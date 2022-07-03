從《羅馬帝國衰亡史》看台灣宗教界反同婚：會大量樹立「異端」的，一定是快要垮掉的社會
我們想讓你知道的是
會大量樹立「異端」並群起攻擊他們的社會，一定是一個自己快要垮掉的不穩定社會。很慶幸這次台灣社會沒有跟著這些宗教狂熱份子一起打擊「同婚異端」，證明台灣社會的體質還算健康，不會因為這些佔台灣人口不到5%的LGBT族群要結婚就天翻地覆。
英國史學家吉朋的巨著《羅馬帝國衰亡史》花了很多篇幅在介紹基督教在羅馬帝國的發展過程，其中「三位一體」的思想演進相當的耐人尋味。基本上在君士坦丁大帝主導的「第一次尼西亞公會議」所通過的《尼西亞信經》就確定了這個思想，但是因為反對「三位一體」的亞流派取得了君士坦丁大帝、以及後繼的羅馬皇帝君士坦提烏斯二世的支持，讓「三位一體」的領袖亞他那修主教被放逐而暫時受挫。
讓「三位一體」被重新確認為正統的思想，是在約維安登基、重新任命亞他那修為主教之後。然而，最後的拍板定案則是在狄奧多西一世宣告「三位一體」的正統地位之後，從此亞流派就被打為異端，受到宗教迫害而衰落。
等一下，我們是在講宗教思想的發展，還是在講政治思想的發展？為什麼「三位一體」思想成為正統，和羅馬帝國的統治者有關？
那是因為當年的羅馬帝國，還是一個政教合一的國家，所以只要是與羅馬帝國安定有關的事務，羅馬皇帝都會插手。因為「三位一體」實在吵得太兇了，沒有人出面來統一基督教各派系的歧見的話，基督教一定會分裂。對於一天到晚為了帝國的完整到處打仗的羅馬帝國來說，是很大的社會危機，所以直接以政治力來解決宗教上的分歧，是社會成本最低的解決方式。
至於「三位一體」的爭議，在狄奧多西一世拍板定案後，就從此天下太平了嗎？當然不是，只要《聖經》裡沒有白紙黑字的寫下「三位一體」，一定會有抱持不同看法的教派持續出現。只是這些教派（例如耶穌基督後期聖徒教會）通常都會被認為是異端就是了。
接下來要討論異端的定義。以「三位一體」這個例子來說，亞流派的主張並不算偏激，他們只是認為基督是上帝所創造的、比人類地位高的「神」，並不具備與上帝相同的地位。即便如此，他們還是信奉《聖經》的虔誠信徒，有必要因為他們信仰上的些微差異，而要把他們視為異端、逐出教會並迫害他們嗎？
絕對必要，因為脆弱的社會是容不下任何異端的，就算異端只造成了一點小小的裂縫，但是因為社會太脆弱了，一點小裂縫都會造成致命的危機。以當年已漸漸衰落的羅馬帝國來說，早已擋不住外來蠻族的入侵了，衰敗的社會需要人民更強的向心力，絕不容許社會上因為不同意見而造成紛爭，所以堅持「三位一體」才會變得那麼重要。
反觀羅馬帝國創國初期，因為國力強盛，甚至容許異族擁有宗教信仰的自由、可以信奉異族自己的神，完全不需要以國家的力量來統一信仰。可見得一個國家越強盛，社會的包容力就越大，越不容易發生打擊異端的情況。
在台灣，2016年的反同婚運動，讓原本互不往來的宗教界，前所未有的團結起來，不論是天主教、基督教、佛教、道教，一致發聲反對同婚納入民法，而2018年的公投結果也讓當年的民進黨政府灰頭土臉。
這個事件，應該可以視為近年來宗教界合力打擊「異端」的代表作，儘管後來同婚轉以專法的型式合法化，但是宗教界團結一致反對同婚的堅定立場卻一直延續至今，只剩下少數幾位法師、牧師用微弱聲音來支持同婚。這次宗教界異常團結的反同婚，背後原因與羅馬帝國支持「三位一體」的原因有些類似：
女性身體被解放，生殖功能被改變，誘發了兩個層次的憂慮：傳統家庭結構的崩解，讓動盪時代家庭作為緩衝的功能消失；在基督教團體身上，家庭價值這條戰線受到嚴重挑戰。
教會傳統上對政治的影響力也在消褪，例如1962年美國最高法院禁止公立學校禱告。連同上述墮胎案的判決出爐後，教會意識到他們必須更積極進軍政治領域。
端傳媒《反對同性婚姻的主力，為什麼來自基督教？》
因為宗教近百年來，在科學與女權運動的雙重夾攻下，已經漸漸失去社會上的影響力，尤其是堅持「家庭價值」這個最後堡壘，又即將要被同婚攻破（這當然是過份誇大的危言聳聽），教徒們的焦慮可想而知。
因為宗教勢力衰微，無法靠宗教自身來反抗，所以就轉攻政治領域，透過組織人民團體（護家盟、幸福盟…）向政府施壓。可惜和羅馬帝國政教合一的環境不同，光靠宗教的教義，並沒有辦法說服大眾一起來鏟除他們所認定的「異端」，所以在同婚專法通過之後，就沒有辦法再繼續有所作為。
如果台灣宗教界的力量沒有那麼衰弱，是否就不會把同婚視為「異端」，甚至轉而接納這些不是「正常異性戀」的族群呢？對照羅馬帝國的衰亡史，我認為非常有可能。會大量樹立「異端」並群起攻擊他們的社會，一定是一個自己快要垮掉的不穩定社會。很慶幸這次台灣社會沒有跟著這些宗教狂熱份子一起打擊「同婚異端」，證明台灣社會的體質還算健康，不會因為這些佔台灣人口不到5%的LGBT族群要結婚就天翻地覆。
君子成人之美，過得幸福的人不必靠別人的不幸來成就自己的幸福，狂熱的打擊「異端」只能突顯自身的無能為力，絕非實現正義的表現，這是我們往後在面對這些動機可疑、理念不明的「反XX」運動時，所應抱持的審慎態度。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。