為什麼《蜘蛛人：無家日》無法在中國上映？專家解讀深層原因：自由女神惹的禍？
我們想讓你知道的是
讓很多人費解的是《蜘蛛人》這部新片並沒有抨擊中國的價值觀——事實上，影片根本沒有提到中國。所有這些都引出了這樣一個問題：好萊塢和中國政府之間到底發生了什麼？除了簡單地阻止對中國的負面報道，北京是否還有其他考量？中國為什麼要禁止《蜘蛛人》？
2021年年底的好萊塢賀歲大片《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home），引得世界各地無數觀眾爭相排隊進入電影院，迫不及待地在大銀幕前坐下來觀看漫威的。
這部受到高度評價的《蜘蛛人》系列的最新一部電影，包含了精心編排的動作場面、英雄之間的俏皮戲謔和前幾部電影中最具標誌性的一些反派角色——甚至還有來自漫威其他受歡迎的人物的驚奇的客串，這簡直是粉絲所希望的一切。
電影獲取約20億美元的收入，是有史以來票房最高好萊塢大片之一。 影片的成功表明，蜘蛛人的誘惑足以吸引粉絲在疫情後回到電影院。
但是，這其中卻不包括中國粉絲，因為這部電影在中國沒有通過審核。儘管北京當局多年來一直在過濾和封鎖影視內容，可是讓很多人費解的是《蜘蛛人》這部新片並沒有抨擊中國的價值觀——事實上，影片根本沒有提到中國。
所有這些都引出了這樣一個問題：好萊塢和中國政府之間到底發生了什麼？除了簡單地阻止對中國的負面報道，北京是否還有其他考量？中國為什麼要禁止《蜘蛛人》？
有專家專門就此作出分析，並首先回顧了好萊塢與中國市場的交流歷史。
中國市場的首部好萊塢電影
1949年以前，中華民國統治下的中國電影工業規模不大，有國產電影，也有一些來自美國好萊塢。對外來電影中國影商只支付很少的固定費用。 但隨著毛澤東所領導的中共成立中華人民共和國開始，一切都改變了。
從1951年開始，中國觀眾就看不到任何好萊塢或香港拍攝的電影了。當時人們甚至不可能看到中國電影人自己製作的電影。 取而代之的是，全國各地到處都是流動電影院，裡面播放的都是革命影片——工農兵忠於共產黨的故事。
這些政府題材的電影在中國的銀幕上佔據了30年之久。
蘇文迪（音譯：Wendy Su）是《中國遇上全球好萊塢》（China's Encounter with Global Hollywood）的作者，她指出，在這30年裡，只有一部美國電影在中國上映。但卻懷疑別人是否聽說過這部電影。
這部名為《地球之鹽》（Salt of the Earth） 的電影被認為是一部進步電影。那是30年來唯一一部被允許在中國上映的美國電影。《地球之鹽》是一個講述新墨西哥州礦工生活的故事。該公司的製造商被好萊塢列入黑名單，原因是他們被指與共產黨有聯繫。這無疑讓北京方面向中國觀眾提供的內容更帶來了吸引力。
1976年，毛澤東去世。這是中國電影業的一個轉折點。 幾十年來一直充當政府宣傳機器的電影業，現在被允許有更多的表達自由。但這也帶來了一個問題，那就是政府資金被切斷了。
蘇文迪表示，中國的電影業陷入了嚴重危機。很多電影製片廠倒閉，劇院的觀眾也大量減少。當時中國電影人沒有錢拍電影，當時只有一個顯而易見的解決辦法。
沒過多久，該國最高行業官員就開始建議引進好萊塢電影。
蘇文迪表示，他們建議引進好萊塢電影，這已經被證明具有市場吸引力。然後中國觀眾會喜歡看這些電影。然後他們可以去電影院，他們可以從好萊塢的進口電影中賺錢，可以用這些錢來補償國內的電影製作。於是進口好萊塢電影的想法就進入了開端
1994年，第一部好萊塢大片在中國銀幕上映。《絕命追殺令》（The Fugitive）主演是哈里森・福特（Harrison Ford）和湯米・李・瓊斯（Tommy Lee Jones），講述的是一個男人被誣陷謀殺了自己的妻子，他踏上了為自己正名的旅程。這部電影讓中國觀眾嘆為觀止。
蘇文迪表示，「看到一部好萊塢大片能拍成這樣真是太吸引人了。動作場面節奏很快。你知道，中國觀眾幾乎30年來都沒有機會看這樣的電影。你可以想像那是什麼樣的感覺，因為那是一種驚喜和視覺上的愉悅，當然，是因為他們已經30多年沒有與國際社會聯繫了。」
不僅僅是對中國電影觀眾，而且對整個國家的電影產業，這都是一個新時代的開始。
她還說，「但是20世紀，90年代早期實際上完全改變了中國電影製作者的思維模式，這教他們如何製作電影，他們改變了觀念。所以我認為，這部美國電影不僅對中國的電影製作人，也對觀眾來帶來了全新的視角。」
不過這其中也有限制。中國每年只允許放映十部好萊塢電影，每一部都是好萊塢只拿到了十分之一的票房收入。但對中國觀眾來說，這些電影是是無價的。蘇文迪表示，大家非常渴望看到外面的世界。
她說，「我非常喜歡西方，所有這些東西。上次我們去書店買了西方哲學書籍，我們上了教授的這門課，急切地想學習西方的新思想，也想擁抱自由民主的方式。所以我們這代人實際上深受那些自由民主思想的影響。」
美國電影顯然在我們的成長歷程中扮演了非常重要的角色。 但北京方面並沒有打算為其人民提供一次成長的旅程。至少不是政治上的。它想要的是，通過放映「不挑戰北京嚴格控制敘事」的電影來賺錢。
換句話說，只要中國觀眾不認同美國的觀念，他們買票看好萊塢電影是受歡迎的。
關係破裂
1997年，好萊塢推出了三部故事情節豐富的電影，導致中國與美國電影童話般的愛情關係破裂。其中兩部電影《火線大逃亡》（ Seven Years In Tibet）和《達賴的一生》（Kundun）對西藏精神領袖達賴喇嘛進行了同情的描述。與此同時，電影《紅色角落》（Red Corner）對中國的法律制度進行的刻畫也並不正面。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。