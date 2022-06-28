成也媒體，敗也媒體：英國女王的薛西佛斯神話

文：劉燕玉（英國米德賽克斯大學文化史博士候選人）

今年適逢英國女王伊莉莎白二世登基70週年的「白金禧年」（Platinum Jubilee）。據統計，過去半年以來，全英國為此而舉辦的公開慶祝活動高達3673場，其中還不包括3872場民間自發舉辦的街趴。將近半年的慶祝活動最後在6月上旬的女王生日大閱兵、白金漢宮音樂會、聖保羅大教堂的感恩禮拜等大型儀式中，風光劃下句點。

舉凡婚喪喜慶，英國王室的重要儀典，向來是全球媒體矚目的焦點。種種堆疊出王室尊爵不凡形象的繁文縟節，搭配著名牌華服，甚至珠光寶氣的皇冠禮袍，對多數英國民眾來說，不僅形塑出「千年傳統」的古老歷史感，更召喚出國人對過往帝國榮光的記憶。

特別在過去10多年來，英國社會不論在政治、經濟與社會各層面，都歷經了數度重大斷裂──全球金融風暴與撙節政策下的艱苦、民粹政治興起、脫歐，以及兩年多來 COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情造成慘重的經濟與人員耗損（全英因重症致死的人數，至今已達18萬）──此刻的英國社會迫切需要這場盛大的儀典與慶祝儀式，來為兩年半艱辛的防疫生活劃下句點，正式展開「後疫情時代」正常生活。

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王室慶典乃是現代的發明

然而，這套華麗而壯觀的王室儀典，實為19世紀末至20世紀初的現代發明。溫莎王朝 （The House of Windsor）更是第一次世界大戰期間，在民眾普遍的反德情緒下，英王喬治五世為了洗刷王室德國血統的色彩，方於1917年將充滿德國味的「薩克森─科堡─哥達王朝」（House of Saxe-Coburg and Gotha）正式更名為英國包裝的「溫莎王朝」（House of Windsor），延續至今。

透過盛大王室儀典來凝聚國族認同，也大約是同一時期才開始。在此之前，英國民間對王室普遍不具好感；法王路易十六夫婦在法國大革命中遭處決之後，包括維多利亞女王與喬治五世等數名英王，甚至在位期間，有驚無險地逃過幾場暗殺政變危機。

英國史學家康納汀（David Cannadine）便指出， 排場鋪張華麗的王室儀典，表面上似乎承襲著千百年的傳統，實際上卻是19世紀末～20世紀初的新發明。這段期間，英國成功轉型為現代工業社會，國內經濟繁榮，加以首都倫敦完成都市改建，成為市容整齊美觀、交通便利，成為足以映照大英帝國全盛時期的榮光，並能承載廣大市民進入首都親睹儀典盛況的國際大都會。

政治上，隨著1918年國會正式通過婦女參政權，英國正式完成民主化程序，王室政治權力全面削弱，僅存國族的象徵意義，卻不再引發人民對王權的疑懼。自此，華麗鋪張的王室儀典才開始被視為英國重要的國族傳統。霍布斯邦（Eric Hobsbawm）更直指，排場華麗而鋪張的王室儀典，實為現代民族國家為打造淵遠流長的歷史感，同時在激烈的國際霸權競爭之下，回應日益高漲的國族主義而生的「被發明的傳統」。

二戰期間，象徵豐厚歷史傳統的王室儀典，佐以喬治六世木訥寡言、含蓄卻堅毅不撓的形象，與陽剛、充滿激情且口水多過茶的紐倫堡納粹黨代表大會形成強烈對比，在戰爭中更成功地凝聚起英國人民的國族認同與抗德意識。

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成也媒體，敗也媒體

然而，一直要到1953年女王伊莉莎白二世登基大典，英國王室儀典才真正開始成為全國性盛事；其中最重要的關鍵因素，便在於電視的發明與普及。女王登基大典既是王室意義最重大的事件，更是有史以來頭一次透過《BBC》電視轉播舉行的王室儀典。透過電視的影像傳播力量，頭一次，全國各地人民在同一時間端坐家中，便能親睹女王登基大典。

媒體學者Daniel Dayan與Elihu Katz便指出，包括王室儀典在內的重大政治或歷史事件，在當代媒體轉播精密規劃的運鏡、剪輯與特殊的播報方式之下，使所有觀眾同時產生身歷其境的感受；這些「媒體事件」因而具有重新確認社會共同價值、化解內部差異、整合社會的效果，更因此在日益原子化的個人主義社會中，凝聚起「共同體」情感。

但現代媒體實為雙面利刃；王室儀典固然能夠透過媒體來提升人民的親近感與認同，王室成員的種種八卦與醜聞，也同樣能透過媒體的放送重創王室形象，甚至引爆存續危機。從「愛美人勝過愛江山」的溫莎公爵遜位以降，近一世紀以來，「溫莎王朝」可說是不折不扣的媒體產物。

除了王室儀典實況轉播以外，人民對王室的熟悉感主要更來自媒體每日披露的王室成員八卦，甚至醜聞，以及遊走於虛構與真實間的電影與電視劇情。數10年來，英國王室的悲歡離合與紛擾，早已成為全世界收視最高，而且歷久不衰的家庭肥皂劇。

實際上，在女王登基白金禧年前夕，英國王室正經歷黛安娜王妃車禍喪命以來，最嚴重的內部與形象危機。

在人民遭逢百年大疫、吃盡封城與人命、經濟損傷之苦時，哈利王子卻斷然宣布退出王室事務，舉家遷移美國定居，甚至對美國媒體大爆家族鬥爭內幕，徹底背離二戰期間，曾祖父喬治六世堅持全家留守倫敦，與人民並肩作戰；年輕的伊莉莎白公主甚至主動要求從軍，親自開卡車協助後勤補給，好不容易才在民間建立起對王室的信任。