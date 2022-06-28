成淵高中畢業歌爭議：就算教官全面退出校園，校園民主仍然脆弱且幼體化

文：馮輝倫

台北市成淵高中前一陣子舉辦畢業典禮，而畢業典禮前票選畢業歌時，學生投票第一名之畢業歌，其中涉及許多學權議題，包含使用手機、搭電梯及第八節爭議等，卻遭校方以諸多理由阻攔、反對。台灣青年民主協會因此發文力挺學生，筆者認為這件事裡面存在著許多現況校園中存在的問題。

威權應離開校園，尊重校園自由民主

據了解，創作此首歌的學生在投稿後便收到教官的來訊，希望能夠更動裡頭的歌詞，而在學生更動後校方亦未將其納入畢業歌的候選，其後在學生們的據理力爭下校方才將其列入候選。

在釐清問題前，首先需要知道教官制度的由來。

在台灣，教官制度首見於1951年，國民黨政府於台灣恢復在中國地區停止的校園軍訓教育，有一說起因是來自於1949年爆發的四六事件，國民黨政府有感於校園秩序維護的重要而重新推行此制度。無論如何，此制度始實施時，便是希望透過在校園中建立一套監督系統，監察學生教師們的活動，或將政府欲灌輸之事宜，透過教官一職向學生傳遞。

在那個年代，教官的權力甚至比校長還來得大，從《返校》電影或遊戲可見一斑。

是以從脈絡上來看，不難理解教官便是國民黨政府時期校園威權的象徵之一，縱然現況來看有部分的教官為人和善，然而成淵高中的教官便是反例，而只有有反例，便是對於現況自由民主的侵害。在這個個案上，已經並非教官之於學生的爭執，而是校園中威權與民主的戰爭。

在逐漸走向自由開放的現今社會，威權已經過時且不再為台灣社會所追求，2013年立法院審議《高級中等教育法》時，便併同附帶決議一起通過，要求應於2023年8月1日時使教官全面退出校園便是最好的例證。而在教官即將離開校園的這段過渡期，如何能讓師長們漸漸的在校園中不再依靠威權來面對學生，是筆者認為非常重要的一件事情。

台灣社會嚴重幼體化學生

然而教官全面退出校園後，校園中真的就沒有其他問題了嗎？

顯然答案是否決，從這首畢業歌會脫穎而出就可以知道，多數學生對於校規、校方是不夠滿意的。校規規定上課不能使用手機、不能搭電梯上學，學生需要上第八節課等，都讓學生們在畢業歌中將校園比喻為「現代化監獄勞役」。不是說這些規定不能實施，筆者也相信這些規定都有其背後的目的。

Photo Credit: 中央社

然而，有目的不代表強迫學生接受這項規定便是合理的，覺得學生們應該要有更好的成績或生活習慣是好的出發點，但當加上強迫的時候變成為困擾學生們的枷鎖。

舉例而言，大家都知道吃東西應該要飲食均衡，為了你的飲食健康，政府能不能立法強迫大家都應該要飲食均衡，不能吃垃圾食物呢？如果前述的答案是否決，或是你覺得有點怪怪的，那以「為你好」的出發點強迫學生接受規定便是有問題的。

這時候反對論者普遍會說，學生大多數都沒有自治的能力，所以需要校方管理，以此來論述兩者是有差異的。然而，學生大多數沒有自治的能力是依照大人們的判斷，校園中學生與師長們巨大的權力關係落差，也會讓大們們認為大多數學生都沒有自治的能力，然而這件事情並不能直接推導到學生真的沒有自治的能力。

在沒有任何證據或推論便推定「學生普遍都沒有自治的能力」某種程度上便是覺得學生跟幼兒沒有兩樣，為幼體化學生的經典案例。

學生能做的，絕對比大人們認為的還要多，在逐漸自由開放的現在，放手讓學生們去做，若真的碰上障礙再來討論如何處理也不遲，而非僅僅是因為管理方便便推定學生普遍都沒有自治的能力後，再以嚴格的方式限制學生們的自由。

校方大轉彎後，問題依然沒有解決

於台灣青年民主協會發文聲援後的兩天，成淵高中校方便透過媒體表態會尊重學生意見及投票結果，也會藉此機會教育學生。

於筆者來看，校方之所以轉彎只是因為輿論使然，而非真心覺得應該要尊重學生意見及投票結果，否則便不會說出「藉此機會教育學生」這類認為學生在此次事件中需要被教育的話語，不但偷吃了學生豆腐，也再次幼體化學生。

台灣校園內的民主與自由時常被大家忽略，但卻是真真實實地影響台灣數十萬的莘莘學子，這條路上還有許多需要更努力的，也希望台灣社會能夠更加地重視。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航