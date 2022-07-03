「好看」背後的設計思維：深度分析蘋果發表會簡報排版技巧

文：上班族簡報日常

每當有蘋果的軟硬體發表會，產品受注目以外，很多人也留意簡報的字體、配色、動畫、特效，希望收歸己用。外在的模仿相對容易，然而蘋果投影片當中簡潔有力、好看順眼的風格，在簡報學習路途上，更重要是去理解背後的設計思維。

在剛剛過去的蘋果WWDC，作軟件功能總結的投影片，設計看上去簡單直接，仔細分析之下，發現這不甚起眼的一頁，背後已經應用了十種排版的思量和技巧。趁這個機會跟大家深入採討一下，蘋果的設計思維吧！

望著空白的投影片不知道從何入手，大概是初接觸簡報時的你和妳，曾經遇過的疑惑。在軟件中把物件對齊並不困難，但是如何分配版面、建立層次、引導視線，就不是一時三刻可以純熟地運用。

賞析別人真實的簡報作品，相比起空白的模板，可以更有效學習當中的技巧，如果能夠偷師背後的邏輯思維，就能夠有更大的幫助。

近幾年的產品發表會中，各大國際廠牌在處理產品的功能總結頁的時候，無不用上方塊切割（tile-based）的風格，雖然各自會滲進一點大小、比例和圓角的變化，設計上也愈見類似，如下圖。

Photo Credit: 截圖自作者

蘋果在六月的WWDC簡介了iOS的新版本，總結箇中的各種新功能的時候，看似並不起眼，然而背後卻隱藏了十項簡報排版的技巧，如下圖。

Photo Credit: 截圖自作者

1. 直接使用手機畫面

其他品牌或是蘋果之前的設計，方塊的框線是不可以超越的，內容或是圖像都是安安份份的在框線之內。這一次蘋果的投影片設計，直接用手機的畫面取代部份的方塊，做法創新之餘又不會突兀，正正就是因爲手機的外型根本就已經是圓角的矩形，所以能夠輕鬆融入原本的設計風格；而且iOS 16多項新功能都是圍繞鎖定畫面，把手機畫面直接放進投影片中，更可配合和展示新的功能。

2. 手機畫面延伸至邊緣以外

相比起把整支手機都放在投影片當中，蘋果的設計只展示手機的一半，視覺上可以營造出其實還有更多內容的暗示，令畫面看起來更為豐富；另一方面，這種做法能夠展示的手機畫面，比起展示整支手機的比例更大，新的鎖定畫面功能自然可以展現得更清楚。

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3. 策略性地分配畫面切割

鎖定畫面的幾種新功能，是否隨意地分配於四個手機畫面之內呢？其實當中也有考量。就是功能是位於手機畫面的位置，例如自訂字體是佔畫面的上方，就自然地分配到展示手機上半部的畫面去；相反疊加式通知出現在畫面的下方，就分配到展示手機下半部的畫面。

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4. 左右錯開帶來閱讀節奏

當選擇了採用半個手機的畫面，那麼四個畫面在投影片該如何分配呢？這個時候要考慮觀眾視線的進路，大部分觀眾的觀線都是從左往右看，所以蘋果這樣左右錯開地擺放四個手機畫面，視線上是流暢的；要是講求工整而採用了平衡的擺放，難免會出現厚重嚴肅的感覺，而選擇左右錯開的分配，也要小心避免出現左重右輕的情況。

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5. 集中視線於主要功能解說

擺放好手機畫面後，就把四個功能的解說文字集中於畫面的中線，因為中線是觀眾最容易留意到的地方； 另外作為主要的功能，解說文字的字體也應該是當中最大的。

6. 創造空間予第二層次解說

我們要是在每一個資訊層次，也遞減字體的大小，固然可以在視覺上突顯當中的分野，而代價將會是最底層的文字可能會變成小得觀眾看示清楚。蘋果的排版的設計，把第二層次的解說（Filter by Focus及Apple Pay Later）巧妙地放在距離主要功能解說，亦即是畫面中線最遠的地方，在投影片的上下邊緣。

這樣的距離可以容許第二層次的文字大小不用作出遞減，變相也避免其餘層次的解說出現字體過小的情況。距離拉遠的設計以外，位置擺位上也有一個巧思，就是與四大手機畫面形成的斜角一樣，視覺上更形統一。

Photo Credit: 截圖自作者

7. A區以垂直四等份作為區間

投影片的左邊部分，我們先稱為「A區」。A區的排版格式，是垂直分為四等份的設計，平均分配能帶出穩定感，在手機畫面以外也劃出了四個接近正方形的區間，來承載顯示其餘的軟件功能。

A區的四個區間統一地使用了圖像在上，文字在下的佈局，比例上也接近投影片正中央的點題iOS圖像，令視線從A區進入右邊B區的時候更有延續性。

Photo Credit: 截圖自作者

8. 中央iOS主圖大小為1：3黃金比例

攝影構圖技巧中經典的井字黃金比例，在這頁投影片也用上了。在中央的點題iOS主圖，上下的大小是以1：3的比例來分配。在投影片的中至右邊，我們先稱之為「B區」，與A區不同的是採取了垂直分為六等份的佈局。

你可能會奇怪為什麼不作三等分的分割呢？這樣做雖然不會影響iOS主圖的黃金比例，但分割出來的區間，面積會跟主圖一樣，嚴重影響了突出主題的效果。那為什麼不跟從A區作垂直四等份的分割呢？這樣做主圖就難以設計成接近正方形的比例，來模仿手機畫面上的程式圖示了。

Photo Credit: 截圖自作者

9. A區四等份B區六等份而非相反

A區與B區的垂直分割，各自有其原則和考慮，然而若是把切割的比例反轉，即是A區六等份而B區四等份，好像不會破壞當中的設計對吧？

視線的走向再一次成為排版設計的參考因素，從左往右的視線，由四等份的A區進入六等份的B區，軟件功能視覺上會變成更密集，有更多更豐富的暗示；相反要是我們把切割的比例反轉，就會出現功能介紹愈見疏離，甚至出現好像不夠功能來填滿投影片的壞印象。

10. A區文字在下而B區文字在上

同樣道理，在A區的排版原則是圖像在上、文字在下，而B區則是相反的做法，設計上除了令AB兩區各自也有統一的視覺處理以外，也暗藏了最後一個設計考量，就是讓文字遠離中央的iOS主圖，以免影響突出主題。下圖分析了圍繞iOS主圖的四個功能介紹區間，背後也花了心思在避免主圖附近出現文字，令主題有十足的舞台。