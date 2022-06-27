2022/06/27,
國際

英國大使——看似嚴肅，但背後有段段故事值得發掘

英國大使——看似嚴肅，但背後有段段故事值得發掘
黎偉略（Edward Llewellyn）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

港人對海外的英國大使大多陌生，但其實不少在海外居住的港人都有英國護照或BNO，或會求助當地英使館。

曾在九十年代任港督顧問的英國保守黨政治人物黎偉略（Edward Llewellyn），最近成為英國駐意大利大使。

這位1992年來港時年僅28歲的英國人，2016年至21年擔任駐法大使，之前曾當過保守黨幕僚長，大學時是前首相金馬倫（David Cameron）的同學。黎偉略身材矮小，戴一副粗框眼鏡，綽號「細龜」，當年時見於香港新聞。彭定康最近出版《香港日記》，其中一篇是他1992年上任前所寫的，提及將帶來的年輕幕僚黎偉略通曉法德兩文，但不知道對他學廣東話有否幫助。不知道黎在港五年間有否學到粵語。多年過去，已是中年人的他派駐過法意兩大國，加上當年與中國打交道，累積了不少外交經驗。

港人對海外的英國大使大多陌生，但其實不少在海外居住的港人都有英國護照或BNO，或會求助當地英使館。所以多認識英使館，百利無一害。現任英國駐德大使吉娜德（Jill Gillard），來自北愛，也是第一位女大使。她在愛丁堡大學的法文和西班牙文系畢業，亦通德葡兩文和一些捷克文。她曾任英國駐葡大使，與黎偉略一樣有駐兩大國的經驗。上一任的吳思田（Sebastian Wood），曾任駐華大使，在香港主權移交前任中英聯合聯絡小組的一等秘書。他通曉泰文，太太亦是泰國人。吳思田曾頒發入籍證書給德國著名樂隊「死亡褲子」（Die Toten Hosen）的主音 Campino。這位殿堂樂手母親是英國人，他自己幾年前也入了英籍。

而港人最熟悉的駐德大使，莫過於1974至76年駐東德的柯利達爵士（Sir Percy Cradock）。他後來曾經駐華，推動《中英聯合聲明》簽署。柯利達在文革時曾在北京的英國代表處工作，受到紅衛兵攻擊，代表處也被縱火。後來獲派東柏林，成為英國在1974年起於東德設大使館後的第二任大使。1978年，柯利達從東德調回北京，接替後來成為港督的尤德（Sir Edward Youde）任駐華大使。他在九十年代反對英國在港的政治改革，受到爭議。1974起，英國共派七任大使於東德，一直到1990兩德統一為止。

港人長久以來視護照為旅行證件，不論特區還是BNO也如是。在外生活，不妨多了解外交工作，不論是中國還是英使館。現在英國在柏林的大使館，歷史可追溯到19世紀由鐵路大亨沙拉士堡（Bethel Henry Strousberg）所建的沙拉士堡宮（Palais Strousberg），19世紀末賣了給英使館。這大樓在二戰中損毀，1950年被拆，這地也是東德一部分。兩德統一後，英政府將大使館從波恩搬回柏林，並原址重建使館，在2000年落成。

大使和使領館，看似是嚴肅的人和地方，但背後有段段故事值得發掘和探究。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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2022/06/17,
生活

鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情

鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情

我們想讓你知道的是

黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。

在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。

晶生相伴KV-02(final)
photo credit：黑松金酒
史上首支會盤旋舞動的「晶生相伴金門高粱酒」，黑松金酒再度打造奢華愛情藝術品

融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情

當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。

合照2
photo credit：黑松金酒
模範夫妻陶晶瑩李李仁，在婚姻中互相扶持且共面對風雨能攜手相伴一生。

愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前

有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。

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photo credit：黑松金酒
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陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。

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photo credit：黑松金酒
「晶生相伴」金門高粱酒承載著愛與晶粹的承諾，晶生必藏

與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一

晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。

「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。

產品情境圖-2(final)
photo credit：黑松金酒
全台限量20000瓶，將不朽的愛情永久保存。

本文章內容由「黑松金酒」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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