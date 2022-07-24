暗流危險、水深危險、魔神仔危險——別學我這樣，我沒死是運氣

「欸！看我手上這支！」

『這是什麼呀？』

「火珊瑚！我想想，印象中圖鑑上有寫，好像說它有毒，碰到救會像火燒一樣......啊啊啊啊啊痛啊！！」

『快丟掉！你是白癡嗎！？』

「哇啊啊啊像火燒一樣啊！」

大海中央，我一邊甩著手一邊呼天搶地，而同伴無奈地看著我犯蠢，就是在這樣的愚蠢行為下，經驗悄悄地累積，如今的野人漸漸成形。

但這是好的成長模式嗎？

「你師傅是什麼人？」

在野人圈子裡，尤其潛水打魚那一掛的人，很常會問這句話。

這是一句值得思考的話，背後隱含驕傲與悲哀。

我沒有師傅。

我的祖父輩都是游泳好手，祖父喜歡釣魚，但技術不佳常常釣不到，此時他就會惱羞成怒，跳到水裡「趴網」，並指揮父親和大伯趕魚，十分不講武德；而外公更厲害，他能在深水區游泳放網，全程嘴裡都叼著菸。然而他們都過世得早，遺傳給我一身好水性，卻沒有傳承功夫。

「暗流危險、水深危險、魔神仔危險」