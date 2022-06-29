快速約會直搗黃龍探問財力、生育能力與社會階級，這樣OK嗎？

文：陶曉嫚

最近幾期上架的Podcast，談目標是結婚的實體相親和網路交友，它們的機制設計讓大家可以超高效率地認識人，接著淘汰不適合和沒興趣的對象。

例如快速約會（Speed dating），現場分性別男女各十到二十人，雙方交流時間只有七分鐘、平均一邊只有三分鐘多，就要立刻換到下一位再重複相同流程，反覆十幾回到二十回，比起交友更像是面試兼記憶力大考驗。

告知對方自己的姓名、年齡、畢業學校、工作職位、休閒嗜好之後，差不多就進入倒數計時，時間壓力之下互不相識的兩造客氣無益，直搗黃龍探問最在意的財力、生育能力／意願和社會階級。

「你年收入多少？」

「有房有車嗎？」

「原來你X歲了！再拖下去就生不出小孩囉。」

聽到實際去參加過快速約會的朋友，屢次被問及這些超直白、簡稱沒禮貌的問題，我真心覺得不可思議，並表示如果我去參加，應該會要求主辦單位在桌面設定一個按鍵，一按對方就會立刻從椅子上掉進地洞裡，然後請下一位入座。

沒禮貌就掉地洞？時間限制後無聯絡、已讀不回都代表對方按下「地洞按鈕」

聞言朋友笑我，我對面的地洞一定要挖得超級大，因為會參加快速約會的人，通常不願意在關係上慢工出細活，要在幾分鐘內判斷對方是否值得深入認識，十之八九採取直球對決的風格。

既然大家都不怕冒犯人，我一定會狂按地洞按鍵，掉進裡面的人很快就會滿出來……滿頭斜線的我決定去按對造的地洞按鍵，直接放棄讓自己掉進地洞裡，就不用繼續這樣令人心累又挫敗的過程了。

玩笑歸玩笑，思考更深一層，網路交友的左滑（代表不喜歡）與不回應、實體相親的聊天時間限制後沒聯絡，就代表對方按下了地洞按鈕。

為什麼對方認為這段關係不值得投入？放著不去追問，雙方都有台階下，卻也令人焦躁不安，究竟是哪裡錯了？去追問則是開啟新一輪的尷尬，首先是對方無論說謊還是說真話，都很難讓人吞下去，人總是想要點面子和餘地，再來即使隱約感到對方的指教和觀點有道哩，又有幾個人願意為此改變？對方何苦來哉當這種「壞人」？

另一種極端狀況是，對方恨不得來分析我們的一舉一動，詳細指出究竟哪裡得罪他們或是不夠完美，遇上如此好為人師的人，我們也該想清楚，需要跟不請自來的「教練」深化關係嗎？

究竟該一言不合就謝謝不聯絡，還是再相處一陣子才考慮轉頭走人，端看雙方對於從零開始認識另一個人有多少耐心，隨著我們脫離學生時代、年紀增長成為社會人，時間成本越來越高，可能花七分鐘和一個人實際見面對話都算奢侈了，使用交友軟體只要照片看不順眼，一秒內就被滑掉，連展開對話的機會都沒有。

聊天時有鑑別度的問題，降低被認為沒禮貌的機率

認識人有時間成本，結婚是大事，人生不可能讀取上一個存檔點重練一遍，這也是為什麼在富過三代、持有雙重國籍、就讀世界一流名校的天篷人社群中，由親友介紹、安排相親永遠不過時。

上一輩對某些抽象人格特質的定義和下一代不同，例如爺奶姑舅爸媽眼中的忠厚老實賢慧美麗，和我們認為的忠厚老實賢慧美麗常有很大的落差，但丈量身家和社會階級是有客觀標準的，跨代的交際與人情可茲保證，也省下探問的尷尬與心力。

在市井小民的交友場域中，可以用有鑑別度的問題取代沒禮貌，例如朋友告訴我他的必考題：「你會如何定義一場最棒的旅行？」「你體驗過最棒的旅行經驗是？」

我覺得從旅行展開話題好聰明，正常人都喜歡娛樂、喜歡出去玩，可以輕鬆又開放地聊下去，旅行關乎預算、規劃、願意在哪花錢／省錢、個人感興趣的體驗、遇到狀況如何應變、是否有心深入研究在地文化……有太多細節能核對雙方的三觀契合與否。

當然「最棒的旅行」可以有多種抽換，用比較輕鬆的方式談人生的有限資源如何分配，像是「最有意義的假日」、「最好的年終獎金使用計畫」之類，別再用直球對決當藉口，來美化不動腦筋又失禮地要別人昭告財產身家或生育意願了。

實體相親機制設計的衍生性八卦

大概是在找伴這件事上太心急、得失心太重，導致相親交友場合上充斥違和感超級重的互動方式，讓許多人壓力山大，尷尬到不知道要跟對方聊什麼——本集節目因應七分鐘、半小時、一小時、半天以上的交流時間，有不同的聊天策略來凸顯自己、認識別人，也談天篷人的相親找伴策略。

壞的溝通替好事畫下句點，好的溝通則終結各種壞事，大家不妨敞開心胸，多花幾分鐘認識別人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航