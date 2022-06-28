俄羅斯入侵烏克蘭後首次國際債務違約，一次看懂來龍去脈與影響

據信，俄羅斯剛剛錯過了一個重要的最後還款期限，自1998年以來首次出現債務違約。

這是俄羅斯一直不願出現的情況，因為債務違約將損害一個國家的聲譽和信譽，將影響今後的借貸能力。

BBC中文為您梳理本次俄羅斯國際債務違約的三大看點。

違約來龍去脈

俄羅斯有一筆債務必須在5月27日償還到期利息，總額為一億美元。俄羅斯稱，這筆錢已經被交到歐洲清算銀行，隨後該銀行應該把款項分發給債權人。

但據彭博新聞社報導，這筆還款一直滯留在歐洲清算銀行，債權人至今沒有收到俄羅斯的利息還款。

另外路透社也援引兩位消息人士的話說，一些持有歐元計價俄羅斯債券的台灣投資者也還沒有收到利息付款。

按照國際慣例，這筆錢必須在到期日的30天內，即6月26日之前轉入債務人的賬戶。

如今期限已過，因此俄羅斯被視為違約。

歐洲清算銀行不願透露是否阻止了這筆款項的付出，但表示完全遵守了俄羅斯入侵烏克蘭後出台的所有制裁政策。

據俄新社報導，俄羅斯財政部長安東・西盧安諾夫（Anton Siluanov）承認，外國投資者將「無法收到」這些款項。

由於俄羅斯既願意支付，又有足夠的資金支付，所以西盧安諾夫否認這是真正意義上的違約。

他說：「每個了解情況的人都明白，這根本不是違約。這件事情整個看起來像是一場鬧劇。」

國際債務違約會怎樣？

所謂債務違約，通俗而言就是借款國家未能按照約定償還債務。

據跟蹤全球主權違約的加拿大銀行和英格蘭銀行估計，2020年全球違約的政府債務總值為4432億美元，約佔世界公共債務的0.5％。

Photo Credit: Reuters / BBC News 俄羅斯財政部長安東・西盧安諾夫說，現在出現的債務違約問題就是一場「鬧劇」。

最近發生違約的政府包括阿根廷、貝里斯、厄瓜多和蘇利南，這些國家無法跟上以外幣計價的付款。

2022年2月，俄羅斯發動對烏克蘭的入侵戰爭後，國際社會對俄羅斯的制裁措施不斷升級，其中包括美國、歐盟、英國和加拿大等西方大國發表聯合聲明，禁止俄羅斯央行及幾家俄羅斯主要銀行使用「全球銀行間系統」SWIFT，打擊俄羅斯的外匯儲備。

債務違約的國家通常不可能再從國際市場借貸，但俄羅斯實際上已經受到制裁禁止在西方市場借貸。從這個角度而言，本次的債務違約在很大程度上只有象徵性意義。

據報導，俄羅斯每天從石油和天然氣出口中獲得約10億美元的收入，而且俄羅斯財政部長西盧安諾夫4月份曾經表示，俄羅斯沒有計劃更多借貸。

總部位於莫斯科的諮詢公司「宏觀諮詢」（Macro Advisory）的首席執行官克里斯・維夫爾（Chris Weafer），在英國廣播公司BBC第四電台晨間時事節目「今日中」也表示，目前俄羅斯並不需要在國際上籌集資金，因為俄羅斯從石油等高價商品中獲得收入。

但是他說，本次債務違約將觸發債權人要求俄羅斯償付其他債務。

據估計，俄羅斯的債務中約有400億美元是以美元或歐元計價，其中約有一半是在國外持有。

維夫爾說：「現在這些債務的部分將自動到期，因為所有的債務合約中都有提前償還條款。如果你對一個債務違約，通常會觸發其他債務要求立即付款，所以俄羅斯現階段會面臨大約200億美元的立即償還債務要求。」

維爾夫還預計，本次俄羅斯債務違約還將給今後造成「遺留問題」。即便今後烏克蘭問題得以解決，俄羅斯與國際社會的關係得以改善，但債務違約將繼續成為經濟復甦的陰影，使得俄羅斯經濟復甦更加困難。

俄羅斯債務違約記錄

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯財政部說，有錢還款但是因為受到制裁，付款未能及時到賬債權人。

俄羅斯上一次出現債務違約是在1998年，當時正值葉爾辛政權的末期，經濟混亂。

1998年8月17日，俄羅斯政府將盧布貶值，違約國內發行的國債，並宣佈暫停向外國債權人支付還款。這就是當年震驚世界的俄羅斯金融危機。

當年俄羅斯對國內盧布債券的違約導致美國政府介入，讓銀行救助美國大型對沖基金，因為美國擔心該基金的倒閉可能會動搖更廣泛的金融和銀行系統。

本次俄羅斯債務違約將沒有當年對國際金融市場的衝擊力，儘管俄烏戰爭推高了全球能源和糧食價格。

自從美國和歐盟在俄羅斯入侵烏克蘭後首次實施制裁以來，俄羅斯的債務違約已經不可避免。受到制裁的俄羅斯無法進入國際銀行網絡SWIFT，俄羅斯向世界各地投資者付款的渠道被阻斷。

俄羅斯政府一直表示，它希望按時支付所有款項，到目前為止都沒有出現大問題，因為美國仍特別豁免俄羅斯通過美國銀行償還國際債務。

但5月25日，美國停止了這一特別豁免，使得俄羅斯不再能通過美國銀行償還國際債務。

對此，俄羅斯當局似乎也接受了這是無法避免的事實。

俄羅斯6月23日頒布的法令中表示，所有未來的債務支付，即使合約規定應以美元或其他國際貨幣支付，都將通過俄羅斯國家結算存款公司以盧布支付。

西方制裁使外國公司撤出俄羅斯，俄羅斯與西方國家的貿易和金融聯繫被切斷。

本次的違約將是俄羅斯政治孤立、經濟受損的又一個症象。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺