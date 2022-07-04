烏干達山地大猩猩自然保護區探秘：我們願意投入多少能源和資源，來保護生物多樣性？
我們想讓你知道的是
當今世界面臨的問題是，我們願意投入多少能源和資源來保護生物多樣性。姆雷瑪女士發出了一個嚴厲的信息：生物多樣性危機必須在本世紀內解決，這是科學家的警告。
BBC氣候新聞編輯賈斯汀・羅拉特（Justin Rowlatt）去烏干達，探訪生活在布恩迪難以穿越的森林（Bwindi Impenetrable Forest）裡的山地大猩猩，希望從大猩猩保護區找到一些可以推廣到其他物種保護的訊息。
我敢肯定她知道我在那裡，但就是不理我。她叫恩紹姬（Nshongi），體魄魁梧，是山地大猩猩家族的女族長。她從灌木叢中拔出一根樹枝，懶洋洋地咀嚼著樹葉，就像一個十幾歲的孩子在吃一包薯片一樣。
突然，灌木叢中滾出一隻小猩猩，從我們倆身邊跑過。她定睛看過來，我們的目光相遇了。我下意識地垂下視線。她沒有敵意，她只是想確定我有自知之明，明白自己的處境。而令人驚訝的是，我完全明白她的眼神是什麼意思。
更令人驚訝的是，我知道她也理解我。正是物種之間發自內心的關聯感，使得在野外探訪山地大猩猩的體驗給人留下極為深刻的印象。與大猩猩家族相伴，只需幾分鐘，「我們和他們」的概念就會消失。
大家平等相待。
地球上的野生山地大猩猩，很長一段時間一直走在通向物種滅絶的道路上，這條路的盡頭就是這個物種的末日。BBC知名電視節目主持人大衛・艾登堡爵士（Sir David Attenborough）曾經說過，他1979年遇到一個山地大猩猩家族，是一生中最難忘的經歷之一，而令人傷感的是，他擔心自己可能會遇到那個家族中倖存的最後一個。
根據物種演變理論，滅絶是進化過程的一部分——一些物種隨著其他物種的進化而消失。問題在於，目前地球上物種滅絶的速度比進化史上的正常速度要快得多，據科學界的一種估計，至少是100倍。
科學家警告說，世界正在經歷一場規模可與恐龍滅絶的災難相媲美的滅絶事件。這件事之所以重要，是因為自然界的大部分功能依賴生物多樣性的支撐——從我們吃的食物到呼吸的空氣、飲用的水。
生物多樣性還能幫助我們抵禦污染、洪水和氣候災害及其造成的破壞。
但是，2022年早些時候，圍繞如何遏制物種滅絶浪潮的聯合國談判在日內瓦舉行，最後以僵局告終，重啟談判的努力還在進行。聯合國希望能夠就21個目標達成一致，包括到2030年將世界陸地和海洋的30%納入自然保護範疇。
另一個希望是為《聯合國生物多樣性公約》下一個具有里程碑意義的國際協議提供框架；這個協議計劃由各國政府在2022年10月簽署。最終目標：到2050年人類與自然和諧相處。
關於氣候危機的討論已成主流，但對生物多樣性危機卻談論較少。BBC編輯羅拉特希望，烏干達山地大猩猩保護項目的成功能夠為保護其他物種提供一些可資借鑒的經驗。
那麼，那些生活在自然保護區崇山峻嶺中的山地大猩猩的命運，透露了哪些秘密？
當年大衛爵士遇到大猩猩家族時，全世界大約僅剩下600隻山地大猩猩。這些大猩猩分屬兩個族群，分別在兩個地區活動，一處位於橫跨烏干達、盧旺達和剛果民主共和國邊界的維龍加森林中，另一處位於烏干達布恩迪難以穿越的森林中。
它們被列入極度瀕危清單。山地大猩猩在圈養環境中無法生存，因此在野外保護是他們唯一的希望。它們面臨的，是與今天許多受到威脅的物種面對的挑戰——它們生活的棲息地正在迅速被人類清理耕種，野生生物保護工作在爆發武裝衝突的地區難以展開，而保護區的工作人員有時會被偷獵者殺死。
但是，40年後，山地大猩猩的數量超過1000隻，而且還在不斷增多。這個物種現在被降級為瀕危。事實上，過去幾年山地大猩猩社區甚至出現了嬰兒潮。
2020年底，五隻山地大猩猩嬰兒在布恩迪出生，這個數字前所未聞。2019年只有三個山地大猩猩出生。
成功秘訣
如此的成功，背後有什麼秘訣？
1995年，格萊迪絲・卡萊瑪・齊庫索卡（Gladys Kalema Zikusoka） 博士，成為烏干達野生動物管理局聘用的第一位獸醫。她很快設立了慈善機構「以公共衛生保護自然」（Conservation Through Public Health）。
她說，聽起來也許令人驚訝，但旅遊業對自然保護至關重要，管理細緻、到位的旅遊業。「如果做得好，旅遊業確實可以幫助野生動物，」但前提是旅遊業的收入真正流入當地社區。
許多人在遺願清單上把跟大猩猩相遇放在重要位置，布恩迪難以穿越的森林國家公園的周圍現在環繞著旅館、休息室、工藝品攤位和徒步中心。
格萊迪絲博士說：「我剛開始（從事這項工作）時，只有大約5家旅館，現在有70家之多。」她接著說：「旅館創造了就業機會，非政府組織創造了就業機會。」
大猩猩旅遊業促進了整個區域經濟，它創造的收入已經足以支付烏干達野生動物保護服務的大部分運營成本。
布恩迪首席守護員 尼爾森・古瑪（ Nelson Guma） 也認為旅遊業的收入至關重要，因為它能換取當地社區的配合。「這些社區的成員就住在國家公園旁邊，所以我們認為他們應該參與保護，也應該從保護中受益。」
探訪大猩猩家族並不便宜。每人需支付600美元；烏干達的大猩猩每年會接待多達4萬人次訪問。當地社區從公園獲得20%的收入分成。
山地大猩猩保護還有另一個巨大的好處。
要保護大猩猩，就需要保護整個森林生態系統。 布恩迪難以穿越的森林是地球上生物多樣性最豐富的地方之一，因此保護大猩猩的同時也就保護了數千種（可能是數萬種）其他物種。
更重要的是，大猩猩幫助賺取的現金已被用於消除其他威脅。比如偷獵者。山地大猩猩過去偶爾會掉進偷獵者設置用來獵取鹿、野豬和其他動物的陷阱。被捕獲的動物的皮毛和肉可出售換錢，補貼家用。
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