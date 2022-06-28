中國南海九段線主張被越南人戲稱為「牛舌」，越官方和民間究竟怎麼看「南海衝突」？
我們想讓你知道的是
根據越南的看法，早在1837年越南皇帝──明命帝的諭旨中，便有提到繪製西沙群島的地圖，這也被越南當作越南擁有西沙群島主權的最有力證據。不過在1974年中國與越南爆發海戰，越方戰敗，直到現在，西沙群島由中國實際控制。
「南中國海」是少數不能直接翻譯到越南語的地理名詞，因為在越南語中，「南中國海」被稱做「東海」（Bien Dong）。而越南聲稱擁有主權的「西沙群島」與「南沙群島」也不能直接翻譯，在越南語中，「西沙群島」被稱做「黃沙群島」（Quan Dao Hoang Sa），而「南沙群島」被稱做「長沙群島」（Quan Dao Truong Sa）。
面對中國的南海九段線的主權聲稱，越南人戲稱為「牛舌」，牛舌的確很長，形狀也與九段線相似，當然也與中華民國聲稱的南海十一段線相似。
6月23日，據日本《產經新聞》報導，中國擬將南海設為內水，對此越南外交部重申越南對南海的主權，並呼籲在國際法與1982年聯合國海洋法公約的基礎上解決相關爭端。日本也對此提出異議，並要和東南亞各國與歐美各國一起並肩對抗中國的南海主張。
不過在越南同日的《人民報》中文版中，也就是越南最高規格的官方媒體，則是報導中國在「越南黃沙群島富林島」進行軍事演習，是違背了《東海各方行為宣言》精神，也嚴重侵犯了越南的主權。
所謂《東海各方行為宣言》，也就是中國所謂的《南海各方行為宣言》，英文為「Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea」，以下簡稱「宣言」。
宣言由越南和菲律賓共同起草，並在2002年第八屆東協首腦會議上，由時任中國總理的朱鎔基和東協各國首腦一起簽署。宣言的第一條就是：
「各方重申對《聯合國憲章》宗旨和原則、1982年《聯合國海洋法公約》、《東南亞友好合作條約》、和平共處5項原則和普世公認的其他國際法原則的承諾。」
根據越南《人民報》的解釋，宣言其中一個最重要的原則就是：
「各方承諾保持自我克制，不採取使爭議複雜化、擴大化，影響到地區和平與穩定的行動。本《宣言》不詳列具體行動，不過，我們可以確定為：促使對黃沙、長沙兩大群島主權的爭議複雜化的活動，促使對黃沙、長沙兩大群島主權的爭議擴大化的活動及促使影響到地區和平與穩定的活動。本《宣言》特意強調各方自我克制在現無人居住的島、礁、灘、沙或其他自然構造上不採取居住的行動。」
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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