經濟部公布電價費率：住宅每月千度以下凍漲、用電大戶調漲15％，產業界看法不一
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針對用電大戶調漲電價平均達到8.4%，同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。產業界態度不一，盼能有相關配套。
經濟部今（27）日公布今（2022）年上半年4至9月的電價費率，高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，整體平均幅度為8.4%；同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整，此電價調整將由7月1日開始實施。產業界態度不一，盼能有相關配套。
經濟部針對用電大戶調漲電價，平均電價漲幅為8.4%
俄烏戰爭持續，國際能源仍維持高檔震盪的格局。國際能源署（IEA）上周警告，雖然全球再生能源投資持續擴張，但抑制油價飆升，相關投資仍然相當不足。這也意味著全球的高油價問題，在短期上無法有效解決。
目前，台電累計虧損已經擴大為新台幣853億元。為此，今日經濟部召開2022年電價費率審議臨時會，審議上半年4至9月的電價費率，決定針對用電大戶調漲電價，同時考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商店及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。
高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15%，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但考量內需產業受疫情衝擊，為使其順利復甦，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，此調整影響約2.2萬戶。
此外，經濟部強調為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97%（1272萬戶）也不調漲。
同時為提高節能誘因，住宅用電1001度以上（排除使用維生輔具的身障家庭），電價將調漲9%，例如每月用電量1001度，只有超出的那1度會調漲，其餘1000度不調，如以繳納電費試算，為非夏月每期（兩個月）6592元、夏月7904元以下之家庭用戶，不受影響。
上述方案核算為整體平均電價後，漲幅為8.4%，平均電價由2.6253元/度調漲為2.8458元/度，以漲用電大戶、不影響基本民生為原則。此電價調整將由7月1日開始實施。
經濟部重申，電價公式明定在「供電成本持續大幅上漲或下跌時」，授權電價費率審議會，可以就調幅進行適度調整，不受調幅3%之限制。因應目前國際燃料價格大漲，預估全年油價來到107美元/桶、氣價成本19.68元/立方公尺、煤價307美元/公噸，與過去相比相差甚至數倍，已達可適度調整電價調幅的條件。
經濟部解釋，電價公式為何可超過3%，供電成本持續大幅上漲、下跌時，得因審議會得視電價穩定基金運作情形，做出適度調整。
產業界對電價漲看法不一
對此產業界也有許多不同聲音。例如護國神山的台積電回應，公司致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100%使用再生能源的長期目標，會配合政府相關規範，善盡企業社會責任。
日前，台玻董事長林伯豐強調，政府若全面調漲電價，是整體發電成本問題，但若只漲用電大戶，就是在處罰用電大戶，製造業恐因生產成本大增而出走。
不過，台塑集團總裁王文淵回應，電價調漲這是全世界性的，不會出走，「我要去哪裡啊，台灣是個島欸，我一出走就掉到海裡了。」
另外，台泥董事長張安平則認為，電價漲8%根本不夠，不可能反映成本，支持政府應和世界腳步接近，逐年調漲電價，但政府應有配套措施。
還有遠東集團總裁徐旭東、聯華神通集團董事長苗豐強均認為，只針對用電大戶調漲並不公平，應該要全民一起調漲節電，並強調電價費率公式計算應該是要調整，而幅度也不應該過大。
至於外界關注「地區性事故停電」，台電強調，近期已從2012年的21019次，降至2021年的8999次，降幅高達57％。另外，由於電網多在室外，台電在全國電網長度有近40萬公里，超過100多萬具變壓器或開關，如同全球其他電業，皆會出現事故性停電。
還有，關於今夏用電情勢，台電公司加強機組運轉維護，日尖峰時間透過發電量可達520萬瓩的太陽光電調節，今年水情較去年好，因此台電將機動調度水力機組，特別在黃昏與夜尖峰時段出力發電，滿足用電需求。
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核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。