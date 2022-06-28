綠色是爭取墮胎權的顏色：阿根廷的「領巾文化」，每種顏色都有政治立場
我們想讓你知道的是
阿根廷在2020年通過法案將墮胎合法化，成為外媒口中的墮胎權運動「模範生」。他們是怎麼成功辦到的？
布宜諾斯艾利斯街頭有一種特別的現象。無論是服飾店、書報攤、或者糖果店（kiosk），都在販賣不同顏色的領巾。不過這些單色系、寫著標語的領巾，不是為了好看才戴，每種顏色都有清楚的特定立場，下手購買前最好先弄清楚它們代表的意義。
阿根廷有著特別的「領巾文化」，在豐富的社會運動中，不同顏色的領巾也不缺席，代表不同的政治與社會運動訴求。像紫羅蘭色是代表呼籲女性安全、反對女性謀殺的「一個都不能少」運動（Ni Una Menos） 。
橘色（或黑色）則是呼籲國家與教會「政教分離」。
如果你關心毛小孩權益，「對虐待動物說不」（no al maltrato animal）的粉紅色領巾或許是可以下手的選項。
另外還有提倡更便於領養兒童的紅色、促進警察人身安全深藍色......根據當地媒體報導，領巾文化鼎盛時期，一共有24種顏色任君挑選。
而賣得最好的，是爭取墮胎權的綠領巾，和反對墮胎、擁護生命權（Pro-life）的藍色領巾。
雖然在COVID-19疫情籠罩的兩年內，加上持續的通貨膨脹，阿根廷的街頭運動黯淡不少，街上賣領巾的店家有的倒閉、有的改賣比較賺錢的糖果零食，越來越少看見領巾了。不過綠領巾以另一種姿態，重新出現在地球的另一端。
抵制墮胎禁令的「綠色浪潮」
6月24日，在美國最高法院做出撤銷「羅訴韋德案」合憲權的裁決後，美國各地都出現身穿綠色服飾、高舉綠色旗幟標語的抗議民眾。
綠色不是巧合。綠色成為爭取墮胎權的象徵性顏色已經跨越國界，來到了美國。在此以前，墨西哥、智利、哥倫比亞街頭都曾受這股「綠浪」（marea verde）席捲。
綠色浪潮最早是從哪裡而來？
綠領巾的想法最早出現在2003年的阿根廷。當時港口城市羅薩里奧（Rosario）舉行一場全國婦女大會，在這場會議上，達成了「免費墮胎」、「自由選擇性取向」、「結束各種暴力和歧視」三項長期戰略，並決定在未來的倡議活動上發寫著標語的領巾給民眾配戴。
為什麼要以領巾作為社會運動的一部分呢？這個傳統最早可以回溯阿根廷「五月廣場的母親們」。在1970-1980年代軍事獨裁期間，該國有許多年輕人相繼「被失蹤」，為了知道他們的下落，母親們來到總統府對面、布宜諾斯艾利斯的五月廣場上，手牽手繞著廣場行走、和平抗議。她們配戴白色頭巾，據稱最早是用尿布製成的。
之所以選擇綠色，有幾個主要的原因。據稱原來是打算用紫色（紫色是紅色與藍色的混合，一直以來是女性主義運動的通用色），不過當時紫色的顏料不夠，後來選擇了綠色。綠色是一種與阿根廷現有政治或宗教派別無關的顏色，因此任何人都可以佩戴它；另外綠色也代表希望，希望女性能有更好生活。
綠領巾有幾個特點：正中央是一個白絲帶（也有一說是白色頭巾，向五月廣場的母親們致敬），頭巾周圍圍繞著三項訴求 「性教育、避孕、合法墮胎」，意味著有正確的性知識與避孕措施能不致意外懷孕、有合法的墮胎管道，婦女就不必尋求密醫而危及生命。
領巾的輕巧、好配戴，阿根廷許多女性和女孩們除了在抗議活動會配戴以外，也會在上班、上課、或者外出時攜帶，作為一種政治宣示。
透過綠領巾，墮胎的討論不再侷限於特定領域，也讓表達觀點不再是禁忌。根據官方數據，在2005年墮胎運動在阿根廷全國展開後，每年幾乎分發給民眾8000條領巾；直到2018年，這類的領巾印製了超過20萬條。可以在任何示威活動中、或是市中心的小店鋪購買，幾個觀光區的記念品區，也可看見綠領巾當作商品賣給好奇的觀光客。
值得一提的是，綠領巾通常與紫色領巾相輔相成，由於拉丁美洲女性失蹤、被謀殺的數量之高，呼籲杜絕性別暴力的「一個都不能少」運動自2015年起相當活躍，連帶也讓同樣關心女性權益、倡導合法墮胎權的綠領巾逐漸被人看見。
被媒體譽為「墮胎權運動的模範生」，阿根廷怎麼做到的？
阿根廷的墮胎權運動自2005年正式展開，2007年提出第一份人工流產的草案，力求將墮胎除罪化和合法化，不過一直到2018年國會才正式討論這份法律草案，草案在2018年遭到阿根廷參議院否決。直到2020年，新任的阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernández）為屢行競選承諾向國會提交一份法案，允許婦女在懷孕14週內合法實施人工流產（如果是因強暴等非自願原因懷孕、或者危及母體健康，得以於14週之後進行人工流產），該法案於2020年12月正式通過，並在2021年1月24日生效。
阿根廷在墮胎權上取得的成就，讓綠色成為抵制墮胎禁令的象徵，從此傳播到世界各地，也來到美國。除了美國媒體爭相報導這股綠色浪潮，維基百科上最近也出現「綠領巾」的條目。
阿根廷性別專欄作家、同時也是爭取墮胎權的團體「麵包與玫瑰」（Pan y Rosas）成員的穆里休（Celeste Murillo）告訴我，阿根廷成功爭取到合法墮胎的關鍵因素是，在贏得國會支持之前，已經先贏得公眾輿論。
穆里休說，雖然阿根廷參議院在2018年否決了《自願終止妊娠法案》，但她認為「這是國會的失敗，不是運動的失敗」，主流民意當時已經很能支持墮胎權，這也是為什麼僅在兩年之後，當左派政府執政、國會重組之後，法案在眾所矚目下順利通過。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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