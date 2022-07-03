「好看」背後的設計思維：深度分析蘋果發表會簡報排版技巧
我們想讓你知道的是
在剛剛過去的蘋果WWDC，作軟件功能總結的投影片，設計看上去簡單直接，仔細分析之下，發現這不甚起眼的一頁，背後已經應用了十種排版的思量和技巧。趁這個機會跟大家深入採討一下，蘋果的設計思維吧！
文：上班族簡報日常
每當有蘋果的軟硬體發表會，產品受注目以外，很多人也留意簡報的字體、配色、動畫、特效，希望收歸己用。外在的模仿相對容易，然而蘋果投影片當中簡潔有力、好看順眼的風格，在簡報學習路途上，更重要是去理解背後的設計思維。
在剛剛過去的蘋果WWDC，作軟件功能總結的投影片，設計看上去簡單直接，仔細分析之下，發現這不甚起眼的一頁，背後已經應用了十種排版的思量和技巧。趁這個機會跟大家深入採討一下，蘋果的設計思維吧！
望著空白的投影片不知道從何入手，大概是初接觸簡報時的你和妳，曾經遇過的疑惑。在軟件中把物件對齊並不困難，但是如何分配版面、建立層次、引導視線，就不是一時三刻可以純熟地運用。
賞析別人真實的簡報作品，相比起空白的模板，可以更有效學習當中的技巧，如果能夠偷師背後的邏輯思維，就能夠有更大的幫助。
近幾年的產品發表會中，各大國際廠牌在處理產品的功能總結頁的時候，無不用上方塊切割（tile-based）的風格，雖然各自會滲進一點大小、比例和圓角的變化，設計上也愈見類似，如下圖。
蘋果在六月的WWDC簡介了iOS的新版本，總結箇中的各種新功能的時候，看似並不起眼，然而背後卻隱藏了十項簡報排版的技巧，如下圖。
1. 直接使用手機畫面
其他品牌或是蘋果之前的設計，方塊的框線是不可以超越的，內容或是圖像都是安安份份的在框線之內。這一次蘋果的投影片設計，直接用手機的畫面取代部份的方塊，做法創新之餘又不會突兀，正正就是因爲手機的外型根本就已經是圓角的矩形，所以能夠輕鬆融入原本的設計風格；而且iOS 16多項新功能都是圍繞鎖定畫面，把手機畫面直接放進投影片中，更可配合和展示新的功能。
2. 手機畫面延伸至邊緣以外
相比起把整支手機都放在投影片當中，蘋果的設計只展示手機的一半，視覺上可以營造出其實還有更多內容的暗示，令畫面看起來更為豐富；另一方面，這種做法能夠展示的手機畫面，比起展示整支手機的比例更大，新的鎖定畫面功能自然可以展現得更清楚。
3. 策略性地分配畫面切割
鎖定畫面的幾種新功能，是否隨意地分配於四個手機畫面之內呢？其實當中也有考量。就是功能是位於手機畫面的位置，例如自訂字體是佔畫面的上方，就自然地分配到展示手機上半部的畫面去；相反疊加式通知出現在畫面的下方，就分配到展示手機下半部的畫面。
4. 左右錯開帶來閱讀節奏
當選擇了採用半個手機的畫面，那麼四個畫面在投影片該如何分配呢？這個時候要考慮觀眾視線的進路，大部分觀眾的觀線都是從左往右看，所以蘋果這樣左右錯開地擺放四個手機畫面，視線上是流暢的；要是講求工整而採用了平衡的擺放，難免會出現厚重嚴肅的感覺，而選擇左右錯開的分配，也要小心避免出現左重右輕的情況。
5. 集中視線於主要功能解說
擺放好手機畫面後，就把四個功能的解說文字集中於畫面的中線，因為中線是觀眾最容易留意到的地方； 另外作為主要的功能，解說文字的字體也應該是當中最大的。
6. 創造空間予第二層次解說
我們要是在每一個資訊層次，也遞減字體的大小，固然可以在視覺上突顯當中的分野，而代價將會是最底層的文字可能會變成小得觀眾看示清楚。蘋果的排版的設計，把第二層次的解說（Filter by Focus及Apple Pay Later）巧妙地放在距離主要功能解說，亦即是畫面中線最遠的地方，在投影片的上下邊緣。
這樣的距離可以容許第二層次的文字大小不用作出遞減，變相也避免其餘層次的解說出現字體過小的情況。距離拉遠的設計以外，位置擺位上也有一個巧思，就是與四大手機畫面形成的斜角一樣，視覺上更形統一。
7. A區以垂直四等份作為區間
投影片的左邊部分，我們先稱為「A區」。A區的排版格式，是垂直分為四等份的設計，平均分配能帶出穩定感，在手機畫面以外也劃出了四個接近正方形的區間，來承載顯示其餘的軟件功能。
A區的四個區間統一地使用了圖像在上，文字在下的佈局，比例上也接近投影片正中央的點題iOS圖像，令視線從A區進入右邊B區的時候更有延續性。
8. 中央iOS主圖大小為1：3黃金比例
攝影構圖技巧中經典的井字黃金比例，在這頁投影片也用上了。在中央的點題iOS主圖，上下的大小是以1：3的比例來分配。在投影片的中至右邊，我們先稱之為「B區」，與A區不同的是採取了垂直分為六等份的佈局。
你可能會奇怪為什麼不作三等分的分割呢？這樣做雖然不會影響iOS主圖的黃金比例，但分割出來的區間，面積會跟主圖一樣，嚴重影響了突出主題的效果。那為什麼不跟從A區作垂直四等份的分割呢？這樣做主圖就難以設計成接近正方形的比例，來模仿手機畫面上的程式圖示了。
9. A區四等份B區六等份而非相反
A區與B區的垂直分割，各自有其原則和考慮，然而若是把切割的比例反轉，即是A區六等份而B區四等份，好像不會破壞當中的設計對吧？
視線的走向再一次成為排版設計的參考因素，從左往右的視線，由四等份的A區進入六等份的B區，軟件功能視覺上會變成更密集，有更多更豐富的暗示；相反要是我們把切割的比例反轉，就會出現功能介紹愈見疏離，甚至出現好像不夠功能來填滿投影片的壞印象。
10. A區文字在下而B區文字在上
同樣道理，在A區的排版原則是圖像在上、文字在下，而B區則是相反的做法，設計上除了令AB兩區各自也有統一的視覺處理以外，也暗藏了最後一個設計考量，就是讓文字遠離中央的iOS主圖，以免影響突出主題。下圖分析了圍繞iOS主圖的四個功能介紹區間，背後也花了心思在避免主圖附近出現文字，令主題有十足的舞台。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。