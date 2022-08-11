台灣工資與物價迷思（四）：不調漲基本工資，是台灣經濟成長趨緩的元兇

在本文的其他部分，我多次提到台灣經濟成長減緩。這是什麼意思？ 本文通過看數據來解釋。

正如本文其他部分所討論的，較不富裕的已開發國家往往會看到更快的經濟成長，因為它們會更快地提高工資以趕上生活成本，這也有助於其經濟更快地擴張。在較富裕的已開發國家中，他們的工資更足夠，因此只需要更慢地增加工資，他們的經濟成長也更慢。

因此，在下面的圖表中，我們可以看到，在東歐較不富裕的國家中，它們的經濟因此自1995年以來增加最快。另一方面，在紐西蘭和以色列等較富裕的國家，經濟規模比台灣大40%到50%，它們的經濟成長速度較慢。在韓國、馬爾他和斯洛維尼亞等中等財富的中等國家中，它們的增加處於中等水平。（本文中的比較是比較人均GDP更接近台灣的國家。）

在這個比較中，台灣和中間國家差不多，應該和韓國一樣有更快的經濟成長。然而，台灣的國內生產總值在這組國家中增加最慢。

作者製作提供 數據來源：其他國家、台灣

正如本文其他部分所討論的，勞動收入和家庭收入是經濟成長的關鍵驅動力，而台灣經濟成長如此緩慢的原因之一，是其工資停滯不前。

在下面的圖表中，我們再次可以看到，在較不富裕的已開發國家中，他們的基本工資自1995年以來增加最快，其次是韓國和斯洛維尼亞等中等國家，然後是紐西蘭和以色列等較富裕的國家。

同樣，在台灣的經濟成長階段，其基本工資應該增加得更快，或者與韓國和斯洛維尼亞差不多。然而，台灣的基本工資再次增加最慢。

作者製作提供 數據來源：其他國家、台灣

由於台灣的工資增加緩慢，台灣的人均家庭消費支出也因此在這組國家中增加最慢。

在其他國家中，我們繼續看到較不富裕的已開發國家的家庭消費支出增加更快，因為它們的基本工資增加更快。

以台灣的經濟發展階段來看，台灣的家庭消費支出應該在這組國家的中間，但反而是最慢的。

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由於台灣的基本工資和家庭消費支出增加緩慢，因此其利潤增加也是最慢的。台灣的勞動收入和家庭收入實在太弱，無法幫助推動企業增加。

但是，台灣的利潤實際上應該增加得更快，至少應該與韓國或以色列相提並論。

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由於台灣經濟成長緩慢，導致其他國家逐漸追趕並超越台灣。

當我們將台灣與較不富裕的東歐國家進行比較時，可以看到它們正在迅速縮小與台灣之間的經濟差距。

1995年，這些國家的經濟規模僅為台灣的13%至43%。到2019年，他們的經濟已經增加到台灣經濟的66%到87%。（本文著眼於2019年之前的GDP增加，以便觀察COVID-19疫情導致經濟成長減緩之前的總體增加趨勢。）

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如前所述，東歐國家經濟快速增加的一個關鍵驅動力是因爲它們的基本工資迅速上漲。我們在本文前面部分看到，在這些東歐國家中，他們的基本工資遠遠不足以支付生活費用，因此他們正在迅速提高工資以迎頭趕上。

因此，這些東歐國家的基本工資從1995年僅占台灣基本工資的6%到19%，此後數倍增加到2019年台灣的61%到80%。事實上，立陶宛的基本工資今年已與台灣持平，未來幾年其他國家也將超過台灣。

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這些東歐國家基本工資的快速增加也導致其家庭消費支出迅速趕上台灣。他們的家庭消費支出從1995年僅占台灣支出的16%到39%增加到2019年的73%到85%之間。

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同樣，東歐國家不斷上升的家庭消費支出，也使它們的利潤迅速趕上台灣。他們的利潤從1995年僅占台灣利潤的18%到54%，增加到2019年台灣利潤的54%到84%之間。

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乍看之下，東歐國家追趕台灣的速度如此之快可能是正常的。按照邏輯，他們一開始不如台灣富裕，因此應該增加得更快。

但是，當我們與韓國相比時，我們將能夠看到台灣的表現實際上並不盡如人意。

在韓國經濟持續快速增加的同時，台灣卻放緩了

韓國是最接近台灣經濟發展階段的經濟體，理論上台灣和韓國應該會出現類似的增加勢頭。

然而，當我們看下面的圖表時，會發現東歐國家對台灣經濟的增加速度，比對韓國的增加速度要快得多。綠色線表示他們對台灣的增加，而藍色線表示他們對韓國的增加。

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換句話說，台灣經濟成長如此緩慢，以至於讓這些東歐國家更快地迎頭趕上。

與台灣經濟相比，東歐國家在1998年至2019年間增加了1.9至3.4倍，而與韓國相比，它們僅增加了1.1至1.9倍。

事實上，當我們看這些線的梯度時，藍線在過去十年左右一直是平的，這意味著韓國的增加速度與這些東歐國家一樣快。但是，但是台灣的發展速度並沒有那麼快。

換言之，在韓國繼續快速增加的同時，台灣卻放緩了。

同樣的趨勢在其他經濟成長驅動力中重複出現。

比較基本工資，東歐國家對台灣的基本工資增加速度是台灣的3.2至4.9倍，而與韓國相比，其基本工資僅增加0.9 至1.5倍。換言之，韓國的基本工資再次以與這些國家一樣快的速度增加，而台灣則沒有。

因此，台灣的成長，已經開始趨緩。

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比較家庭消費支出，我們再次看到東歐國家對台灣的增加速度為1.9至3.5倍，而對韓國的增加速度僅為1.1至2.0倍。韓國再次以與這些國家一樣快的速度增加，而台灣則停滯不前。

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與利潤相比，情況也是如此——東歐國家對台灣的增加速度為1.4到2.8倍，而對韓國的增加速度僅為1.1到2.1倍。