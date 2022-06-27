經濟部公布電價費率：住宅每月千度以下凍漲、用電大戶調漲15％，產業界看法不一

經濟部今（27）日公布今（2022）年上半年4至9月的電價費率，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，整體平均幅度為8.4%；同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，此電價調整將由7月1日開始實施。產業界態度不一，盼能有相關配套。

經濟部針對用電大戶調漲電價，平均電價漲幅為8.4%

俄烏戰爭持續，國際能源仍維持高檔震盪的格局。國際能源署（IEA）上周警告，雖然全球再生能源投資持續擴張，但抑制油價飆升，相關投資仍然相當不足。這也意味著全球的高油價問題，在短期上無法有效解決。

目前，台電累計虧損已經擴大為新台幣853億元。為此，今日經濟部召開2022年電價費率審議臨時會，審議上半年4至9月的電價費率，決定針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

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此外，經濟部強調為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲。

同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9%，例如每月用電量1001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1000度不調，如以繳納電費試算，為非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下之家庭用戶，不受影響。

上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4%，平均電價由2.6253元/度調漲為2.8458元/度，以漲用電大戶、不影響基本民生為原則。此電價調整將由7月1日開始實施。

經濟部

經濟部重申，電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會，可以就調幅進行適度調整，不受調幅3%之限制。因應目前國際燃料價格大漲，預估全年油價來到107美元/桶、氣價成本19.68元/立方公尺、煤價307美元/公噸，與過去相比相差甚至數倍，已達可適度調整電價調幅的條件。

經濟部解釋，電價公式為何可超過3%，供電成本持續大幅上漲、下跌時，得因審議會得視電價穩定基金運作情形，做出適度調整。

經濟部

產業界對電價漲看法不一

對此產業界也有許多不同聲音。例如護國神山的台積電回應，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，會配合政府相關規範，善盡企業社會責任。

日前，台玻董事長林伯豐強調，政府若全面調漲電價，是整體發電成本問題，但若只漲用電大戶，就是在處罰用電大戶，製造業恐因生產成本大增而出走。

不過，台塑集團總裁王文淵回應，電價調漲這是全世界性的，不會出走，「我要去哪裡啊，台灣是個島欸，我一出走就掉到海裡了。」

另外，台泥董事長張安平則認為，電價漲8%根本不夠，不可能反映成本，支持政府應和世界腳步接近，逐年調漲電價，但政府應有配套措施。

還有遠東集團總裁徐旭東、聯華神通集團董事長苗豐強均認為，只針對用電大戶調漲並不公平，應該要全民一起調漲節電，並強調電價費率公式計算應該是要調整，而幅度也不應該過大。

至於外界關注「地區性事故停電」，台電強調，近期已從2012年的21019次，降至2021年的8999次，降幅高達57％。另外，由於電網多在室外，台電在全國電網長度有近40萬公里，超過100多萬具變壓器或開關，如同全球其他電業，皆會出現事故性停電。

還有，關於今夏用電情勢，台電公司加強機組運轉維護，日尖峰時間透過發電量可達520萬瓩的太陽光電調節，今年水情較去年好，因此台電將機動調度水力機組，特別在黃昏與夜尖峰時段出力發電，滿足用電需求。

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核稿編輯：翁世航