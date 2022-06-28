綠色是爭取墮胎權的顏色：阿根廷的「領巾文化」，每種顏色都有政治立場

布宜諾斯艾利斯街頭有一種特別的現象。無論是服飾店、書報攤、或者糖果店（kiosk），都在販賣不同顏色的領巾。不過這些單色系、寫著標語的領巾，不是為了好看才戴，每種顏色都有清楚的特定立場，下手購買前最好先弄清楚它們代表的意義。

阿根廷有著特別的「領巾文化」，在豐富的社會運動中，不同顏色的領巾也不缺席，代表不同的政治與社會運動訴求。像紫羅蘭色是代表呼籲女性安全、反對女性謀殺的「一個都不能少」運動（Ni Una Menos） 。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 3月18日婦女日，布宜諾斯艾利斯街頭民眾手持紫色領巾遊行。

橘色（或黑色）則是呼籲國家與教會「政教分離」。

Photo Credit: AP / 達志影像 主張政教分離的領巾上寫著「教會和國家，是分開的問題」。

如果你關心毛小孩權益，「對虐待動物說不」（no al maltrato animal）的粉紅色領巾或許是可以下手的選項。

Hola amigxs. Como ya sabrán, Appeva es una protectora de animales que trabaja inalcanzablemente y ad honorem por los animales. Por eso, con unas amigas se nos ocurrió comprar pañuelos con la inscripción 'No al maltrato animal'. Cada pañuelo va a costar $60. pic.twitter.com/D92blQct0U — Guadi (@Gua_alonso) March 29, 2019

另外還有提倡更便於領養兒童的紅色、促進警察人身安全深藍色......根據當地媒體報導，領巾文化鼎盛時期，一共有24種顏色任君挑選。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 阿根廷街頭小販在販賣不同顏色的領巾。

而賣得最好的，是爭取墮胎權的綠領巾，和反對墮胎、擁護生命權（Pro-life）的藍色領巾。

Photo Credit: AP / 達志影像 反對墮胎的領巾上寫著「挽救兩條生命」。

雖然在COVID-19疫情籠罩的兩年內，加上持續的通貨膨脹，阿根廷的街頭運動黯淡不少，街上賣領巾的店家有的倒閉、有的改賣比較賺錢的糖果零食，越來越少看見領巾了。不過綠領巾以另一種姿態，重新出現在地球的另一端。

抵制墮胎禁令的「綠色浪潮」

6月24日，在美國最高法院做出撤銷「羅訴韋德案」合憲權的裁決後，美國各地都出現身穿綠色服飾、高舉綠色旗幟標語的抗議民眾。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國最高法院外，擁護墮胎權的民眾對判決結果表達不滿與憤怒。

Photo Credit: Newscom / 達志影像 紐約聯合廣場上，支持墮胎權的民眾手持綠色的抗議牌子。

綠色不是巧合。綠色成為爭取墮胎權的象徵性顏色已經跨越國界，來到了美國。在此以前，墨西哥、智利、哥倫比亞街頭都曾受這股「綠浪」（marea verde）席捲。

Photo Credit: AP / 達志影像 2019年，墨西哥女性為爭取合法墮胎權走上街頭。

綠色浪潮最早是從哪裡而來？

綠領巾的想法最早出現在2003年的阿根廷。當時港口城市羅薩里奧（Rosario）舉行一場全國婦女大會，在這場會議上，達成了「免費墮胎」、「自由選擇性取向」、「結束各種暴力和歧視」三項長期戰略，並決定在未來的倡議活動上發寫著標語的領巾給民眾配戴。

為什麼要以領巾作為社會運動的一部分呢？這個傳統最早可以回溯阿根廷「五月廣場的母親們」。在1970-1980年代軍事獨裁期間，該國有許多年輕人相繼「被失蹤」，為了知道他們的下落，母親們來到總統府對面、布宜諾斯艾利斯的五月廣場上，手牽手繞著廣場行走、和平抗議。她們配戴白色頭巾，據稱最早是用尿布製成的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 五月廣場上的母親，直到今天仍在尋找阿根廷軍事獨裁期間失蹤的孩子。

之所以選擇綠色，有幾個主要的原因。據稱原來是打算用紫色（紫色是紅色與藍色的混合，一直以來是女性主義運動的通用色），不過當時紫色的顏料不夠，後來選擇了綠色。綠色是一種與阿根廷現有政治或宗教派別無關的顏色，因此任何人都可以佩戴它；另外綠色也代表希望，希望女性能有更好生活。

綠領巾有幾個特點：正中央是一個白絲帶（也有一說是白色頭巾，向五月廣場的母親們致敬），頭巾周圍圍繞著三項訴求 「性教育、避孕、合法墮胎」，意味著有正確的性知識與避孕措施能不致意外懷孕、有合法的墮胎管道，婦女就不必尋求密醫而危及生命。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

​領巾的輕巧、好配戴，阿根廷許多女性和女孩們除了在抗議活動會配戴以外，也會在上班、上課、或者外出時攜帶，作為一種政治宣示。

透過綠領巾，墮胎的討論不再侷限於特定領域，也讓表達觀點不再是禁忌。根據官方數據，在2005年墮胎運動在阿根廷全國展開後，每年幾乎分發給民眾8000條領巾；直到2018年，這類的領巾印製了超過20萬條。可以在任何示威活動中、或是市中心的小店鋪購買，幾個觀光區的記念品區，也可看見綠領巾當作商品賣給好奇的觀光客。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 阿根廷街頭販賣領巾的攤位。

值得一提的是，綠領巾通常與紫色領巾相輔相成，由於拉丁美洲女性失蹤、被謀殺的數量之高，呼籲杜絕性別暴力的「一個都不能少」運動自2015年起相當活躍，連帶也讓同樣關心女性權益、倡導合法墮胎權的綠領巾逐漸被人看見。

被媒體譽為「墮胎權運動的模範生」，阿根廷怎麼做到的？

阿根廷的墮胎權運動自2005年正式展開，2007年提出第一份人工流產的草案，力求將墮胎除罪化和合法化，不過一直到2018年國會才正式討論這份法律草案，草案在2018年遭到阿根廷參議院否決。直到2020年，新任的阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）為屢行競選承諾向國會提交一份法案，允許婦女在懷孕14週內合法實施人工流產（如果是因強暴等非自願原因懷孕、或者危及母體健康，得以於14週之後進行人工流產），該法案於2020年12月正式通過，並在2021年1月24日生效。

阿根廷在墮胎權上取得的成就，讓綠色成為抵制墮胎禁令的象徵，從此傳播到世界各地，也來到美國。除了美國媒體爭相報導這股綠色浪潮，維基百科上最近也出現「綠領巾」的條目。

Photo Credit: Google News 截圖 美國媒體報導拉丁美洲的綠領巾文化。

阿根廷性別專欄作家、同時也是爭取墮胎權的團體「麵包與玫瑰」（Pan y Rosas）成員的穆里休（Celeste Murillo）告訴我，阿根廷成功爭取到合法墮胎的關鍵因素是，在贏得國會支持之前，已經先贏得公眾輿論。

穆里休說，雖然阿根廷參議院在2018年否決了《自願終止妊娠法案》，但她認為「這是國會的失敗，不是運動的失敗」，主流民意當時已經很能支持墮胎權，這也是為什麼僅在兩年之後，當左派政府執政、國會重組之後，法案在眾所矚目下順利通過。