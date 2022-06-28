2022/06/28,
職場

如何不浪費彼此的時間，讓每一次的溝通都能被有效承接？

如何不浪費彼此的時間，讓每一次的溝通都能被有效承接？
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

下一次當我們要開啟對話時，或許也可以想想，上一次你覺得有充分達成溝通目的時，有滿足哪些條件？我們又可以怎麼去優化每一次溝通的時候，讓每一次的溝通都能被有效承接。

文：公關人生相談室

最近收到了家人的信用卡公司郵寄來的信用卡權益說明光碟，打開了黏住光碟的膠帶，看到一個上面寫了「信用卡會員權益手冊」的光碟，沒有附帶其他說明。

老實說，收到時覺得有點好笑也覺得有點無奈。一是家中現在根本沒有有光碟機的電腦；二是想著信用卡公司編了預算印製了光碟、包裝、名條並拿去寄件給信用卡持卡人，這個專案肯定花了不少錢，但是卻完全沒有達到溝通或說明的效果。

或許，對於信用卡公司來說，有製作光碟說明並寄到信用卡持卡人家中，就達成了通知的目的。無論結果是大部分人根本看也沒看只是當作垃圾丟掉，或是像是以往快速瀏覽要使用服務就無法拒絕的隱私權聲明跟使用者條款一樣，只用幾十秒的時間就勾選同意。

如果只是單方面去宣導自己想講的，後續有可能會產生什麼問題呢？

試想一下，沒有看到更新信用卡權益說明的持卡人（無論是因為家裡沒有光碟機或根本不看），之後碰到消費上相關問題，應該也只能進線客服，跳過好幾個語音指示，等待十幾分鐘好不容易接線上客服專員，然後從頭到尾陳述自己的問題。客服專員再照本宣科地唸出他們認為持卡人早該看過的權益說明給他們聽，或許又問了一次之前有沒有收到光碟說明？如果沒有可以再寄一次給他們。

這樣的來回往復，除了增加時間跟金錢成本外，沒有任何人從這條溝通鏈上獲益。就像是我們現在接不完的貸款電話和簡訊，無論是車貸、信貸，雖然都打著申貸方便、迅速的訴求，卻往往在第一次接觸就無法取得接收方的信任，導致只是不斷複製貼上無效的溝通。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我也想起最近參加的一次培力工作坊，現場邀集了近30家企業代表，分成六個小組。每一個企業代表被要求要在30秒時間內，分享一個自己參與過印象深刻的公司方案，並由組員投票選出第一名，代表自己的組別上台跟其他組別代表競賽。各組代表再用1分鐘的時間，闡述自己的方案，並由現場所有與會人員投票，選出最高票的說故事比賽。

在這樣時間限制非常清楚的溝通中，反而可以觀照到日常溝通中可能遺失的元素。比如說提綱挈領地講出自己企業的方案想要解決的社會問題、受益的對象、用什麼不同與以往或其他企業的方式去執行，最後是專案成效的展現（無論是受益對象的回饋，或是量化、質化指標的評估）。這就好像是在寫履歷一樣，用STAR原則（Situation，Task，Action，Result）在有限的履歷版面裡，展現自己的工作成果。

而在口語表達中，又比履歷多點可以活用的部分，無論是表情、聲音還是生動的譬喻。重點是我們想溝通的對象，是否能真切地理解溝通的目的、對方的需求與可以接收到溝通方式。而這樣的體貼與設想，都會是每個良好溝通的開端。

下一次當我們要開啟對話時，或許也可以想想，上一次你覺得有充分達成溝通目的時，有滿足哪些條件？我們又可以怎麼去優化每一次溝通的時候，讓每一次的溝通都能被有效承接，讓溝通兩端的雙方或多方，都能夠感覺自己的時間沒有白費，也能多了解彼此一些。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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2022/06/22,
理財

36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離

36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
photo credit：VI College價值投資學院

我們想讓你知道的是

本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。

財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。

36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。

她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。

擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！

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photo credit：VI College價值投資學院
VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪建議心怡善用負債，打造財富自由並進而追求人生使命感。

給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。

與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。

財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。

心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。

給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。

但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。

如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。

圖表_1_
photo credit：VI College價值投資學院
資產配置比例分配示意圖

但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。

圖表_2
photo credit：VI College價值投資學院
資產配置比例分配示意圖

但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。

給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。

雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。

我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？

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photo credit：VI College價值投資學院

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