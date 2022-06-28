中國「暫緩」台灣石斑魚輸入：兩岸貿易爭端再起，「以農逼政」養殖戶生計陷挑戰

「大陸說有病菌或違禁藥，我們這邊驗出來都沒有啊。他們只要說有就是有，這就是政治的因素。每件事都一樣，鳳梨或芭樂都一樣啊。通路的問題，我們養殖戶也不知道怎麼辦？」這是在台灣屏東養殖石斑魚的林春來向BBC中文的傾訴。

6月10號，中國海關發出通告稱，在石斑魚中驗出違禁藥物，將自6月13日「暫緩」石斑魚輸入中國市場，引發台灣養殖業者驚慌及台灣政府抗議。

據此，台灣農委會批評北京此舉是自去年開始禁止鳳梨、芭樂等水果之後，再次「以農逼政」傷害自由貿易及兩岸經貿。不過，北京則強調一切依循食品安全規定，批評台灣政府泛政治化。

無論如何，如同鳳梨被禁，此次石斑魚事件，再次引發台灣農業危機。台灣農業水產品倚賴單一中國市場的問題再次浮現，這些爭端事件亦是兩岸政治變化的縮影。

過去石斑魚及鳳梨等產品是在2010年《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA) 獲得豐沃利潤的產物，台灣相關業者在零關稅下，獲得豐厚利潤。但在兩岸關係緊張下，ECFA清單上的台灣貨品及農作物正在面臨危機。有分析稱，ECFA正是台灣這些產品被禁的關鍵。

根據台灣農委會主委陳吉仲的聲明，2021年，石斑魚年產量約1萬7000公噸，外銷中國6121公噸，佔近外銷量91%，佔全台總產量36%。

​兩岸貿易爭端再起

回應中國的禁令，台灣陸委會6月15日發出聲明說，此事緣起中國海關部門在2021年12月便透過兩岸協議平台，通報台灣有兩家養殖場石斑魚檢出禁藥。陸委會解釋，台灣農委會與地方政府當時便調查涉案養殖場，結果均未檢出禁藥，因此在今年1月起，已經三度通報陸方調查結果，但沒有收到積極回應。此次突然宣布禁止石斑魚出口中國，台灣業者及政府無法接受。

中國國台辦聲稱台灣未提供石斑魚整改證據。國台辦發言人馬曉光說，大陸海關去年以來，多次從台灣石斑魚中檢出土霉素超標。兩批石斑魚中發現孔雀石綠和結晶紫兩種禁藥。他又說，這兩種禁藥對人體有致突變、致畸和致癌的危險性；近日，大陸海關又自台石斑魚中不斷檢出禁用藥物結晶紫，他稱這「說明台灣地區石斑魚養殖藥物安全管理體系存在嚴重問題。」

事實上，石斑魚是高單價水產，多半在台灣南部的農業大縣屏東縣及高雄養殖。在台灣宴會或中高價餐廳中很受歡迎。石斑魚外銷到中國則超過10年，在兩岸簽訂自由貿易協定後，石斑魚在大陸打開市場，帶給台灣水產業者豐潤收入，許多台灣養殖業者搖身一變成為億萬富翁。

林春來向BBC說，石斑魚不需透過第三地譬如香港或金門小三通到大陸，能從台灣產地直接「活送」到中國，深受饕客歡迎 ：「我們吃什麼，他們（中國民眾）就吃什麼，石斑魚就是這樣」。

中華民國水產種苗協會理事長于乃衡也告訴《遠見雜誌》說「光是廈門一個城市的石斑消費量，就是台灣的內需數量。」因此，此次中國宣布禁止輸入，引發養殖業者焦慮。「現在石斑魚在台灣的價格已經開始下跌，大陸不買，中盤商就開始殺價，所以魚價已經開始跌了，」林春來解釋。

如同林春來，許多養殖業者也因此開始憂心，在中國祭出這紙禁令下，生計將如何持續。

危機如何解除？

台灣農委會說，2022年受禁令影響的約有3600公噸石斑魚。除了出口到其他國家之外，在台灣內部行銷將分四大塊，企業認購規劃中秋禮盒1000公噸，截至6月20日止已有訂單500公噸，電商通路則規劃消化250公噸，超商超市150公噸及餐飲、婚宴桌菜200公噸等等。

Photo Credit: DAVIES SURYA / BBC News 如同台灣試圖從中國水果禁令中解圍，此次台政府也強調，將為石斑魚商擴展其他外銷市場。與台灣關係不錯的日本，在去年的鳳梨事件上，便曾大力協助台灣果農。

此外，如同台灣試圖從中國水果禁令中解圍，此次台政府也強調，將為石斑魚商擴展其他外銷市場。與台灣關係不錯的日本，在去年的鳳梨事件上，便曾大力協助台灣果農，此次石斑魚遭禁，根據日本產經新聞稱，日本已經有大型水產業者願意協助進口石斑魚到日本。

但有分析稱，與之前的鳳梨等水果作物不同，養殖石斑魚仍需長時間投入，養殖最長需要5年時間。此外，為了保持魚產品新鮮及安源，冷鏈設備的建立，亦需要龐大資金及技術投入。

林春來便說，以外銷日本來需要的時間，不能解決現在石斑魚危機，是遠水救不了禁火。

日本的魚產市場飽和，並且現在還沒有吃石斑魚的習慣，林春來告訴記者，「日本一次能買多少，如果只是一萬斤，或幾千斤都沒辦法，而且是短期購買還是長期購買，我們也不知道。以前賣到大陸的大概有6到7成，之後都是內需，賣到其他國家連1%都沒有」。

台灣農委會亦表示，日本怕吃到台灣石斑魚體內的雪卡毒素（Ciguatoxins）因此石斑外銷日本仍需努力。

林春來說，現在政府提到的冷凍冷鏈技術對他來說，「都不是解決辦法」。他認為台灣政府應該優先協助石斑魚打開台灣通路，以內需形式消化掉無法出口的產品，再去想其他問題：「最需要的是台灣政府可以趕緊購買現有的現貨，譬如讓我們國軍譬如一星期吃一次，先消化掉。這樣我們就不會有量，價格就不會一直下跌......現在還沒有聽到政府來跟我們買。

「其實我們漁民做什麼動作都沒有用的，政府做才會有用，但政府怎麼做，我還沒看到，」林春來呼籲。

無論如何，此次石斑魚遭禁，如同許多台灣水果一樣，都是出口高度依靠中國市場，此次中國市場大門再次被關上，在台灣引發激烈的辯論。

兩岸經貿「由合至分」的縮影