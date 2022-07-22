【專訪】科博館楊子睿博士：解密台灣「恐龍博士」與他的竊蛋龍研究
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在碩士班研究竊蛋龍類的孵蛋行為後， 楊子睿遠赴德國波昂大學攻讀博士，並在古生物學家桑德（Martin Sander）實驗室持續進行恐龍研究。此外，他也到北京的中國科學院的古脊椎動物與古人類研究所中，與古生物學家徐星共同研究恐龍化石，期望透過科學分析的方式解開更多恐龍身上的謎團。
文：羅億庭
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- 楊子睿與研究團隊以質譜儀分析了一窩在江西發現的竊蛋龍蛋化石，發現在恐龍蛋殼裡具有紅棕色、藍綠色色素，進一步推斷出「恐龍蛋殼其實有顏色」。
- 楊子睿認為「博物館」是對古生物學研究者來說最好、也最適當的研究場所，當這些珍貴的化石標本進入博物館，它就屬於國家而非一項私人蒐藏品，有機會為世人所見。
- 在疫情期間，楊子睿開始發展不需要親自挖掘標本也能進行的研究。例如用非破壞性方式分析琥珀中恐龍羽毛中的黑色素體，就能夠進一步重建羽毛顏色與恐龍的樣貌。
知名科幻電影《侏羅紀公園》（Jurassic Park）、《侏羅紀世界》（Jurassic World）開啟了不少人對於恐龍的認識與想像，希望能揭開這些遠古巨獸的神祕面紗。那在台灣，有沒有專門研究恐龍的人呢？
走入台中國立自然科學博物館（簡稱科博館），在研究人員辦公的長廊，可以看到大大小小的化石標本、研究工具排列在一旁，令人不禁感到興奮又好奇，而這裡就是台灣的「恐龍博士」——楊子睿的工作場所。
當初為什麼會開始進行恐龍研究？
問起當初會開始研究恐龍的原因，楊子睿娓娓道來。以前「恐龍」在台灣是個較為冷門的研究領域，從事恐龍研究的學者也一直僅有一位，那就是目前已退休的科博館研究員程延年。
為了增加台灣民眾對恐龍的了解，程延年在2000～2013 年陸續於科博館策畫四個與恐龍有關的特展，分別是千禧恐龍、與龍共舞、水中蛟龍、從龍到獸，並到成功大學開設「化石與演化」課程。也是因為這堂課程開啟了楊子睿對恐龍研究的興趣，當時在成大地球科學系雙主修生命科學系的他，畢業後一直想找到一條兼顧地質與生命科學專業知識的研究領域，而古生物學便是其中一個選擇。
在碩士班研究竊蛋龍類（Oviraptoridae）的孵蛋行為後， 楊子睿遠赴德國波昂大學（Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn）攻讀博士，並在古生物學家桑德（Martin Sander）實驗室持續進行恐龍研究。此外，他也到北京的中國科學院的古脊椎動物與古人類研究所中，與古生物學家徐星共同研究恐龍化石，期望透過科學分析的方式解開更多恐龍身上的謎團。
關於竊蛋龍的那些研究
主要研究竊蛋龍的楊子睿也分享到，他們團隊先前曾在《自然》（Nature）發表一篇分析恐龍蛋殼「顏色」的文章。以往科學家都認為恐龍的蛋殼應該是白色，就跟鱷、龜等爬蟲類的蛋一樣。而在現生的卵生脊椎動物中，只有鳥類的蛋殼具有色素，例如土雞蛋中的紅棕色色素為原紫質（protoporphyrin）；另外有些蛋殼顏色較為青綠的蛋，蛋殼中則是含有膽綠質（biliverdin）色素。
既然身為恐龍後裔的鳥類蛋殼有顏色，那麼恐龍蛋是不是也該有顏色呢？
楊子睿與研究團隊在江西發現的一窩竊蛋龍蛋的化石中，發現化石中黑色的蛋殼明顯與當地紅土顏色不同，顯示這些蛋的化石顏色並不是受到土壤影響而產生。而將蛋殼化石拿去做質譜儀分析後，他們也發現這些恐龍蛋殼裡具有紅棕色、青綠色色素，進一步推斷出「恐龍蛋殼其實是有顏色的」，顛覆了我們過往的想像。
不過為什麼恐龍的蛋殼要有顏色呢？楊子睿說明這可能與恐龍窩巢的環境有關。例如鱷、龜的蛋都會被埋在地下被土壤覆蓋，這是因為白的東西若是曝露在野外，很容易被掠食者發現，使得幼體難以生存。但如果蛋殼為紅棕色、青綠色，甚至是有斑紋、條紋等花紋，就可以利用「偽裝」的方式，讓蛋不會被其他的掠食者發現。
而從鱷、恐龍到鳥類，也能夠看到這些生物循序漸進的演變，隨著蛋殼顏色的變化，恐龍蛋開始不用被蓋在土裡面，雌性恐龍就可以孵蛋；甚至是在侏羅紀晚期開始出現一些會飛行、近似鳥類的恐龍，也開始將蛋窩移到樹上。在白堊紀末期恐龍大滅絕後，鳥類族群大量擴張，占據了空中的領地，也因此出現了各式各樣的鳥巢。
另一項研究則是有關於竊蛋龍的「胚胎」。目前已經正式發表在期刊上的竊蛋龍胚胎化石標本約有十幾件，但在去（2021）年發表於《交叉科學》（iScience）期刊上的竊蛋龍胚胎標本，則是保存得最為完整的一件。楊子睿說明，恐龍的胚胎發育時間可以分為36期，大約30期後骨骼的發育才會開始完整。而這次找到的胚胎標本是截至目前為止，首次找到整個身體都很完整，而非骨骼支離破碎的胚胎。
進一步檢視這顆胚胎標本的形態，更可以發現竊蛋龍在蛋裡時會將頭埋入牠的腋下中，這種蜷縮的姿態就有點類似紅鶴睡覺時，將頭埋進翅膀下的樣子。隨著這些陸續出土的恐龍化石，我們能發現那些原先以為是鳥類獨有的行為或特徵，無論是蛋殼中的色素、將頭埋入腋下、胚胎在蛋中呈現的姿勢、孵蛋等行為，可能都是從恐龍祖先上承襲下來的呢！
採集標本的小趣事
說起這些化石標本的研究與挖掘過程，楊子睿眼神中難掩興奮，他印象最為深刻的一次採集過程中，發生哪些趣事與困難呢？他說道，每年暑假都是研究生到野外採集標本的季節，而他也與當時的德國指導教授桑德一同到美國內華達州採標本。那時在野外紮營中最深刻的印象，就是整整一個月都不能洗澡。由於在內華達州沙漠中，水資源是用來維生的、相當珍貴，因此想洗個熱水澡可說是一件相當奢侈的事，「我大概到第三天就開始討厭自己了」楊子睿笑著說。
他也分享在中國廣東、江西那一帶的化石量很多，三不五時就會有一些工程挖路、工業區整地時發現到恐龍化石、恐龍蛋的新聞。「我曾經現場看過他們炸地層的樣子，可以看到恐龍蛋都飛出來，變成『空中飛蛋』」楊子睿說，這些被意外挖掘出來的化石會被送往研究單位、博物館，進行後續的研究與發表，讓世界看見這些珍貴的標本遺跡。
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹