為什麼《蜘蛛人：無家日》無法在中國上映？專家解讀深層原因：自由女神惹的禍？

2021年年底的好萊塢賀歲大片《蜘蛛人：無家日》（Spider-Man: No Way Home），引得世界各地無數觀眾爭相排隊進入電影院，迫不及待地在大銀幕前坐下來觀看漫威的。

這部受到高度評價的《蜘蛛人》系列的最新一部電影，包含了精心編排的動作場面、英雄之間的俏皮戲謔和前幾部電影中最具標誌性的一些反派角色——甚至還有來自漫威其他受歡迎的人物的驚奇的客串，這簡直是粉絲所希望的一切。

電影獲取約20億美元的收入，是有史以來票房最高好萊塢大片之一。 影片的成功表明，蜘蛛人的誘惑足以吸引粉絲在疫情後回到電影院。

但是，這其中卻不包括中國粉絲，因為這部電影在中國沒有通過審核。儘管北京當局多年來一直在過濾和封鎖影視內容，可是讓很多人費解的是《蜘蛛人》這部新片並沒有抨擊中國的價值觀——事實上，影片根本沒有提到中國。

所有這些都引出了這樣一個問題：好萊塢和中國政府之間到底發生了什麼？除了簡單地阻止對中國的負面報道，北京是否還有其他考量？中國為什麼要禁止《蜘蛛人》？

有專家專門就此作出分析，並首先回顧了好萊塢與中國市場的交流歷史。

中國市場的首部好萊塢電影

1949年以前，中華民國統治下的中國電影工業規模不大，有國產電影，也有一些來自美國好萊塢。對外來電影中國影商只支付很少的固定費用。 但隨著毛澤東所領導的中共成立中華人民共和國開始，一切都改變了。

從1951年開始，中國觀眾就看不到任何好萊塢或香港拍攝的電影了。當時人們甚至不可能看到中國電影人自己製作的電影。 取而代之的是，全國各地到處都是流動電影院，裡面播放的都是革命影片——工農兵忠於共產黨的故事。

這些政府題材的電影在中國的銀幕上佔據了30年之久。

蘇文迪（音譯：Wendy Su）是《中國遇上全球好萊塢》（China's Encounter with Global Hollywood）的作者，她指出，在這30年裡，只有一部美國電影在中國上映。但卻懷疑別人是否聽說過這部電影。

這部名為《地球之鹽》（Salt of the Earth） 的電影被認為是一部進步電影。那是30年來唯一一部被允許在中國上映的美國電影。《地球之鹽》是一個講述新墨西哥州礦工生活的故事。該公司的製造商被好萊塢列入黑名單，原因是他們被指與共產黨有聯繫。這無疑讓北京方面向中國觀眾提供的內容更帶來了吸引力。

1976年，毛澤東去世。這是中國電影業的一個轉折點。 幾十年來一直充當政府宣傳機器的電影業，現在被允許有更多的表達自由。但這也帶來了一個問題，那就是政府資金被切斷了。

蘇文迪表示，中國的電影業陷入了嚴重危機。很多電影製片廠倒閉，劇院的觀眾也大量減少。當時中國電影人沒有錢拍電影，當時只有一個顯而易見的解決辦法。

沒過多久，該國最高行業官員就開始建議引進好萊塢電影。

蘇文迪表示，他們建議引進好萊塢電影，這已經被證明具有市場吸引力。然後中國觀眾會喜歡看這些電影。然後他們可以去電影院，他們可以從好萊塢的進口電影中賺錢，可以用這些錢來補償國內的電影製作。於是進口好萊塢電影的想法就進入了開端

1994年，第一部好萊塢大片在中國銀幕上映。《絕命追殺令》（The Fugitive）主演是哈里森・福特（Harrison Ford）和湯米・李・瓊斯（Tommy Lee Jones），講述的是一個男人被誣陷謀殺了自己的妻子，他踏上了為自己正名的旅程。這部電影讓中國觀眾嘆為觀止。

蘇文迪表示，「看到一部好萊塢大片能拍成這樣真是太吸引人了。動作場面節奏很快。你知道，中國觀眾幾乎30年來都沒有機會看這樣的電影。你可以想像那是什麼樣的感覺，因為那是一種驚喜和視覺上的愉悅，當然，是因為他們已經30多年沒有與國際社會聯繫了。」

不僅僅是對中國電影觀眾，而且對整個國家的電影產業，這都是一個新時代的開始。

她還說，「但是20世紀，90年代早期實際上完全改變了中國電影製作者的思維模式，這教他們如何製作電影，他們改變了觀念。所以我認為，這部美國電影不僅對中國的電影製作人，也對觀眾來帶來了全新的視角。」

不過這其中也有限制。中國每年只允許放映十部好萊塢電影，每一部都是好萊塢只拿到了十分之一的票房收入。但對中國觀眾來說，這些電影是是無價的。蘇文迪表示，大家非常渴望看到外面的世界。

她說，「我非常喜歡西方，所有這些東西。上次我們去書店買了西方哲學書籍，我們上了教授的這門課，急切地想學習西方的新思想，也想擁抱自由民主的方式。所以我們這代人實際上深受那些自由民主思想的影響。」

美國電影顯然在我們的成長歷程中扮演了非常重要的角色。 但北京方面並沒有打算為其人民提供一次成長的旅程。至少不是政治上的。它想要的是，通過放映「不挑戰北京嚴格控制敘事」的電影來賺錢。

換句話說，只要中國觀眾不認同美國的觀念，他們買票看好萊塢電影是受歡迎的。

關係破裂

1997年，好萊塢推出了三部故事情節豐富的電影，導致中國與美國電影童話般的愛情關係破裂。其中兩部電影《火線大逃亡》（ Seven Years In Tibet）和《達賴的一生》（Kundun）對西藏精神領袖達賴喇嘛進行了同情的描述。與此同時，電影《紅色角落》（Red Corner）對中國的法律制度進行的刻畫也並不正面。