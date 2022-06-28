電價調漲台電虧損仍破千億：南北捷運不排除調漲票價，機械業怨漲太多，吳東亮提四大建言
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電價調漲定案，7月1日起產業用電大戶漲15％。國內鋼鐵業龍頭中鋼表示，初步估算每年約增加新台幣8億元成本。北捷則表示，捷運票價24年未漲，若電費導致營運成本上揚，恐有調整票價的可能。
電價調漲台電估回補290億，今年虧損恐仍破千億
（中央社）經濟部電價費率審議會昨天登場，決議平均電價調幅為8.4％，由每度新台幣2.6253元增加至2.8458元；台電表示，7月1日實施新電價後，預估截至年底，台電財務虧損可減少290億元，但由於調幅仍未足額反映，全年虧損恐仍超過千億。
昨天電價審議會決議，平均電價漲幅為8.4％，由每度2.6253元調漲為2.8458元，電價調整將由7月1日開始實施。
其中，高壓及特高壓的產業用電大戶，電價調漲15％，高壓用電均價將從每度2.699元調漲為3.1039元，特高壓從每度2.2354元調整為2.5707元；但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲，影響約2.2萬戶。
此外，為顧及民生物價，小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲；同時，為提高節能誘因，住宅用電1001度以上電價將調漲9％，受影響住宅用戶約36萬戶。
由於燃料價格大漲，台電今（2022）年1至4月虧損達新台幣469億元，台電表示，因5月虧損持續，估計1至5月累虧將逾600億元；台電預估，今年燃料成本將較去年增加約3000億元，顯見財務壓力巨大。據了解，若要完全反映燃料成本增加足額調漲，台電本次建議調幅高達40％。
台電表示，此次電價調漲，至今年底止，可減少290億元的燃料成本壓力，但累計今年虧損突破1000億元機會仍高，至於是否達2000億元，還需觀察未來燃料價格趨勢。
由於本次台電並未足額調漲，是否代表9月電價審議會可能進一步調整，經濟部表示，屆時會根據最新燃料預測，進行全盤考量。
台電日前公布2021年收入總額6368億元、支出6145億元，稅前淨利223億元，加計所得稅利益1億元後，淨利為224億元，累計虧損自642億元降至418億元。
不過，今年年初以來，受國際燃料價格大幅攀升影響，今年1至4月虧損469億元，累計虧損擴大為853億元。
用電大戶漲15％，中鋼估每年成本多8億、台積電拚再生能源、機械業怨漲太多
（中央社）電價調漲定案，7月1日起產業用電大戶漲15％。國內鋼鐵業龍頭中鋼表示，初步估算每年約增加新台幣8億元成本。其他鋼鐵業者認為，今年鋼鐵業景氣不好，國際原料波動又大，電費調漲成本更難轉嫁。
經濟部電價費率審議會昨（27）日決議，平均電價調幅為8.4％，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15％。
有鋼鐵業者坦言，如果漲價議題是放在去年，那還可以接受，因為去年景氣還不錯，但今年遭逢高通膨導致鋼品需求放緩，第2季旺季不旺，第3季則要面對昂貴電價，且衍生的成本轉嫁下游不容易，為營運帶來壓力。
中鋼指出，中鋼去年總用電量約50億度，廠內汽電共生系統自發電比例約為55％，若依特高壓用戶流動電費調漲15％計算，中鋼初估每年會增加8億元成本，但詳細成本有待台電公告各時段電價的調整情況才能精算得知。
面對電費調漲後的因應作法，中鋼表示，會持續落實節約能源工作，包括使用高效率設備、精進能源使用管理、持續執行節能方案等，以降低公司營運成本，並加速儲能系統建置，強化廠內供電系統韌性。
《中央社》報導，晶圓代工龍頭台積電接受《中央社》記者電訪指出，台積電致力綠色製造，積極落實節能減碳相關作為，並訂定全球營運100％使用再生能源的長期目標，也遵循法規，配合政府相關規範，善盡企業社會責任。台灣機械工業同業公會理事長魏燦文接受記者電訪則坦言，這次電價調漲幅度「在意料之外」，「真的是漲太多」，不排除有業者表達抗議。
南北捷運籲台電給予優惠折扣，考慮調漲票價因應
（中央社）經濟部昨天舉行電價費率審議會，用電大戶電價上漲。台北捷運公司呼籲中央給予額外折扣，高雄捷運公司也跟進表示，希望中央給予電價費率優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。
台北捷運公司昨天臨時舉行記者會，呼籲中央通盤考量電價訂價策略，針對軌道公用事業大戶切勿貿然調漲電價，應給予額外折扣，協助北捷渡過難關。
《中時新聞網》報導，北捷表示，捷運票價24年未漲，若電費導致營運成本上揚，恐有調整票價的可能。
高雄捷運公司昨天下午也發布新聞稿表示認同的北捷呼籲，高捷也希望中央主管機關對於電價費率，應給公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。
高捷公司表示，自民國97年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人。
但高捷公司秉持企業社會責任，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，及高雄市政府長期的大力協助，在不調整票價情況下，戮力經營以弭平本業票收虧損。
高捷公司表示，奈何自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來，運量自108年的最高點日運量達17.9萬人次，近2年幾近腰斬，日運量僅餘約10萬人次，且未能如其他受疫情影響產業獲得中央實質紓困補貼。
高捷公司強調，高捷已連2年虧損，累計虧損達新台幣7.5億元以上，如電價再次調漲，是雪上加霜。高捷公司為民營企業，如經營成本達12％的用電費用因台電漲價而調升，將是不可承受之重。
因此，高捷附和北捷訴求，呼籲中央主管機關應給予軌道公共運輸業者用電額外優惠，以協助各軌道運輸業者共度難關。
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AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
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