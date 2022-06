中國南海九段線主張被越南人戲稱為「牛舌」，越官方和民間究竟怎麼看「南海衝突」？

「南中國海」是少數不能直接翻譯到越南語的地理名詞,因為在越南語中,「南中國海」被稱做「東海」(Bien Dong)。而越南聲稱擁有主權的「西沙群島」與「南沙群島」也不能直接翻譯,在越南語中,「西沙群島」被稱做「黃沙群島」(Quan Dao Hoang Sa),而「南沙群島」被稱做「長沙群島」(Quan Dao Truong Sa)。

面對中國的南海九段線的主權聲稱,越南人戲稱為「牛舌」,牛舌的確很長,形狀也與九段線相似,當然也與中華民國聲稱的南海十一段線相似。

Photo Credit: VOA Public Domain 各國宣佈在南海的主權範圍

6月23日,據日本《產經新聞》報導,中國擬將南海設為內水,對此越南外交部重申越南對南海的主權,並呼籲在國際法與1982年聯合國海洋法公約的基礎上解決相關爭端。日本也對此提出異議,並要和東南亞各國與歐美各國一起並肩對抗中國的南海主張。

不過在越南同日的《人民報》中文版中,也就是越南最高規格的官方媒體,則是報導中國在「越南黃沙群島富林島」進行軍事演習,是違背了《東海各方行為宣言》精神,也嚴重侵犯了越南的主權。

所謂《東海各方行為宣言》,也就是中國所謂的《南海各方行為宣言》,英文為「Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea」,以下簡稱「宣言」。

宣言由越南和菲律賓共同起草,並在2002年第八屆東協首腦會議上,由時任中國總理的朱鎔基和東協各國首腦一起簽署。宣言的第一條就是:

「各方重申對《聯合國憲章》宗旨和原則、1982年《聯合國海洋法公約》、《東南亞友好合作條約》、和平共處5項原則和普世公認的其他國際法原則的承諾。」

根據越南《人民報》的解釋,宣言其中一個最重要的原則就是: