英國大使——看似嚴肅，但背後有段段故事值得發掘

曾在九十年代任港督顧問的英國保守黨政治人物黎偉略（Edward Llewellyn），最近成為英國駐意大利大使。

這位1992年來港時年僅28歲的英國人，2016年至21年擔任駐法大使，之前曾當過保守黨幕僚長，大學時是前首相金馬倫（David Cameron）的同學。黎偉略身材矮小，戴一副粗框眼鏡，綽號「細龜」，當年時見於香港新聞。彭定康最近出版《香港日記》，其中一篇是他1992年上任前所寫的，提及將帶來的年輕幕僚黎偉略通曉法德兩文，但不知道對他學廣東話有否幫助。不知道黎在港五年間有否學到粵語。多年過去，已是中年人的他派駐過法意兩大國，加上當年與中國打交道，累積了不少外交經驗。

港人對海外的英國大使大多陌生，但其實不少在海外居住的港人都有英國護照或BNO，或會求助當地英使館。所以多認識英使館，百利無一害。現任英國駐德大使吉娜德（Jill Gillard），來自北愛，也是第一位女大使。她在愛丁堡大學的法文和西班牙文系畢業，亦通德葡兩文和一些捷克文。她曾任英國駐葡大使，與黎偉略一樣有駐兩大國的經驗。上一任的吳思田（Sebastian Wood），曾任駐華大使，在香港主權移交前任中英聯合聯絡小組的一等秘書。他通曉泰文，太太亦是泰國人。吳思田曾頒發入籍證書給德國著名樂隊「死亡褲子」（Die Toten Hosen）的主音 Campino。這位殿堂樂手母親是英國人，他自己幾年前也入了英籍。

而港人最熟悉的駐德大使，莫過於1974至76年駐東德的柯利達爵士（Sir Percy Cradock）。他後來曾經駐華，推動《中英聯合聲明》簽署。柯利達在文革時曾在北京的英國代表處工作，受到紅衛兵攻擊，代表處也被縱火。後來獲派東柏林，成為英國在1974年起於東德設大使館後的第二任大使。1978年，柯利達從東德調回北京，接替後來成為港督的尤德（Sir Edward Youde）任駐華大使。他在九十年代反對英國在港的政治改革，受到爭議。1974起，英國共派七任大使於東德，一直到1990兩德統一為止。

港人長久以來視護照為旅行證件，不論特區還是BNO也如是。在外生活，不妨多了解外交工作，不論是中國還是英使館。現在英國在柏林的大使館，歷史可追溯到19世紀由鐵路大亨沙拉士堡（Bethel Henry Strousberg）所建的沙拉士堡宮（Palais Strousberg），19世紀末賣了給英使館。這大樓在二戰中損毀，1950年被拆，這地也是東德一部分。兩德統一後，英政府將大使館從波恩搬回柏林，並原址重建使館，在2000年落成。

大使和使領館，看似是嚴肅的人和地方，但背後有段段故事值得發掘和探究。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin