國民黨苗栗縣長人選喬不定，鍾東錦辦競選總部先動工，批朱立倫捨民調只協調「很奇怪」

代表國民黨參選苗栗縣縣長的人選仍舊喬不定，雖然主席朱立倫希望徵召立委徐志榮，但爭議纏身的苗栗縣議長鍾東錦堅持參選，如今還在苗栗市舉行競選總部的動工儀式，強調應用民調推派人選，而不是用「一個很奇怪的協調制度」。

鍾東錦早在接任國民黨地方黨部主委時，就表態將投入今（2022）年苗栗縣縣長黨內初選。然而，他在5月陸續被指控有殺人、強姦等前科，且傳聞有黑道背景。當時，鍾東錦召開記者會澄清，表示自己只是在不知情情況下，和已婚女子交往，因此沒有「強姦」的問題；殺人的部分，則是20多歲時和同學酒後爭執、劃破對方肚皮，因此被控殺人未遂，事後也取得對方諒解。

鍾東錦在黨內的潛在對手，原本是朱立倫屬意的徐志榮，但徐遲遲不點頭參選。《自由時報》的報導指出，他在24日頭份的感恩祈福傾聽之旅中，也向國民黨中央喊話，希望能獲得提名，就算不能代表國民黨，也會全力參選到底。

因此，在還沒受到提名的情況下下，鍾東錦昨（26）日晚間於臉書發文，自稱「苗栗縣長參選人」，宣示「未戰先降不是我的風格」，並以「苗栗願景，前程似錦」為競選口號。

鍾東錦隨後於今（27）日在苗栗市民族路舉行競選總部動工儀式，副議長李文斌、議員余文忠和江村貴等人都出席支持。他在受訪時指出，自己不是要挑戰黨中央的權威，他認為自己符合參選的資格、且很有勝算。

「這個問題我其實跟主席很早就討論過」，鍾東錦表示，其實一開始如果就用民調，誰第一名就徵召誰、提名誰，根本就沒有現在的紛擾，而朱立倫捨民調不做，用協調的方式詢問大老，「捨掉最好的制度不用，然後去改一個很奇怪的協調制度」，他認為，這對每個縣市都造成很大的紛擾。

除了苗栗縣外，鍾東錦點名，有問題的還有新竹市，在最後也是勉為其難，後來提名了林耕仁，而桃園目前也沒有調整好，「好在這次國民黨連任的縣市長比較多，不然這一定會是天下大亂。」

《聯合新聞網》的報導提到，副議長李文斌表示，鍾東錦的付出與認真，鄉親有目共睹，競選總部動工能展現民意，讓中央看見地方的需求。

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責任編輯：李芯

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