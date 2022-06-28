俄攻陷烏東重鎮北頓內次克，外媒分析滿足普亭大內宣需求遠高於戰略意義

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯入侵烏克蘭迄今超過4個月，據《法國24電視台》（France 24）報導，俄羅斯軍隊當前已有效控制烏克蘭東部地區盧漢斯克州（Luhansk）的城鎮北頓內次克（Severodonetsk）。

據悉，北頓內次克這座戰前人口約10萬的城鎮，於遭攻陷前，歷經了俄方數週猛烈的炮火轟炸，在幾乎所有公共建設及軍事防禦設施都被摧毀殆盡後，烏克蘭軍隊最終選擇撤退。

該州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）認為，若再堅持下去，基輔當局只會折損更多士兵，北頓內次克便曾在一天之內，遭到俄軍砲擊超過150次。

「我們相當有組織地撤離了駐守當地的部隊及數百位平民，且在撤退中甚至沒有損失任何一名士兵。」蓋戴如此說道。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）表示，北頓內次克的戰事，最早可追溯至2014年的克里米亞危機，在俄羅斯佔領烏克蘭領土克里米亞後，烏克蘭東部親俄勢力於俄羅斯的支持下，亦擴張至該國東部的盧漢斯克州和頓內次克州（Donetsk）。

而位於盧漢斯克州的北頓內次克，則同時被基輔當局與親俄勢力一分為二，該城更是過去8年來雙方衝突的「接觸線」（line of contact），親俄分子曾將北頓內次克定為盧漢斯克州的首府，烏克蘭政府亦將北頓內次克劃為該州的行政中心。

儘管烏克蘭部隊已從北頓內次克撤離，但在過去數月裡，該城早已成為烏克蘭及俄羅斯雙方交戰的關鍵戰場。烏克蘭守軍及部分在地居民，更堅守在烏克蘭最大的氮肥製造廠之一「阿佐特化工廠」（Azot）內，抵禦俄軍攻擊。

為何俄羅斯亟欲攻下北頓內次克？

據《華盛頓郵報》闡述，佔領北頓內次克有利於俄羅斯軍隊奪取鄰近城鎮利西昌斯克（Lysychansk），一旦利西昌斯克遭攻陷，俄羅斯將完全控制盧漢斯克地區。

美國維吉尼亞州智庫「CNA」，旗下的俄羅斯議題研究所所長考夫曼（Michael Kofman）亦向《華盛頓郵報》透露，俄羅斯在佔領北頓內次克後，可切斷烏克蘭軍隊的後勤補給，同時更有利於俄羅斯軍隊從西南方推進到頓內次克州，因此該城具有一定程度的戰略價值。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）分析，克里姆林宮奪取北頓內次克，等於是在與「時間賽跑」，倘若俄羅斯沒有順利攻陷該城，等同西方世界將運送更多軍事武器至烏東地區。因此，對俄羅斯而言，把握時間擴大其能控制的土地，並在西方軍援到達前，完成對北頓內次克等頓巴斯東部工業區域的部署，便成為莫斯科當局重要的戰略考量之一。

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該座城市對俄羅斯而言還有哪些意義？

烏克蘭頓巴斯（Donbas）地區由頓內次克以及和盧漢斯克2州組成，《英國廣播公司》（BBC）認為，只要克里姆林宮拿下其中一州，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）便能向俄國民眾及支持者展示，其在此次「特別軍事行動」中所取得的重要成就，這對入侵烏克蘭後屢遇挫折的俄羅斯來說，是非常重要的戰果。

卡達《半島電視台》也提出相似的看法，其表示，俄羅斯佔領北頓內次克的勝利，象徵意義其實大於戰略意義。尤其雙方在該城鎮歷經至少2個月的激鬥，亦使俄羅斯軍隊大幅折損。

且在美國為首的西方國家制裁下，俄羅斯取得、製造高精度武器的可能性受阻，直接導致軍備、人員上的損失，使得俄方在戰事中的前景並不樂觀。因此，就算取得北頓內次克，並不會為俄羅斯在整個烏俄戰爭中，帶來決定性的勝利，但在宣傳、提振士氣上卻格外重要。

《華盛頓郵報》亦強調，俄羅斯入侵烏克蘭迄今的表現明顯不如預期，因此克里姆林宮亟需一場象徵性的勝利，成功佔領北頓內次克等同是在「解放」頓巴斯地區的目標上取得進展，特別是該區域擁有相當高比例以俄語為母語的民眾。

普亭在入侵烏克蘭前，便屢次將俄羅斯人民和烏克蘭群眾描繪成「同一民族」，希冀淡化烏克蘭身為主權國家之概念。《華盛頓郵報》闡明，普亭甚至已將頓巴斯地區視為「新俄羅斯」（Novorossiya）願景的一部分疆域，並聲稱其打算「保護」烏東地區以俄語做為母語的烏克蘭群眾，而取得北頓內次克，便正好可作為莫斯科當局保衛這群「以俄語為主要語言的烏東居民」之宣傳利器。

喪失北頓內次克對於烏克蘭的影響為何？

居住於基輔的戰事分析師庫什（Aleksey Kushch）認為，若從經濟面向切入，烏軍從北頓內次克撤退，對於烏克蘭的經濟影響幾乎微乎其微，畢竟自2014年以來，親俄份子已有效控制盧漢斯克一帶的多數工廠、發電廠、煤礦場等工業核心地區，而基輔當局能掌握的領土僅以農地居多。

「烏克蘭失去頓內次克州的南岸城市馬里烏波爾（Mariupol），影響遠比失守北頓內次克更嚴重，主要原因是馬里烏波爾屬於烏克蘭的重要海港，且擁有2處全國極具規模的鋼鐵廠，占烏克蘭鋼鐵產量很大的比例。」庫什如此強調。

《半島電視台》則指出，雖然俄羅斯已有效控制北頓內次克，但在該場激戰中，俄軍失去大量後勤、可用的軍武，士氣方面也有一定程度的影響，烏克蘭軍隊在重新整頓後，便相當有可能再次與俄方抗衡。

《英國廣播公司》表示，烏克蘭軍隊當前已撤退到距離北頓內次克僅一河之隔的城鎮利西昌斯克。利西昌斯克對於烏克蘭的戰略價值更甚北頓內次克，畢竟利西昌斯克現今已是烏克蘭軍隊在盧漢斯克的最後一處據點。