徐志榮堅持不參選苗栗縣長，國民黨宣布徵召謝福弘，鍾東錦不滿：「正面迎戰，參選到底」
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朱立倫表示謝福弘是忠貞同志，過去長期擔任前農田水利署苗栗管理處處長，對於苗栗各地都非常熟悉，黨中央徵詢前縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌，都強力推薦謝。
（中央社）國民黨今（29）日提名前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選苗栗縣長，謝福弘表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將全力以赴，贏得選戰。國民黨沒有分裂的本錢，大家要團結一致，他會盡最大的努力跟心意與苗栗縣議長鍾東錦溝通。
國民黨：前任現任縣長都強力推薦謝福弘
國民黨下午召開中常會，通過提名謝福弘參選苗栗縣長、提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。謝福弘本人也來到中常會接受鼓勵與打氣，國民黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭，則拉起謝福弘的手，與在場中常委一起高喊「當選」。
朱立倫在會中表示，謝福弘是忠貞同志，過去長期擔任前農田水利署苗栗管理處處長，對於苗栗各地都非常熟悉，黨中央徵詢前縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌，都強力推薦謝福弘代表國民黨參選，國民黨在苗栗要一棒接一棒，把建設做好，一起為謝福弘加油。
黃健庭指出，苗栗縣長參選人提名過程有些波折，原本經溝通協調整合，苗栗各界都認為立委徐志榮是各方最能接受的人選，選策會也在5月30日決議建議徵召徐志榮參選，但徐志榮沒有意願，提名沒有完成，選策會經充分討論，決議建議提名謝福弘參選苗栗縣長。
謝福弘在受訪時表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將挑起這個重責，義不容辭，全力以赴，勇往直前，贏得選戰。他說，「我不是最強的時候，絕對不會出來，但是我出來的時候，我一定是最強的，因為我們擁有苗栗縣最強的正藍軍團隊」。
對於鍾東錦可能參選到底，未來該怎麼辦？謝福弘指出，對這些假設性的問題，他無法回答，但他誠懇呼籲，國民黨真的沒有分裂的本錢，大家要團結一致，在朱立倫的領導之下，讓苗栗的藍天永遠飄揚著中華民國的國旗。
是否有辦法說服鍾東錦？謝福弘表示，他會盡最大的努力跟最大的心意，考慮到鍾東錦的心情，會先與鍾東錦周邊的朋友溝通。
媒體詢問，被提名前是否有先知會鍾東錦？謝福弘說，他也是在今天上午11時左右被臨時告知。一旁的文傳會主委王育敏則補充，今天選策會有開會，通常都是選策會開完會後，若有決定就會通知參選人。
鍾東錦：堅持改革，參選到底
國民黨苗栗縣長提名人選將徵召前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘；積極爭取提名的苗栗縣議長鍾東錦下午發布聲明表示遺憾，將堅持改革路線正面迎戰，參選到底。
國民黨苗栗縣長提名人選原本屬意立委徐志榮，但遭徐志榮婉拒，黨中央幾番勸進未果，選策會今天決議改徵召謝福弘披戰袍；先前多次表達參選意願的鍾東錦得知消息，透過聲明稿表示國民黨再次以突襲形式提名苗栗縣長參選人，「感到遺憾」。
鍾東錦指出，民眾想要的是一個符合民主潮流、能夠即時回應鄉親需求、並且讓民眾信任的政黨，透過公平、公正、公開的初選機制，讓贏得的人師出有名、輸的人心服口服，是一個民主政治應該要有的基本精神，沒想到，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定攸關苗栗縣未來的發展，這是大家所不樂意看到。
鍾東錦表示，自己堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底。鍾東錦說，不管之後面對的對手是2個人、3個人，是黨內或黨外，他都會高舉並揮舞藍軍的旗幟，正面迎戰並贏得勝選。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
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