劑間隔28天）；對於完整接種的對象，建議滿5個月後接種追加劑。
ACIP也建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員、機構與社福照護系統相關工作人員，接種第2次追加劑，建議2劑間隔5個月以上。另外，針對先前通過緊急使用授權（EUA）的Novavax疫苗，ACIP討論後建議使用於18歲以上民眾，可以和其他廠牌交替使用。
有關確診者接種建議，ACIP認為，確診者可自發病日或確診日起3個月、且無急性症狀後接種疫苗。
猴痘接觸者須觀察21日，WHO不建議大規模接種
針對近期的猴痘疫情，防疫醫師陳婉青在記者會上指出，截至16日，全球有56個國家出現猴痘，共將近4000名確診個案。猴痘本身是人畜共同的病毒感染，自然界的法則還不是那麼清楚，目前有證據顯示，非洲原生的一些嚙齒類動物可能是病毒宿主，潛伏期是5-21天，通常為6-13天。
陳婉青表示，如果是確定、或極有可能的接觸者，需要做21天觀察，常見症狀包含發燒、畏寒、寒顫、出汗、頭痛、筋肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠，通常在發燒1到3天會出現皮膚的病灶，常見的部位是臉部蔓延到身體，四肢會比軀幹更容易見到皮膚病灶。皮膚病灶可以分好幾個不同的階段，包含斑疹、丘疹、水泡，到最後才會結痂、脫落。
猴痘主要傳播模式分成幾種，最主要是接觸傳染，也就是直接接觸到感染猴痘的動物，或者病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚和粘膜、被污染的物品；其次，有一部分是飛沫傳播，但通常需要長時間、面對面接觸的情境下才會發生。
世界衛生組織（WHO）跟大部分國家都不建議大規模接種猴痘疫苗，只有高暴露風險的職業或高感染風險的密切接觸者才會建議接種。大部分症狀是輕微的，不需要特別治療，有幾種藥物可以用於治療，但通常只建議用在嚴重或免疫力低下的病患。
陳婉青表示，要預防猴痘的話，假設要前往病毒流行地區，需避免接觸宿主動物，所有食物要徹底煮熟才能使用。再來是避免跟猴痘病患接觸，醫療人員在診治疑似病患時，得配戴適當的防護設備，有任何症狀要及時就醫。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
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內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
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