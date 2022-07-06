【音樂】連續40年不讓你睡！法國是如何發展出一年一度玩通宵的《音樂節》？

每年的6月21日，法國的大街小巷都會響起各種樂音。業餘愛好者、專業人士、團體、獨奏者、古典、搖滾、爵士、說唱、世界音樂等等，所有人都被邀請，帶著他們的樂器或舞步一起上街。

一年一度的《音樂節》（Fête de la musique，直譯）在今（2022）年慶祝成立40週年，同時它仍然是法國大眾最熱情參與的文化活動，每年都會在法國所有城市的街道、酒吧、餐館和音樂廳聚集數百萬觀眾。

而在國際上，（如同台北引進的藝術活動「白晝之夜」）《音樂節》出口到120個國家，全球許多城市現在也都在這天上街慶祝《音樂節》，這在台灣疫情依舊嚴峻之際，顯然是個「後疫情」時代值得參考的文化政策案例。

Photo Credit: AP / 達志影像 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在今年《音樂節》致詞

1982年左派政府文化預算倍增，屬於所有人的《音樂節》

對一般民眾而言，這個80年代初開始的《音樂節》與當年的文化部長傑克・朗（Jack Lang）的名字總是分不開。當年連兩任的社會黨密特朗（Mitterrand）總統，總左派政府下的文化預算大增，而傑克・朗在文化部長兩屆任期內，一連創建許多藝文機構，如國家圖書館、國家舞蹈中心、國家造型藝術中心、22個地區當代藝術基金等，以及新設藝文活動，如各大音樂節、各大電影節、歐洲遺產日等。

如果説，檯面上是1982年推出了第一屆《音樂節》 ，而這是由當年文化部音樂和舞蹈部主任莫里斯・弗勒雷 （Maurice Fleuret） 在文化部長傑克・朗的想法下正式創建的。

但事實上，起源更早在1976年。當時為法國音樂（France Musique）廣播電台工作的美國音樂家喬爾・科恩（Joël Cohen）在6月21日和12月21日創辦了「音樂農神節」（Saturnales de la Musique），為慶祝夏至和冬至兩個至日 ，通宵播放音樂的特別節目。

幾年後，也就是1981年，同在法國音樂電台的莫里斯・弗勒雷被任命為文化部音樂和舞蹈部主任，之後也才有了這個《音樂節》。