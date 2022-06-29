徐志榮堅持不參選苗栗縣長，國民黨宣布徵召謝福弘，鍾東錦不滿：「正面迎戰，參選到底」

（中央社）國民黨今（29）日提名前農田水利署苗栗管理處處長謝福弘參選苗栗縣長，謝福弘表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將全力以赴，贏得選戰。國民黨沒有分裂的本錢，大家要團結一致，他會盡最大的努力跟心意與苗栗縣議長鍾東錦溝通。

國民黨：前任現任縣長都強力推薦謝福弘

國民黨下午召開中常會，通過提名謝福弘參選苗栗縣長、提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長。謝福弘本人也來到中常會接受鼓勵與打氣，國民黨主席朱立倫與黨秘書長黃健庭，則拉起謝福弘的手，與在場中常委一起高喊「當選」。

朱立倫在會中表示，謝福弘是忠貞同志，過去長期擔任前農田水利署苗栗管理處處長，對於苗栗各地都非常熟悉，黨中央徵詢前縣長傅學鵬、劉政鴻及現任縣長徐耀昌，都強力推薦謝福弘代表國民黨參選，國民黨在苗栗要一棒接一棒，把建設做好，一起為謝福弘加油。

黃健庭指出，苗栗縣長參選人提名過程有些波折，原本經溝通協調整合，苗栗各界都認為立委徐志榮是各方最能接受的人選，選策會也在5月30日決議建議徵召徐志榮參選，但徐志榮沒有意願，提名沒有完成，選策會經充分討論，決議建議提名謝福弘參選苗栗縣長。

謝福弘在受訪時表示，感謝黨中央對他的期許與重視，他將挑起這個重責，義不容辭，全力以赴，勇往直前，贏得選戰。他說，「我不是最強的時候，絕對不會出來，但是我出來的時候，我一定是最強的，因為我們擁有苗栗縣最強的正藍軍團隊」。

對於鍾東錦可能參選到底，未來該怎麼辦？謝福弘指出，對這些假設性的問題，他無法回答，但他誠懇呼籲，國民黨真的沒有分裂的本錢，大家要團結一致，在朱立倫的領導之下，讓苗栗的藍天永遠飄揚著中華民國的國旗。

是否有辦法說服鍾東錦？謝福弘表示，他會盡最大的努力跟最大的心意，考慮到鍾東錦的心情，會先與鍾東錦周邊的朋友溝通。

媒體詢問，被提名前是否有先知會鍾東錦？謝福弘說，他也是在今天上午11時左右被臨時告知。一旁的文傳會主委王育敏則補充，今天選策會有開會，通常都是選策會開完會後，若有決定就會通知參選人。

鍾東錦：堅持改革，參選到底

國民黨苗栗縣長提名人選將徵召前農委會農田水利署苗栗管理處長謝福弘；積極爭取提名的苗栗縣議長鍾東錦下午發布聲明表示遺憾，將堅持改革路線正面迎戰，參選到底。

國民黨苗栗縣長提名人選原本屬意立委徐志榮，但遭徐志榮婉拒，黨中央幾番勸進未果，選策會今天決議改徵召謝福弘披戰袍；先前多次表達參選意願的鍾東錦得知消息，透過聲明稿表示國民黨再次以突襲形式提名苗栗縣長參選人，「感到遺憾」。

鍾東錦指出，民眾想要的是一個符合民主潮流、能夠即時回應鄉親需求、並且讓民眾信任的政黨，透過公平、公正、公開的初選機制，讓贏得的人師出有名、輸的人心服口服，是一個民主政治應該要有的基本精神，沒想到，選策會小組內的特定成員，依個人派系立場與喜好，決定攸關苗栗縣未來的發展，這是大家所不樂意看到。

鍾東錦表示，自己堅持走改革路線，無所畏懼、參選到底。鍾東錦說，不管之後面對的對手是2個人、3個人，是黨內或黨外，他都會高舉並揮舞藍軍的旗幟，正面迎戰並贏得勝選。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航