陳柏惟宣布退出台灣基進：自嘲「毒瘤球員」罷免後還搶著上場，請大家繼續支持team基進

台灣基進前立委陳柏惟退黨傳聞不斷，昨又有媒體爆料，陳柏惟現在與台灣基進高層的互動，就像夫妻分居，就看誰先提出離婚，雖然陳柏惟昨（29）日受訪時強調黨內應加速加強溝通，但今天下午突然在臉書上宣布「美好的一仗已經打過，即日起退出台灣基進」。

罷免後「還搶著上場」，陳柏惟自嘲「毒瘤球員」

陳柏惟今天下午發文表示，他與台灣基進雙方互相化解了所有誤會，他要感謝黨中央願意和自己溝通，溝通過程中的堅定眼神與理直氣緩，也是他看過許多成大事的人的特質，要跟台灣基進說謝謝，誠摯邀請大家繼續熱愛政治、關心台灣、投票改變未來。

陳柏惟表示，這幾年能成為潛力新秀，是因為待在主場台灣名為基進的球隊中，2018年打了漂亮的敗仗、2020年奇蹟般地打倒邪惡帝國、2022年10月23日再次對決險敗（指罷免案），都是球隊勝利，而他剛好在球場上有所表現，讓老球迷新球迷對他們有所期待。

然而陳柏惟表示，10月23日的比賽上受了傷，這個傷非常嚴重，有人到現在還在休養、有人想重回場上結果再次受傷，總教練知道這個傷很嚴重，再亂動可能會報廢，吩咐他冷靜沉澱，而總教練要盡速恢復戰鬥狀況，尋找人才、培養新秀、測試陣容、調度比賽，終日為球隊奔波，「我卻貪戀球迷的歡呼聲，自認復原一直搶著要上場，不給上場就對球隊事務指指點點」。

陳柏惟坦言，這過程中有人離隊、有隊員吵架、讓其他球隊看笑話、也有一日球迷評論的煞有其事，他的忿忿不平、自作主張對球隊造成了傷害，

「我們明明都想為球隊努力，為什麼會變成這樣子？我終於了解到原來沒有對錯，只有權責比重，草創球隊或許總仔有的時候會下來打，但不該用成績評論他，總教練背負著球隊的勝利，要做出有利全體的決策，而賽季結束後沒有掌聲還只有責任」。 那是位懂得「責任我來扛、榮譽歸球員」的好教練，比起其他球隊來說，這依然是我的首選與初衷，而在分工的腳色上，是自己的錯，一個傷兵自以為是教練，反而拖累了球場球員的表現，球隊的團結，讓外人看起來是一個「不能上場就沒有球迷、上場表現可能造成傷害，在休息區指指點點、球迷不斷攻擊球隊」的毒瘤球員。

陳柏惟最後向台灣基進和支持者喊話說，「如果你真心熱愛棒球，不會因為球員離開而離開。在台灣基進所有的酸甜苦辣都是美好的，邀請大家繼續熱愛棒球、關心team基進，買票進場看球」。

而台灣基進也隨後發出聲明，表示柏惟曾經與他們一路打拼，共同經歷了韓流的挫敗，從苦悶中站起，也曾在2020年一同締造感人的奇蹟。很遺憾，在2021年受到了惡意罷免的攻擊，再次面對重大的挫敗，大家都傷痕累累，而風暴中心的柏惟，更是受傷嚴重。

對於柏惟感到疲累、希望休息、與自請離隊的決定，他們感到非常不捨，但仍尊重柏惟的意志，並帶著最初結識時，共同奮鬥的目標持續前進。台灣基進的每一位夥伴，會繼續傳承一路以來的拚搏精神，也感謝柏惟這段時間，為基進的付出與貢獻。相信大家都是台灣隊的成員，未來也會在繼續以不同的方式、在不同的崗位，為台灣隊繼續打拼。

退黨傳言已延燒數月，陳柏惟和基進黨中央出現裂痕

《上報》報導，早於今年3、4月間，陳柏惟和台灣基進雙方關係就已出現重大裂痕，今年4月8日陳柏惟無預警地收到台灣基進中央黨部公文，公文中表示，基進黨中央於3月29日召開中評會，針對有民進黨議員參選人和無黨籍議員參選人使用與陳柏惟合影競選看板一事，對本黨造成一定程度傷害，雖然達成共識不予懲處，但「警告意味」濃厚。

陳柏惟表示自己對看板一事，事先不知情，後來也請對方撤下看板，但收到這樣的公文還是讓他感到十分難過，淑芳就開始越來越難溝通；而隨著年底選戰接近，陳柏惟更是徹底被基進黨晾一邊；台灣基進宣布在台中將提名4名議員參選人，也未見陳柏惟及其團隊的身影，而基進台中黨部要從他原本的立委服務處搬走。

對於這篇報導，陳柏惟昨天對媒體說明，他確實沒有受邀參加提名記者會；提名與參選，作為一個政黨，應該要與黨員以及或是黨智庫的決策者、志工、支持者充分溝通，他認為沒有誰好誰不好，但討論應廣納各方意見，避免淪為被站隊或派系的質疑。

而服務處搬走一事，他則表示自己當時是立委，因此把服務處放在烏日，中彰投的中心，現在要往市區移動，也是非常正確且合理的判斷。

至於高雄三民區議員，曾經的立委辦公室團隊成員陳建良以無黨籍參選，與基進推出的張博洋變成競爭者，陳柏惟表示，過去半年，他的助理的確以無黨籍的身分參加，先前他講出支持「支持張小博（張博洋）、祝福陳建良」，但黨內始終沒有將這句話講給大家知道，這半年的助選活動以及提名行程，坦白說，自己也沒收到邀請，他很想主動去，但不知道這樣對不對。

陳柏惟昨天受訪時也強調，他目前都沒打算幫其他政黨站台輔選助選，並且對台灣基進喊話，「如果我是正資產，讓我能夠放手作戰，如果我是負資產，至少也該對黨內交代」，最後祝福基進，「希望我們是活力有朝氣，且民主又勇敢的政黨。」

雖然聽起來仍對和黨溝通抱持希望，不過今天溝通後，決定退出。

陳柏惟在2017年底至2018年初期間加入台灣基進，並代表該黨競逐高雄市議會三民區議員席次，台語流利講話幽默，經常批判高雄市長候選人韓國瑜的他，開始廣為人知並有不錯的全國聲量，最後拿下1萬2000多票，是該區落選頭。2019年8月5日，台灣基進與民進黨召開聯合記者會，正式宣布共同推薦陳柏惟參與台中區域立委，挑戰國民黨時任立委顏寬恒所在的臺中市第二選區，並在記者會上呼籲台派即使不同黨也務必「抗中保台」。

2020年1月11日，陳柏惟以5073票之差距擊敗尋求連任的顏寬恒，終結顏氏家族長達約30年的參選不敗紀錄，正式當選為台中市第二選區立法委員。也是台灣基進全台灣第一席黨公職，而且進入到國會中。